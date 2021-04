Les responsables de la province du Shandong ont déclaré que 12 navires avaient été envoyés mercredi pour éclaircir ce qui a été appelé un « mineur » Marée noire. Une source de l’administration de la sécurité maritime du Shandong a déclaré à Reuters que les premières estimations suggèrent qu’environ 500 tonnes de pétrole – équivalant à 3420 barils – se sont infiltrées dans la mer Jaune près de la ville portuaire chinoise de Qingdao après la collision de mardi.



«L’accident s’est produit à environ 11 milles marins au sud-est du port de Qingdao, et jusqu’à présent, il n’y a eu aucun impact direct sur l’exploitation du port de Qingdao», dit le responsable du Shandong. Un porte-parole de Goodwood Ship Management, qui gère le pétrolier A Symphony, a confirmé que «Il y avait des experts en déversement d’hydrocarbures sur les lieux qui ont commencé des opérations de nettoyage.»

Des témoins ont déclaré à Reuters que le port reste occupé mercredi malgré le déversement.

Mardi, le cargo Sea Justice est entré en collision avec le pétrolier A Symphony de 272 mètres de long, qui était au mouillage au large du port de Qingdao. La collision était suffisamment importante pour provoquer une brèche, libérant des tonnes de mélange de bitume dans la mer. L’Administration de la sécurité maritime du Shandong a déclaré que la collision avait eu lieu vers 8h50 heure locale (12h50 GMT).

Qingdao est l’un des plus grands ports de Chine et des raffineries de pétrole brut les plus importantes, représentant actuellement environ un quart de la capacité de traitement du pétrole brut de la Chine. La ville est l’un des ports les plus au nord de la Chine et se trouve sur la mer Jaune, qui est partagée avec la Corée du Nord et la Corée du Sud.

