Selon le bureau du shérif du comté de Monroe, les députés des Florida Keys ont arrêté quatre personnes à la suite d’un achat secret d’armes dans le cadre d’une enquête en cours sur les ventes illégales d’armes à feu dans la chaîne d’îles.

Trois des personnes, un jeune de 17 ans, que le Miami Herald ne nomme pas en raison de son âge, Mikele Rocafort Carciani, 19 ans, et Andrew Jonathan Pena, 22 ans, ont été arrêtés lorsque des détectives infiltrés les ont rencontrés lors d’un marathon. parking après avoir organisé l’achat de deux armes à feu pour 1 200 $, selon le bureau du shérif.

Ils sont arrivés dans une Dodge Charger blanche, a déclaré le porte-parole du bureau du shérif, Adam Linhardt, et Gonzalez était sur le siège avant avec un pistolet de 9 mm et un fusil de chasse chargé de calibre 12 sur ses genoux.

Les flics l’ont fouillé et ont également trouvé un chargeur chargé de balles de 9 mm et d’un couteau de 6 pouces, a déclaré Linhardt.

La police a ensuite fouillé le domicile de Pena où elle a trouvé un fusil semi-automatique et des munitions, a déclaré Linhardt.

Un fusil de chasse, une arme de poing, un couteau, un chargeur et des balles sont exposés sur une table du bureau du shérif du comté de Monroe à la suite d’une arrestation le jeudi 26 octobre 2023.

L’adolescent reste sous la garde du tribunal pour mineurs pour trafic de biens volés, vente d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié ou supprimé, port d’armes ouvert illégal et complot.

Carciani et Pena sont incarcérés dans la prison du comté sous caution de 35 000 $ chacun pour complot et contribution à la délinquance d’un mineur. Les informations sur leur représentation légale n’étaient pas immédiatement disponibles.

Un autre homme, Martin Luther Kilbourne, 19 ans, qui n’était pas présent lors de l’achat des armes, a été arrêté plus tard dans la journée après que le bureau du shérif a déclaré qu’il s’était rendu au poste de Marathon et avait menacé les adjoints.

Linhardt a déclaré que Kilbourne était arrivé à l’arrière du bâtiment avec deux autres hommes et avait posé des questions sur les arrestations avec arme à feu. Les députés ont ordonné aux trois hommes de partir, ce que les deux autres ont fait, a déclaré Linhardt. Mais Kilbourne est resté et a dit à un détective de retirer son insigne et son arme et l’a défié à se battre, a déclaré Linhardt.

Les députés l’ont arrêté, mais lors de la bagarre, Kilbourne a cassé l’une de leurs caméras portées sur le corps. Une fois en prison, les députés ont déclaré que Kilbourne s’était exclamé : « Je vais tous les abattre », selon Linhardt.

Vendredi, il était détenu sous caution de 40 000 dollars pour avoir proféré des menaces contre les forces de l’ordre, résisté à son arrestation et brisé du matériel chargé des forces de l’ordre.

Le bureau du shérif a déclaré que l’enquête était en cours et que d’autres arrestations pourraient avoir lieu.

“Merci aux hommes et aux femmes du bureau du shérif qui ont travaillé rapidement pour retirer ces armes illégales de nos rues”, a déclaré le shérif Rick Ramsay dans un communiqué. « Je ne tolérerai pas les menaces dirigées contre mon personnel et ceux qui proféreront de telles menaces seront arrêtés. »