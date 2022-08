Une opération d’impression d’armes à feu en 3D est démantelée à Calgary, la police porte des dizaines d’accusations

La police de Calgary a porté 66 accusations contre deux hommes qui, selon elle, imprimaient en 3D et trafiquaient des armes à feu dans la ville.

La semaine dernière, Brandon Vincent-Wagner, 24 ans, et Justin Kumar, 27 ans, ont été arrêtés et inculpés de plusieurs chefs d’accusation liés à la production, au trafic et à la possession illégaux d’armes à feu à la suite d’une enquête policière qui a débuté en novembre 2020.

“Les armes à feu imprimées en 3D sont une tendance croissante à laquelle nous nous efforçons de répondre par une application ciblée”, a déclaré le sergent d’état-major par intérim. Ben Lawson lors d’une conférence de presse jeudi.

Jusqu’à présent cette année, le service de police de Calgary a saisi 1 229 armes à feu. Plus de 300 étaient des armes à feu : des armes à feu qui ont été utilisées pour des crimes ou stockées ou détenues illégalement.

Neuf pour cent des armes à feu saisies cette année étaient des armes à feu artisanales ou imprimées en 3D. Selon la police, il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Lawson a déclaré qu’en 2020, lorsque l’unité d’enquête sur les armes à feu a été fondée, la police a saisi une ou deux armes à feu artisanales, alors que cette année, elle en a saisi environ 15.

La police de Calgary affirme que le nombre d’armes à feu imprimées en 3D ou artisanales qu’elle a saisies cette année est en augmentation par rapport aux années précédentes. (Rebecca Kelly/CBC)

Mercredi, la province a annoncé qu’elle fournirait 5,2 millions de dollars en subventions pour soutenir des programmes qui préviennent le crime et assurent la sécurité des communautés. L’annonce est intervenue alors que Calgary a connu une augmentation de la violence armée au cours des dernières semaines.

Il y a eu 97 fusillades dans la ville jusqu’à présent cette année, soit près du double de ce qu’elle a vu à cette époque en 2021, selon la police.

Les armes imprimées en 3D sont un problème mondial, selon CPS

Lawson a déclaré que les armes à feu 3D fonctionnent de la même manière que les armes à feu ordinaires, et que l’utilisation et la production accrues d’armes à feu imprimées en 3D sont un problème mondial. Bien que l’officier ait déclaré qu’il n’est pas nécessairement facile d’obtenir des armes à feu imprimées en 3D, certains matériaux nécessaires à leur fabrication ne sont pas difficiles à acheter, notamment une imprimante 3D et le filament nécessaire.

Les dessins nécessaires à la fabrication d’armes à feu imprimées en 3D sont également plus courants en ligne, a déclaré Lawson.

“Avant, ils étaient tous uniquement sur le dark web parce que c’était plus une activité néfaste. Et maintenant, dans de nombreux pays où vous pouvez légalement imprimer votre propre arme à feu privée… ce qui est illégal au Canada, il devient de plus en plus courant d’obtenir ces types de documents sur Internet », a-t-il déclaré.

L’enquête sur l’opération de production d’armes à feu de Vincent-Wagner et Kumar comprenait une perquisition en mai de résidences dans le bloc 2600 de Dover Ridge Drive SE et le bloc 4300 de Seton Drive SE, selon un communiqué de presse jeudi.

Lawson affirme que l’utilisation et la production accrues d’armes imprimées en 3D sont un problème mondial. (Rebecca Kelly/CBC)

Les agents ont saisi plusieurs objets de la perquisition, dont trois imprimantes 3D, cinq armes de poing complètes de style Glock imprimées en 3D avec des chargeurs, d’autres pièces d’armes à feu, des munitions et de la drogue.

Grâce à une analyse médico-légale, la police a lié une arme à feu imprimée en 3D distincte saisie en mai à l’opération de production d’armes à feu de Vincent-Wagner et Kumar, selon le communiqué.

Vincent-Wagner et Kumar doivent comparaître devant le tribunal à la fin du mois prochain.