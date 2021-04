Google et Microsoft ont fait de bons dollars: La pandémie a continué d’être étonnamment bonne pour ces deux entreprises. (Ils se débrouillaient plutôt bien avant 2020 également.) D’un autre côté, certaines entreprises, dont Netflix et Pinterest qui ont bénéficié car nous étions collés aux écrans montrent maintenant des indices que nous nous éloignons un peu des habitudes en ligne.

Un aperçu de la vie de femmes souvent invisibles: En Arabie saoudite et dans d’autres pays du Golfe, les employés de maison de ménages aisés – pour la plupart des femmes – réalisent des vidéos TikTok pour discuter de leur vie ou des abus commis par leurs employeurs. «C’est une sorte de ligne d’assistance», a déclaré une femme à Louise Donovan. Le rapport est une collaboration entre le New York Times et la salle de presse à but non lucratif The Fuller Project.