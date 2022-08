Une Ontarienne retrouve sa sœur et son père biologique après avoir passé un test ADN

La résidente ontarienne Carlie McMaster dit avoir soumis son ADN à Ancestry.com en 2019 pour en savoir plus sur le côté paternel de la famille après son décès.

La résidente de 28 ans de Brantford, en Ontario, a déclaré qu’elle voulait simplement en savoir plus sur les antécédents médicaux de sa famille, lorsqu’elle a fait la découverte qui allait changer sa vie.

Le site Web a fait correspondre ses informations génétiques à une femme du Minnesota nommée Rylee Hall, et ils ont commencé à discuter de la façon dont ils pourraient être liés.

«Je n’ai pas vraiment trop parlé quand Rylee a tendu la main pour la première fois parce que je ne savais tout simplement pas vraiment. J’ai juste en quelque sorte tout remis en question… C’était un choc », a déclaré McMaster à CTV News Toronto lundi.

“Je pense que c’est quatre mois plus tard que j’ai finalement recontacté Instagram et dit, essayons peut-être de creuser et de comprendre.”

À ce stade, dit-elle, elle et Hall parlaient fréquemment et découvraient des similitudes uniques – leurs manières, l’anneau bleu distinctif autour de leurs yeux noisette et leur arrière-plan musical.

Carlie McMaster, montrée sur une photo d’enfance, dit qu’elle a découvert qu’elle avait été conçue grâce à un don de sperme après avoir soumis son ADN à Ancestry.com.

Ils ont finalement appris que les similitudes n’étaient pas une coïncidence, car McMaster et Hall partageaient un père biologique et tous deux avaient été conçus grâce à un don de sperme.

“J’ai été choqué au début. Je pense que j’ai beaucoup remis en question mon identité, mais aussi que j’étais vraiment excité d’avoir cette connexion en même temps », a déclaré McMaster.

“J’ai dû accepter le fait que le père avec qui j’ai grandi n’était pas mon père biologique, mais aussi que j’ai cette nouvelle connexion.”

Hall a déclaré que la connexion entre frères et sœurs n’avait pas été un énorme choc pour elle parce que sa mère lui avait dit qu’elle avait été conçue grâce à un don de sperme un an avant de passer le test.

“Je savais qu’il y avait un potentiel pour rencontrer des frères et sœurs”, a déclaré lundi l’Américain de 27 ans à CTV News Toronto. “Donc, je n’étais pas sous le choc lorsque la nouvelle a été confirmée.”

Les frères et sœurs disent qu’ils sont reconnaissants de s’être rencontrés.

Rylee Hall, montrée sur cette photo d’enfance, dit qu’elle voit des similitudes entre elle et sa sœur Carlie McMaster.

« Pour moi, il s’agit simplement de gagner quelqu’un dont je sais qu’il est en quelque sorte là pour la vie. C’est juste un lien si fort que nous partageons », a déclaré McMaster.

Leur histoire a pris une autre tournure lorsqu’ils ont décidé qu’il était temps de rechercher leur « père donneur ». Hall a déclaré qu’elle avait réussi à le trouver sur Facebook après s’être connectée avec d’autres parents sur des sites Web d’ascendance.

“Il m’a envoyé un message après que je l’ai ajouté”, a déclaré Hall.

“Ce qui était bien parce que c’était une sorte de confirmation qu’il voulait parler. Nous ne le forçons pas, ce qui était bien », a ajouté McMaster.

Les frères et sœurs ont déclaré qu’ils parlaient maintenant avec leur père biologique, un résident de Toronto, au moins une fois par semaine.

“Il nous soutient déjà beaucoup”, a déclaré McMaster. “Il a été vraiment génial jusqu’à présent et c’est juste un mec super cool.”

Ils ont dit qu’au début des années 1990, leur père biologique faisait un don à la Société canadienne du sang, où il était un donneur régulier de plaquettes, lorsqu’il a remarqué une publicité demandant aux gens d’aider les familles qui ne peuvent pas avoir d’enfants.

“Sur les papiers que mes parents ont obtenus, il y avait une question, ‘seriez-vous ouvert à rencontrer n’importe quelle progéniture’, et il a coché ‘oui'”, a déclaré Hall.

Rylee Hall dit avoir rendu visite à Carlie McMaster à Brantford, en Ontario. et j’ai essayé Tim Hortons pour la première fois.

Hall a déclaré qu’elle prévoyait de visiter l’Ontario pour la deuxième fois à la fin du mois d’août. Les sœurs disent qu’elles rencontreront également leur père biologique en personne pour la première fois.

Les sœurs disent qu’elles ont découvert qu’elles connaissaient trois autres frères et sœurs. Les autres frères et sœurs, ont-ils dit, sont tous des femmes et sont nés au milieu des années 1990 au Canada.

Hall et McMaster ont déclaré que bien qu’ils soient ravis de rencontrer de nouveaux frères et sœurs, ils font très attention à la façon dont ils abordent les frères et sœurs potentiels, car ils ne veulent pas donner l’information prématurément.

“Cela dépend en quelque sorte de l’autre personne et s’ils sont ouverts à avoir des frères et sœurs, car certaines personnes ne veulent probablement pas du tout s’en occuper”, a déclaré Hall.

Les sœurs lancent lundi un nouveau podcast intitulé “Notre papa est un donateur”. Le podcast plongera dans leurs expériences et discutera des histoires d’autres personnes qui ont été conçues grâce à des dons de sperme et qui ont découvert la vérité plus tard dans la vie.