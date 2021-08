Une opportunité rare perdue mais ne peut pas la tenir contre Ravi Dahiya ; Il gagnera l’or à Paris – Yogeshwar Dutt

Ravi Dahiya a eu l’occasion en or de graver son nom dans les livres d’histoire et d’apporter le plus grand laurier à l’histoire déjà riche de la lutte indienne. Affrontant Zavur Uguev du ROC, Dahiya a eu la chance de devenir le premier lutteur indien à devenir champion olympique depuis 2012. Sushil Kumar s’était qualifié pour la finale des Jeux de Londres, s’inclinant en nage libre hommes 66 kg contre le Japonais Tatsuhiro Yonemitsu. Dahiya n’a cependant pas pu prendre le dessus sur Uguev. Cependant, cela n’enlève rien au fait qu’il est médaillé d’argent olympique – cela aussi à l’âge de seulement 23 ans. Et ce facteur d’âge est quelque chose que Yogeshwar Dutt, médaillé de bronze des Jeux de Londres en 60 kg nage libre hommes, pense que cela aidera il devient champion olympique en trois ans à Paris.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 – COUVERTURE COMPLÈTE | L’INDE AU POINT DE VUE | HORAIRE | RÉSULTATS | COMPTAGE DES MÉDAILLES | PHOTOS | HORS TERRAIN | EBOOK

S’adressant exclusivement à News18.com, Yogeshwar Dutt s’exprime sur les réalisations de Dahiya, son avenir entre autres.

Extraits :

Que pensez-vous de l’exploit de Ravi Dahiya de remporter une médaille d’argent pour la lutte indienne ?

C’est une énorme réussite pour Ravi ainsi que pour la lutte indienne en général. Nous avons remporté six médailles à Londres et après cela à Rio, nous n’avons pu en remporter que deux et maintenant nous en sommes encore à cinq. La lutte obtenir une médaille d’argent pour le pays est une grande contribution. Bien sûr, nous cherchions tous l’or mais avouons-le, le lutteur russe (ROC) était un meilleur adversaire ce jour-là. Ravi s’est très bien battu.

Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein pour vous quand vous regardez le résultat de Ravi à Tokyo ?

Je vais vous dire, oui, vous n’avez pas l’occasion de remporter une médaille d’or olympique à chaque fois et c’était une opportunité rare pour nous en tant que nation. Mais, pouvez-vous lui en vouloir ? Il a fait ce qu’il a pu. Il a fait de son mieux et nous devons l’apprécier. S’attendre à ce qu’il remporte l’or était bien, mais penser que l’argent est un échec n’est pas approprié. S’il a remporté l’argent aujourd’hui, il est certainement capable de remporter l’or. Son état d’esprit doit être le même.

Ravi Kumar Dahiya : tout ce que vous devez savoir sur le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo

Sushil Kumar est le seul olympien, pas seulement un lutteur indien, qui a pu changer/améliorer la couleur de sa médaille. Pensez-vous que Ravi peut faire mieux que Sushil ?

La bonne chose à propos de Ravi est qu’il est encore si jeune et que ce n’était que ses premiers Jeux olympiques. La façon dont il a riposté en demi-finale était incroyable et encore une fois, il s’est battu vaillamment même s’il n’a pas pu gagner la finale. Il devrait maintenant commencer à se préparer pour l’or qu’il pourra certainement remporter à Paris en 2024. La façon dont il a travaillé dur et s’il continue de la même manière, je ne doute pas qu’il changera la couleur de sa médaille.

Les lutteurs indiens sont désormais considérés comme de puissants prétendants, quelle que soit leur catégorie de poids ou leur sexe. Cela doit être très agréable pour vous en tant qu’ancien catcheur ?

Auparavant, les lutteurs d’outre-mer nous prenaient très à la légère, mais maintenant ils nous craignent. La raison en est que nous avons battu les lutteurs de presque toutes les nations et cela nous a aidé à acquérir une réputation.

Qu’est-ce qui fait de la lutte un sport si réussi pour l’Inde puisque nous avons remporté des médailles à chaque match depuis 2008 ? Pensez-vous que les sports ont besoin de plus d’encouragement de la part des autres ?

L’état d’esprit a changé. Fini le temps où les lutteurs allaient simplement pour participer. De nos jours, dans tous les tournois du monde, les lutteurs indiens sont convaincus de la victoire et c’est un changement d’attitude remarquable au cours de la dernière décennie. La faim est là pour gagner à tout prix et c’est pourquoi je suis très déçu du résultat de Vinesh Phogat. Elle avait travaillé si dur au cours des 5 dernières années, surtout après avoir surmonté sa blessure à Rio.

Alors, qu’est-ce qui s’est mal passé dans son combat?

Je pense qu’elle avait l’air sous pression. Elle ne pouvait pas faire face à ça. Elle était la meilleure lutteuse, mais dans le sport, de tels bouleversements se produisent et je ne lui souhaite que le meilleur et j’espère qu’elle fera mieux.

« Lutteur remarquable » : le Premier ministre Modi salue le médaillé d’argent olympique Ravi Dahiya ; Haryana Govt annonce Rs 4 Crore Prize Money

Qu’en est-il de Bajrang Punia, qui, comme Vinesh, a une grande réputation et des attentes derrière lui ?

Je suis persuadé qu’il remportera lui aussi une médaille. Je ne peux pas prédire la couleur de la médaille mais il devrait gagner une médaille.

Si vous deviez choisir un moment qui a transformé la scène de la lutte dans ce pays ?

Je pense que la période 2008-12 a été le tournant. La première médaille du sport est venue en 1952 (KD Jadhav) mais c’était une époque complètement différente. Comme le hockey indien, la scène sera changée à partir d’aujourd’hui après cette médaille de bronze car un écart de 41 ans est une longue période sans aucune médaille.

Pensez-vous que si la lutte obtient plus de soutien de tout le monde, notre décompte de médailles augmentera davantage à partir de ce sport seul à l’avenir ?

Bien sûr, ça va aider. Nous manquons d’installations et d’infrastructures à la base et il faut y remédier. Nous devrions essayer de nous concentrer sur les endroits où un enfant de 10 ans devrait avoir toutes les facilités pour qu’il soit mûr lorsqu’il arrive au niveau senior. Il ne devrait pas se soucier de la nourriture et des installations médicales au début car une fois qu’ils ont atteint un certain niveau et qu’ils se rendent au camp; ils obtiennent des entraîneurs étrangers et toutes sortes de soutien.

Enfin, êtes-vous satisfait de l’affichage du contingent de catch ou vous a-t-il déçu ?

Non, non… Je suis très satisfait car ils ont répondu aux attentes jusqu’à présent. Honnêtement, je suis toujours triste pour Vinesh et aussi pour Deepak Punia qui était en lice jusqu’aux dernières secondes pour le bronze. Cela aurait certainement pu être mieux avec un peu plus de médailles. Trois au moins. Pourtant, d’autres médailles pourraient arriver dans les prochains jours.

Peut-on en dire autant de la performance globale de l’ensemble du contingent olympique ?

Certes, le tournage a été une grosse déception, mais je souhaite personnellement que nous fassions mieux que Londres. J’espère toujours 7-8 médailles car Neeraj Chopra est toujours là. Cependant, j’ai une demande à vous tous de ne pas juger les Olympiens uniquement sur les résultats. Ils ont besoin de votre soutien, de vos encouragements et de vos vœux et si nous pouvons leur fournir cela, je suis sûr que nous deviendrons une nation sportive de haut niveau dans les années à venir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici