Une opération israélienne sauve quatre otages et tue des dizaines de Palestiniens. Voici ce que nous savons

Quatre otages ont été secourus lors d’une opération israélienne qui a nécessité des semaines de préparation – mais qui a tué de nombreux Palestiniens à Gaza et laissé derrière elle un sillage de dévastation.

Au moins 274 Palestiniens ont été tués au cours de l’opération et des centaines ont été blessés, ont indiqué les autorités de Gaza, qui ne font pas de distinction entre les victimes civiles et militaires.

Alors qu’il y a eu l’euphorie pour les familles des quatre sauvés – Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Zivhuit mois après leur enlèvement Festival de musique Nova le 7 octobre – les célébrations pourraient être brèves.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reste sous une pression intense, son objectif de détruire le Hamas et de sauver les otages restants étant encore lointain. Il a refusé de signer le dernier plan de paix, présenté la semaine dernière par le président américain Joe Biden, et le bilan parmi les Palestiniens continue de s’alourdir.

Voici ce que nous savons de l’opération de samedi.

Fait inhabituel, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont opté samedi pour un raid de jour sur le camp de Nuseirat, dans le centre de Gaza, affirmant que cela leur permettait un plus grand élément de surprise.

Dans le cadre de leurs préparatifs, les militaires ont construit des maquettes des appartements dans lesquels les otages étaient détenus après avoir reçu des renseignements concernant leur emplacement.

« Les forces israéliennes se préparent depuis des semaines pour cette mission de sauvetage. Ils ont suivi un entraînement intensif », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, des Forces de défense israéliennes (FDI), lors d’un point de presse.

Hagari a déclaré que les forces israéliennes devaient pénétrer dans les zones civiles pour atteindre les otages, car c’est là que le Hamas s’est implanté.

Sans la couverture de l’obscurité, les FDI couraient un plus grand risque de ne pas pouvoir entrer et sortir de Gaza en toute sécurité. Un policier a été tué par balle au cours de l’opération, selon la police israélienne.

Des véhicules blindés israéliens traversent Deir al-Balah, à Gaza, le 8 juin.

Hagari a déclaré que les otages avaient été enfermés dans deux appartements séparés dans des immeubles civils à plusieurs étages, distants d’environ 200 mètres (650 pieds), Argamani étant détenu dans un bâtiment différent de celui des trois hommes.

Il a déclaré que Tsahal avait reçu au préalable des renseignements sur leur localisation, notant que les otages à Gaza étaient fréquemment déplacés et qu’Argamani avait déjà été détenu ailleurs. Des raids similaires ont été annulés à la dernière minute « plus de trois ou quatre fois » en raison de conditions défavorables, a-t-il ajouté.

La première phase de l’opération de samedi a vu l’armée israélienne cibler les infrastructures des militants avec des frappes planifiées à l’avance, a expliqué Hagari.

Hagari a déclaré que les FDI avaient essuyé des tirs intenses, en particulier après s’être retirés des appartements, mais n’a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations.

« Alors qu’ils étaient sous le feu, sous le feu à l’intérieur des bâtiments, sous le feu en sortant de Gaza, nos forces ont secouru nos otages », a-t-il déclaré.

Le raid a eu lieu en milieu de matinée, ce qui signifie que les rues grouillaient de gens faisant leurs courses dans un marché voisin.

Il y avait des premiers signes d’une mission en cours lorsqu’Israël a annoncé samedi matin, avant la nouvelle, qu’il opérait à Nuseirat, mais qu’il avait lancé une nouvelle offensive dans la région en milieu de semaine. De violents bombardements ont été signalés lors de la mission de sauvetage israélienne.

Il existe différents rapports sur le nombre de Palestiniens tués. Les derniers chiffres des autorités de Gaza indiquent que 274 Palestiniens ont été tués et 698 blessés – ce qui marquerait l’un des jours les plus meurtriers depuis des mois pour les habitants de Gaza.

L’armée israélienne a contesté ces chiffres, affirmant qu’elle estimait le nombre de victimes de l’opération à « moins de 100 ». CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres des deux parties.

Mais les résidents locaux ont décrit l’attaque comme un « enfer sur terre », avec des scènes de carnage après les frappes qui ont conduit au sauvetage. Des témoins oculaires ont décrit des civils abattus par des frappes aériennes et des éclats d’obus.

Un Palestinien local nommé Abu Abdallah a déclaré à un correspondant de CNN sur place que des personnes avaient été frappées dans leurs maisons vers 5 heures du matin, heure locale. « Nous avons essayé de faire venir des ambulances, mais personne ne pouvait entrer car c’était déjà une zone militaire », a-t-il expliqué.

Les Palestiniens regardent les conséquences des attaques israéliennes dans le camp de réfugiés de Nuseirat, à Gaza, le samedi 8 juin.

« Les chiens mangeaient les dépouilles des gens, nous avons retiré six martyrs, tous des enfants et des femmes déchiquetés, nous avons risqué nos vies pour les emmener à l’hôpital. Les soldats nous ont dit de repartir mais nous avons dû continuer », a-t-il ajouté.

Un autre habitant local, Nidal Abdo, a déclaré qu’il faisait ses courses au marché de Nuseirat avant qu’« un bombardement fou ne commence à frapper partout ».

« [It was] « C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, peut-être que 150 roquettes sont tombées en moins de 10 minutes, alors que nous fuyions, d’autres sont tombées sur le marché », a-t-il déclaré.

Des images de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, à proximité de Deir al-Balah, montrent des camions et des ambulances transférant des blessés et des corps à l’hôpital. Les urgences de l’hôpital sont débordées. Sur les images, on peut voir des gens attendant à l’étage de l’hôpital.

Une vidéo graphique montre de nombreux Palestiniens, dont des enfants, blessés avec du sang sur le visage et les vêtements. Les images de l’hôpital montrent également des gens criant et pleurant, blottis contre des corps recouverts de couvertures.

Les familles des otages ont exprimé leur immense joie de voir leurs proches rentrer sains et saufs. Orit Meir, mère d’Almog Meir Jan, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse qu’elle était ravie de serrer à nouveau son fils dans ses bras.

« Je ne pouvais pas m’empêcher de le serrer dans mes bras », a-t-elle déclaré. « Demain c’est mon anniversaire alors j’ai reçu mon cadeau. »

Almog Meir Jan, un otage sauvé, embrasse ses proches après que l'armée a déclaré que les forces israéliennes avaient sauvé quatre otages vivants.

Netanyahu – qui a rencontré samedi les otages secourus et leurs familles à l’hôpital Sheba – a qualifié l’opération d’« héroïque », ajoutant que le gouvernement continuerait « à faire tout ce qui est en son pouvoir » pour récupérer tous ceux qui sont détenus dans l’enclave.

L’opération a été « une grande lumière dans les terribles ténèbres », a déclaré samedi le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid.

Avi Marciano, père du caporal Noa Marciano, un otage de 19 ans mort en captivité, a déclaré que les célébrations publiques de Netanyanu suite à la libération des otages contrastaient avec la façon dont il avait réagi lorsque le résultat n’était pas aussi positif.

«Je suis vraiment heureux du fond du cœur pour les familles qui ont eu la chance de pouvoir embrasser leurs proches. Je suis également envieux », a-t-il déclaré, cité par Haaretz. «Cela souligne à quel point notre fin a été mauvaise. Quand la fin est mauvaise, le Premier ministre ne se présente pas. Il n’appelle pas non plus.

Le Hamas accuse quant à lui Israël d’avoir commis « un horrible massacre » contre des civils à Nuseirat. Le groupe militant a déclaré que le meurtre de dizaines de personnes par Israël alors qu’il préparait une opération de sauvetage d’otages était un « crime brutal, dépourvu des valeurs de civilisation et d’humanité ».

Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas a appelé à une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU alors que plusieurs pays du Moyen-Orient ont condamné l’opération.

Les sauvetages d’otages sont rares. Ce n’est que la troisième opération réussie du conflit.

L’opération de samedi montre que cela est encore possible et pourrait encourager de nouveaux efforts de la part de l’armée israélienne, étant donné que l’un des objectifs majeurs de l’offensive israélienne à Gaza est de sauver les otages restants.

Cependant, certains ont souligné qu’un accord de cessez-le-feu serait un moyen bien plus efficace de libérer les otages. Plus de 100 otages ont été libérés l’année dernière grâce à une trêve temporaire, tandis qu’Israël a sauvé sept otages par des moyens militaires.

Manifestation pour la libération des otages à Tel Aviv le 8 juin.

Hagai Levine, de l’équipe de santé du Forum des otages et des familles disparues, a déclaré que des opérations comme celle de samedi n’étaient « pas un moyen de ramener 120 otages chez eux.

« Nous devons, nous tous ensemble, le monde entier, suivre le discours du président Biden et conclure un accord qui permettra à tous, morts ou vivants, de rentrer chez eux avec un cessez-le-feu. »

Au lieu de cela, Levine a appelé à un accord de cessez-le-feu qui « permettrait à tous [the hostages]mort ou vif » pour être ramené à la maison.

Des avertissements ont été émis selon lesquels l’opération meurtrière menée par Tsahal samedi pourrait avoir encore retardé un éventuel accord de cessez-le-feu.

Un responsable égyptien a déclaré à CNN que l’opération israélienne aurait un « effet négatif » sur les négociations visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

« [It] ne sera pas facile », a déclaré à CNN le responsable égyptien, qui connaît bien les pourparlers.

L’Égypte, aux côtés du Qatar, a contribué à coordonner les négociations entre Israël et le Hamas.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a admis qu’il y avait eu des victimes civiles, les qualifiant de « tragiques » et réitérant l’appel américain au Hamas pour qu’il accepte la dernière proposition.

« La meilleure façon de ramener tous les otages chez eux et de protéger les civils palestiniens est de mettre fin à cette guerre. Et la meilleure façon de mettre fin à cette guerre est que le Hamas dise oui à l’accord annoncé par le président Biden et qu’Israël a accepté », a ajouté Sullivan.

Depuis novembre, les négociations intensives sur un cessez-le-feu et un accord visant à échanger des otages contre des prisonniers palestiniens ont abouti à une impasse.

Israël a poursuivi le mois dernier ses opérations terrestres dans le centre de Rafah malgré condamnation internationale pour son escalade dans la ville du sud de Gaza où certains 1,3 million de Palestiniens se réfugiaient avant qu’Israël ne commence ses opérations là-bas.