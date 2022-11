Une opposition de niveau supérieur attend l’équipe canadienne de la Coupe du monde au Qatar

Le Canada a fait tourner les têtes en remportant la dernière ronde des qualifications pour la Coupe du monde dans la région de la CONCACAF. Vient maintenant une série de tests de niveau supérieur à la Coupe du monde, à commencer par le n ° 2 belge.

Les hommes canadiens sautent dans les profondeurs du football mondial.

L’entraîneur canadien John Herdman connaît le défi qui l’attend. Et comment ses joueurs devront se relever pour y répondre.

« En affrontant l’équipe n ° 2 au monde en Belgique (le 23 novembre), vous regardez cela et vous savez qu’il y a un autre niveau à trouver par nos joueurs », a déclaré Herdman. «Oui, c’est un peu énervant à ce point. Je suis sûr que chaque entraîneur traverse ces émotions.

“C’est nouveau, mais c’est certainement un cadeau et non une malédiction, je dirais, d’y penser”, a-t-il ajouté.

La Croatie (12e) et le Maroc (22e) attendent les Canadiens classés au 41e rang du groupe F au Qatar.

Et tandis que Herdman a reçu de bonnes nouvelles avant le tournoi sur la condition physique des vétérans Atiba Hutchinson et Jonathan Osorio, il y a eu une grande déception en voyant le gardien Maxime Crepeau (jambe cassée) et les défenseurs Scott Kennedy (épaule) et Doneil Henry (mollet) exclus par blessure. ,

Il y avait de meilleures nouvelles sur Alphonso Davies, dont la tension des ischio-jambiers n’est pas considérée comme majeure. Mais Herdman poussera sans aucun doute un soupir de soulagement lorsque la star du Bayern Munich prendra le terrain pour le Canada.

Sur le plan positif, le milieu de terrain influent Stephen Eustaquio a été dans une veine de forme riche avec le FC Porto du Portugal. Comme Tajon Buchanan du Club de Bruges, il a vu beaucoup d’adversaires d’élite en Ligue des champions. Jonathan David a marqué pour Lille en France.

Et avant la dernière blessure, Davies était Davies.

« Il y a beaucoup de points positifs pour le Canada », a déclaré Herdman avant son arrivée au Qatar.

Bien que Herdman soit un planificateur méticuleux, il ne pouvait pas faire grand-chose au sujet du calendrier de la MLS et du fait que la saison s’est terminée le 9 octobre pour le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver. Le CF Montréal, qui compte six des 11 joueurs de la MLS sur l’alignement de Herdman, a joué jusqu’à ce qu’il se heurte au New York City FC lors de la demi-finale de la Conférence de l’Est le 23 octobre.

Alors que certains joueurs peuvent manquer de “préparation pour les matchs de la Coupe du monde qui sont à ce niveau supérieur”, Herdman aura ses joueurs préparés tactiquement. Herdman et son personnel ne ménagent aucun effort lorsqu’il s’agit de repérer l’adversaire, et les Canadiens ont toujours des plans B et C dans leur poche arrière.

Et si le plan D est nécessaire, le gardien de but Milan Borjan a l’habitude d’exiger un traitement autour de la barre des 20 ou 30 minutes, permettant aux joueurs de se diriger vers la touche pour s’hydrater – et une nouvelle dose de sagesse Herdman.

Le tournoi permettant une liste élargie de 26 joueurs pour la première fois, Herdman et son équipe ont fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer comment une équipe plus grande affecterait tout, de l’entraînement à la charge de travail du personnel. Ils ont fait venir 26 joueurs pour leur camp de septembre en Europe avant les matchs contre l’Uruguay et le Qatar.

« Nous avons testé l’environnement en septembre. Je pense que nous avons un grand groupe de joueurs avec la bonne attitude. C’est donc de bon augure », a déclaré Herdman. “Mais c’est un défi. Il y a certainement la rotation des joueurs. C’est un long tournoi.

Habitué des Coupes du monde depuis qu’il était à la tête des Canadiennes et qu’il entraînait les moins de 20 ans et les seniors néo-zélandais, Herdman est bien conscient de la tension mentale des joueuses qui ne se rendent pas sur le terrain lors des tournois.

“C’est le plus grand défi autour de l’entraînement”, a déclaré Herdman. « Il s’agit de pouvoir établir un niveau d’équité dans l’environnement, de confiance dans les décisions. Et c’est le voyage que vous faites. C’est l’aventure qu’en tant qu’équipe d’entraîneurs, en tant que personnel dans son ensemble, puis en tant que groupe de joueurs, nous devons comprendre qu’il y aura des choses qui auront un impact et testeront la fraternité.

“Il ne fait aucun doute que la fraternité sera mise à l’épreuve parce que lorsque vous mettez la pression et les attentes, l’examen et les conséquences d’une Coupe du monde autour de ce groupe – vous savez que les gens n’ont jamais été exposés à cela. Et souvent, vous ne savez pas comment les gens vont réagir dans ces situations.

“Comme c’est notre première Coupe du monde, il y aura beaucoup d’apprentissages, je le sais avec certitude. C’est la première pour la majorité du staff côté masculin et la première pour ces joueurs. Ils vont donc beaucoup apprendre l’un sur l’autre.

Alors que le voyage de 20 matchs des hommes canadiens vers la Coupe du monde s’est également accompagné de tests, c’était contre l’opposition de la CONCACAF.

Un calendrier de qualification encombré en raison de la pandémie et de l’introduction du jeu de la Ligue des Nations dans la CONCACAF et en Europe a laissé peu de place aux équipes pour affronter des rivaux en dehors de leur confédération.

La CONCACAF ne compte que trois équipes (le Mexique n°13, les États-Unis n°16 et le Costa Rica n°31) dans le top 40 du classement mondial de la FIFA. En comparaison, l’Europe en compte 21 (devant la Belgique) et l’Amérique du Sud six (dont le Brésil, n°1).

Herdman est réaliste. Il espère que d’autres le seront aussi.

Alors que le Canada est au Qatar pour concourir et commencer un nouvel héritage de la Coupe du monde, il construit également une fondation pour 2026 lorsqu’il co-organise le tournoi avec les États-Unis et le Mexique.

« Je pense que les vrais amateurs de football au Canada le comprennent. Ils comprennent les réalités de la situation actuelle du Canada », a déclaré Herdman. « Nous avons une bonne équipe. Nous avons de bons joueurs. Mais une grande partie de cela est un terrain inexploré pour nous. Et il y aura beaucoup d’expériences d’apprentissage et d’apprentissage sur le tas pour les joueurs, le personnel.

“En tant qu’entraîneur, je vais apprendre du jour 1 au jour où le tournoi se termine, tout va être nouveau. Et c’est ce que nous embrassons. Mais c’est la même chose pour beaucoup d’entraîneurs et certains des joueurs qui participent… Je pense que l’essentiel est de savoir que pour 2026, il y a beaucoup de connaissances organisationnelles qui seront retenues de la préparation de cette équipe, des expériences de jeu, de l’expérience du tournoi .”

En tant que coorganisateur en 2026, le Canada n’aura pas à se qualifier (bien que la FIFA n’ait pas encore approuvé cela). Mais ce sera un adversaire et une destination de choix pour les équipes avant le tournoi. De plus, il aura un horaire vide.

“Vous devriez pouvoir jouer ces matchs auxquels vous n’avez pas pu accéder et qui sont critiques”, a déclaré Herdman. “(Il est) essentiel de comprendre ce que cela fait de jouer contre cette équipe d’évaluation de plus de 500 millions de dollars, l’équipe d’un milliard de dollars et des équipes comme le Brésil et l’Angleterre. Ce sont de vrais tests, des tests de la prochaine étape que vous devez expérimenter.

“Pour cette Coupe du monde, je pense que le fan de football qui comprend vraiment le football et le football mondial, comprend. Ils comprennent que le Canada affronte l’équipe no 2 au monde, c’est un gros test. Et c’est une vraie expérience. Parce que nous n’avons jamais affronté une équipe parmi les cinq premières au monde depuis je ne sais pas, il y a peut-être une décennie », a-t-il ajouté.

« Nous avons donc beaucoup à apprendre. Mais en même temps, nous avons l’opportunité d’être négligés… c’est ce que nous allons embrasser.

—Neil Davidson, La Presse Canadienne

FootballCoupe Du Monde