Une opération militaire israélienne détruit un cimetière de Gaza qui aurait été utilisé pour cacher un tunnel

Israël affirme que le Hamas utilise ces sites comme couverture militaire, les retirant de ces protections. Il affirme qu’il n’y a aucun moyen d’atteindre son objectif militaire de vaincre le Hamas sans trouver les tunnels, où, selon eux, les militants ont construit des centres de commandement et de contrôle, transporté des armes et caché certains des 130 otages qu’il détenait. Ils affirment que creuser les tunnels implique des dommages collatéraux inévitables aux espaces sacro-saints.

« Nous ne sommes plus naïfs », a déclaré le brigadier israélien. Le général Dan Goldfus, qui a conduit les journalistes autour du site samedi.

Israël a avancé des arguments similaires lors d’opérations dans et autour des hôpitaux de Gaza.

Goldfus a amené les journalistes à l’intérieur d’un tunnel qui, selon lui, s’étendait sous la mosquée et le cimetière. Les journalistes ont parcouru un long tunnel en béton qui bifurquait dans plusieurs directions et sont arrivés à un petit ensemble de pièces que les soldats auraient utilisées comme centre de commandement et de contrôle par les militants du Hamas.

Il comprenait trois pièces en forme de dôme – une avec quatre chaises, une avec un bureau et une cuisine avec des boîtes de haricots vides et une étagère à épices. Un commandant militaire a déclaré que le tunnel, qui contenait un transformateur de puissance, des ventilateurs, des canalisations avec des fils et des interrupteurs, s’étendait sur 800 mètres et était relié à un réseau de tunnels plus vaste dans le sud de Gaza.

L’armée affirme avoir trouvé des dédales similaires de pièces dans des tunnels partout dans la bande de Gaza. Selon le journal, les locaux montrés aux journalistes samedi comprenaient le bureau d’un commandant du Hamas, une salle d’opérations et des logements pour de hauts membres du Hamas. Le tunnel aurait été utilisé pour planifier des attaques contre l’armée.

Le cimetière démoli, selon une analyse satellite, semble avoir été le cimetière de Shuhadaa Bani Suheila.

Depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas le 7 octobre, il a accusé à plusieurs reprises le groupe militant islamique d’utiliser les sites civils de Gaza comme couverture à des fins militaires. Il affirme que des opérations militaires – allant des raids dans les hôpitaux à la fouille de cimetières et à la destruction de lieux saints – sont nécessaires pour démanteler les centres de commandement et les bunkers des militants.

Le 7 octobre, des militants du Hamas ont envahi le sud d’Israël, tuant 1 200 personnes et ramenant quelque 250 otages à Gaza. Plus de 100 otages ont été échangés contre des prisonniers palestiniens lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

L’offensive de représailles d’Israël contre Gaza a déplacé la majeure partie des 2,3 millions d’habitants. Selon un observateur de l’ONU, l’armée a endommagé 161 mosquées au cours de ses opérations. L’agence a déclaré qu’elle n’avait pas recensé le nombre de cimetières endommagés.

Samedi, Goldfus a passé sa main gantée sur le paysage lunaire qui l’entourait. Le dôme doré de la mosquée était fissuré et décalé, s’effondrant sur ses murs brisés.

Goldfus a déclaré que les forces israéliennes ont détruit la mosquée après que des militants leur ont tiré dessus depuis l’intérieur de son enceinte. Des images diffusées dans les médias israéliens montraient des soldats utilisant des explosifs pour faire sauter les murs du premier étage de la mosquée, l’effondrant ainsi.

L’UNESCO a appelé le Hamas et Israël à s’abstenir d’attaquer des sites culturellement importants.

En vertu du Statut de Rome, le traité de 1998 qui a créé la Cour pénale internationale, les cimetières et les mosquées bénéficient d’une protection spéciale en tant que « propriété civile ». La destruction de ces sites peut être considérée comme un crime de guerre, selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.

Israël affirme que les sites perdent leur protection lorsqu’ils sont utilisés à des fins militaires et lorsque le gain opérationnel résultant de leur ciblage dépasse la perte de vies civiles et d’infrastructures.

Goldfus a déclaré que les forces avaient trouvé d’autres traces de l’activité du Hamas dans la région, depuis des AK-47 confisqués jusqu’à une carte de la frontière entre Gaza et Israël qui, selon lui, aurait pu être utilisée par le Hamas pour l’attaque du 7 octobre.

Il a déclaré que la destruction de la mosquée et le creusement du cimetière faisaient partie intégrante de la localisation d’une soixantaine de puits de tunnel dans la région. Les journalistes n’ont montré qu’un seul puits.

Le démantèlement du réseau de tunnels, a déclaré Goldfus, pose une « énigme » aux forces armées. Il a déclaré qu’il était difficile d’opérer dans la zone sans nuire aux sites sacrés et même aux restes humains.

“Nous essayons de les écarter autant que possible”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur les corps exhumés. “Mais rappelez-vous, lorsque nous combattons à cet endroit et que votre ennemi vous flanque encore et encore et qu’il utilise ces complexes pour se cacher, vous ne pouvez pas faire grand-chose.”