Les utilisateurs de médias sociaux aux yeux d’aigle ont remarqué que l’application de négociation controversée, Robinhood, a publié une offre d’emploi pour un directeur des affaires fédérales à Washington, DC, alors que les membres du Congrès appellent à une audition sur ses actions.

«Ce rôle se concentrera sur la défense des intérêts du gouvernement fédéral et les affaires gouvernementales liées aux questions législatives et réglementaires», lit la description du rôle, qui est décrite comme «Une opportunité passionnante de rejoindre une entreprise en croissance et de contribuer à notre mission de démocratiser la finance pour tous.»

Les tâches quotidiennes comprendront « Travailler sur les relations avec le gouvernement fédéral avec un accent principal sur le Congrès américain, » et tout candidat doit avoir «Expérience substantielle de travail pour un membre du Congrès ou un comité du Congrès.»

Un jour plus tôt, de nombreux membres du Congrès, dont le sénateur Ted Cruz (R-TX), la représentante Rashida Tlaib (D-MI) et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), ont appelé à une audience du Congrès sur Robinhood actions après avoir fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir interdit à ses utilisateurs d’acheter certaines actions, y compris celles de GameStop, Nokia et BlackBerry.

Beaucoup ont prétendu que cette décision était un effort pour protéger les riches vendeurs à découvert de fonds spéculatifs, après qu’un groupe de traders amateurs sur Reddit se soient réunis pour les affronter, entraînant des pertes de milliards de dollars à Wall Street. Outre les critiques des membres du Congrès, la procureure générale Letitia James a également annoncé que son bureau serait « révision » la question.

L’attention a été attirée sur la liste après sa publication sur les médias sociaux par le site d’emploi Daybook. Il apparaît également sur le site Web de l’entreprise.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas perdu de temps à s’en moquer, plusieurs soulignant que la description du poste ressemblait exactement à celle d’un lobbyiste. « Pas très bien, »a écrit ACTE! pour la fondatrice américaine Brigitte Gabriel. «À ce stade, vous avez besoin d’avocats, pas de lobbyistes», une autre personne a écrit.

Aussi sur rt.com Investisseurs Reddit contre Wall Street: la saga GameStop (jusqu’à présent) expliquée

Oh, regarde, Robinhood cherche un nouveau lobbyiste! Tout à fait le timing … https://t.co/Lzldcfgbae – Andy Kroll (@AndyKroll) 29 janvier 2021

«S’il vous plaît, venez devenir notre lobbyiste professionnel afin que nous puissions soudoyer le Congrès pour qu’il travaille pour nous.» – Starman dans Elon’s Roadster (@argentcorvus) 29 janvier 2021

Sonne comme un lobbyiste – 🌽🌽Erica, la socialiste de la poubelle blanche🌽🌽 ™ ️ (@ herosnvrdie69) 29 janvier 2021

«Hé les gars, vous voulez vous impliquer dans la finance mais rester dans le marais? @RobinhoodApp recrute! »plaisanté Philip Wegmann, journaliste de RealClearNews à la Maison Blanche.

Aussi sur rt.com Le PDG de Robinhood accusé d’avoir « menti » sur CNN après avoir affirmé qu’il avait interrompu les achats d’actions pour se conformer à de vagues « exigences réglementaires »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!