Une opération de ravitaillement locale équipe les femmes soldats ukrainiennes

KYIV, Ukraine – Quand Anastasia Mokhina, 25 ans, a enfilé des treillis et s’est précipitée avec son mari pour aider l’Ukraine à se défendre lors de l’invasion russe le 24 février, elle a rapidement réalisé que l’armée n’était pas bien préparée à un afflux de femmes volontaires. Alors son demi-frère aîné Andrii Kolesnyk, qui a été empêché de faire son service militaire en raison d’un handicap infantile, et sa femme, Kseniia Drahaniuk, se sont mobilisés chez eux pour lui expédier les articles dont elle avait besoin. La nouvelle se répandit rapidement dans les rangs que les quartiers-maîtres amateurs se concentraient sur les besoins particuliers des femmes, et une opération d’approvisionnement locale pour les femmes soldats était née.

Aujourd’hui, un groupe de volontaires appelé “Zemliachky” – grossièrement traduit par “femmes compatriotes” – est au service d’un grand nombre des 57 000 femmes de l’armée ukrainienne avec des bottes, des uniformes, des tubes pour faire pipi, des soutiens-gorge sans fil, des sous-vêtements thermiques, des médicaments, à droite des plaques pare-balles de taille moyenne pour leurs gilets pare-balles et des trousses de soins contenant des articles comme des lotions, du shampoing, du dentifrice et des produits d’hygiène féminine.

En bref, le groupe comble des lacunes imprévues dans l’opération d’approvisionnement de l’armée ukrainienne.

“Notre armée n’était pas préparée au fait que tant de femmes apparaissent dans l’armée”, a déclaré Drahaniuk, un journaliste de 26 ans de Yalta, en Crimée désormais occupée, assis devant des étagères métalliques remplies de bottes militaires et uniformes.

Aujourd’hui, au moins 6 000 femmes ukrainiennes se sont déployées sur ou à proximité des lignes de front, dans des rôles tels que les ambulanciers paramédicaux et les officiers du renseignement, mais aussi les tireurs d’élite et les artilleurs d’artillerie.

Ils ont rejoint le combat dans un pays où tous les hommes âgés de 18 à 60 ans, à quelques exceptions près, ont été interdits de départ en vertu de la loi martiale promulguée après l’invasion russe.

À ses débuts, l’association a sous-traité la fabrication d’uniformes pour femmes, mais les a depuis conçus et fabriqués dans une usine de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays.

Tout a commencé par un besoin exprimé par Mokhina, se souvient Drahaniuk : « J’ai besoin d’un baume à lèvres et d’une crème pour les mains, car mes mains craquent à cause du froid, et ça me fait mal.

Zemliachky a aidé à distribuer plus d’un million de dollars de soutien, dont environ un cinquième sous forme de dons directs, le reste sous forme de soutien en nature. Ses contributeurs corporatifs comprennent des entreprises de fournitures médicales, des salons de beauté et l’industrie du jeu, a déclaré Drahaniuk.

Tous les Ukrainiens ont été touchés par la guerre du président Vladimir Poutine dans leur pays, qui a élargi un conflit qui a commencé en 2014 lorsque les séparatistes pro-russes de l’est du Donbass se sont rebellés contre le gouvernement de Kyiv et que la Russie a illégalement annexé la péninsule sud de l’Ukraine, la Crimée.

Les femmes, grandes et petites, ont fait les frais : des millions de personnes ont fui le pays, souvent avec des enfants ou des parents âgés. Les observateurs des droits de l’homme disent que certains de ceux qui sont restés ont été violés, abusés sexuellement ou autrement brutalisés. Comme pour de nombreux civils ukrainiens, un nombre incalculable de personnes ont été blessées ou tuées lors d’attaques russes.

« Je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste faire quelque chose », a déclaré Mokhina, qui a travaillé comme spécialiste des signaux et des communications et avec des unités de défense territoriale à Kyiv. «Nous voulions juste nous battre. Alors mon père et moi avons dit : « Nous allons y aller » – et nous sommes allés directement au poste de l’armée à proximité.

Après le déclenchement de la guerre, l’armée ukrainienne a équipé de nombreuses femmes d’uniformes ou de bottes pour hommes de petite taille. Ces derniers mois, dans le cadre de sa réponse, Zemliachky a conçu ses créations pour tenir compte du corps, de la taille et des besoins des femmes.

Des dizaines de commandes entrent et sortent quotidiennement par camion, train et coursier, et un entrepôt de deux pièces converti dans le nord-est de Kyiv sert de salle d’exposition où les femmes en congé peuvent récupérer elles-mêmes les marchandises – mises à disposition gratuitement.

Une fois, se souvient Drahaniuk, elle a reçu un appel indiquant qu’une commande de 10 uniformes et paires de chaussures devait être réduite à cinq – après qu’une attaque russe d’une nuit a coûté la vie à cinq personnes.

“Ils donnent vraiment leur vie pour la liberté de notre pays”, a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, deux femmes en treillis ont fait un joyeux câlin à Drahaniuk alors qu’elles entraient dans la salle des fournitures pour récupérer de nouveaux équipements, ravies du soutien de Zemliachky, qui va au-delà de l’équipement – comme la publication de portraits personnels de femmes soldats ou de vidéos d’entraînement en ligne.

« Ksyusha nous a donné tout ce que nous portons. … Elle est notre sauveuse », a déclaré Maria Stalynska, qui a rejoint l’armée en août et a été sur une ligne de front non précisée, en utilisant un surnom pour Drahaniuk. « Il y a même des cas où nous avons besoin de médicaments ou d’un hôpital. Nous allons immédiatement à Ksyusha.

« Nous sommes vraiment reconnaissants. Ces gens font vraiment beaucoup pour nous les femmes, pour l’armée, pour la protection », a-t-elle ajouté. “Ils nous soutiennent dans tout.”

Kateryna Pryimak, co-fondatrice du Women Veterans Movement d’Ukraine, affirme que des groupes comme Zemliachky et un autre dont le nom se traduit approximativement par “Arm Women Now” jouent un rôle crucial car pendant des années, “le soutien matériel des femmes dans l’armée” – uniformes, chaussures, sous-vêtements – “était un problème”.

“Notre organisation, en tant que communauté de femmes militaires et d’anciens combattants qui s’occupent de ces questions depuis longtemps, est très heureuse d’avoir des alliés”, a-t-elle déclaré.

Les activités militaires de volontaires comme elle pourraient remodeler l’image des femmes dans ce que beaucoup considèrent comme une société dominée par les hommes.

“Après la victoire de l’Ukraine, le comportement des hommes envers les femmes va changer”, a déclaré Drahaniuk. “Dans la vie civile, il y aura les femmes qui se sont battues, et les hommes qui ne l’ont pas fait, et cela pourrait changer des choses comme l’avancement professionnel, les salaires, même la culture des femmes dans la société… pour avoir plus de respect de la part des hommes.”

Hanna Arhirova a contribué à ce rapport depuis Kyiv, en Ukraine.