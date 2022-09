Une opération de sauvetage pour sauver 230 globicéphales échoués au large de la côte ouest de la Tasmanie est en cours

Dans ce qui a été un choc massif, environ 230 globicéphales se sont échoués au large de la côte ouest de la Tasmanie en Australie. Plusieurs marins et sauveteurs se sont précipités au bord de la mer pour sauver les baleines. Les vidéos et les photos de l’échouement massif sont apparues sur les réseaux sociaux et ont inquiété les utilisateurs. Une centaine de baleines sont déjà mortes et d’autres sont en difficulté. Cela survient après un autre échouage massif sur King’s Island dans le détroit de Bass où un groupe de 100 cachalots est mort et s’est lavé sur le rivage.

Le département tasmanien des ressources naturelles et de l’environnement a informé les médias et a déclaré qu’une équipe du programme de conservation du département assemble des équipements de sauvetage des baleines et se précipite vers la mer. Le département prendra également conseil auprès des marins et des écologistes pour élaborer des plans pour la zone. On s’attend à ce qu’une nécropsie soit effectuée pour analyser la cause de la vaisselle massive.

La Tasmanie australienne est considérée comme un point chaud mondial pour les échouages ​​de globicéphales. Le professeur Karen Stockin, experte en échouage de baleines et de dauphins à l’Université Massey en Nouvelle-Zélande, a déclaré : « Il pourrait y avoir plusieurs causes. Cela pourrait être lié aux changements cycliques des températures de l’océan qui pourraient avoir poussé les proies plus près du rivage. Le professeur Karen a également déclaré que les globicéphales sont très sociaux et cohésifs. Si l’un atteint le rivage, l’autre le suit.

Les globicéphales sont les plus vulnérables aux échouages ​​massifs. Ce sont des baleines à longues nageoires. Leur alimentation de base comprend du poisson et des calmars et peut plonger jusqu’à 1 km. Ils sont connus pour retenir leur souffle pendant 30 minutes. Les cétologues ont déclaré que les globicéphales peuvent former des super-pods temporaires pouvant contenir jusqu’à 1 000 animaux. Les baleines pilotes femelles peuvent vivre au-delà de 40 ans.

