Une opération italo-allemande d’Europol arrête 31 suspects de la mafia pour trafic de drogue et blanchiment d’argent

Dans un communiqué publié sur son site Internet, Europol, l’agence d’application de la loi de l’Union européenne, a révélé que l’opération impliquant 800 policiers et agents des impôts avait conduit à l’arrestation de 31 suspects et en a identifié 65 autres qui appartiendraient à la « mafia Ndrangheta .

L’opération a été menée sur le terrain par la Direction des enquêtes anti-mafia italienne (DIA), aux côtés du procureur de Turin et du Bureau national de lutte contre la mafia, qui ont uni leurs forces avec la police criminelle allemande de Friedrichshafen, la police économique et financière d’Ulm et le public. Bureau du procureur de Constance.

Le groupe du crime organisé (OCG) se serait engagé dans le trafic international de drogue en utilisant des outils de messagerie cryptés pour transporter de la cocaïne à travers l’Europe, ainsi que des infractions de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Les criminels sont accusés d’avoir créé une série d’entreprises dans les secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie pour blanchir leurs gains mal acquis, avec plusieurs centaines de milliers d’euros saisis dans l’opération policière, aux côtés des armes, des produits de luxe et de la drogue.

Il s’agit de la deuxième opération importante menée par Europol contre la mafia « Ndrangheta », avec un raid précédent en décembre 2018 détenant 84 suspects pour des accusations similaires en Belgique, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Le siège d’Europol avait précédemment établi un centre de coordination, dans le cadre du projet italien DIA ONNET, pour s’adresser aux groupes criminels organisés à travers le continent.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!