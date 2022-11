Une Ontarienne de 84 ans avec un permis de conduire valide a dit qu’elle était trop vieille pour louer une fourgonnette

Elizabeth Schlarb conduit habituellement tous les jours.

La femme de 84 ans vit avec ses deux fils adoptifs adultes, qui ont des besoins spéciaux, à Barrie, en Ontario, et les conduit régulièrement à leurs activités hebdomadaires.

Schlarb a donc été choquée lorsque le personnel de Green Motion – une franchise de location de voitures à Mississauga – lui a dit qu’elle ne pouvait pas louer et conduire une fourgonnette qu’elle récupérait de l’entreprise parce qu’elle était trop âgée.

“J’ai été offensée”, a-t-elle déclaré à CBC Toronto. “Je n’ai pas de contraventions pour excès de vitesse, je n’ai pas de contraventions pour accident.”

Schlarb essayait de louer la fourgonnette afin qu’elle et plusieurs membres de la famille puissent faire du covoiturage au Nouveau-Brunswick pour rendre visite à sa fille et à son gendre en août. Elle et sa petite-fille, Alisha Geniole, prévoyaient de partager les tâches de conduite.

Au lieu de cela, ils ont fini par prendre deux véhicules et Schlarb et Geniole ont conduit tout le trajet.

“Ne jugez pas les gens sur leur âge”

“J’aurais aimé pouvoir y retourner [to Green Motion] après et j’ai dit que j’avais conduit — les 1 300 kilomètres — jusqu’à l’aller et le retour », a déclaré Schlarb.

“Ne jugez pas les gens en fonction de leur âge… parce que n’importe qui peut être un mauvais conducteur, n’importe qui peut être un bon conducteur.”

La société de location de voitures basée au Royaume-Uni possède des franchises dans le monde entier, dont deux emplacements canadiens à Mississauga, à l’ouest de Toronto. Les termes et conditions de Green Motion pour les conducteurs au Canada incluent un âge minimum de 23 ans et un âge maximum de 80 ans.

Le propriétaire de la franchise Green Motion à Mississauga, en Ontario, n’a pas abordé la politique d’âge de l’entreprise dans sa déclaration à CBC Toronto. (James Spalding/CBC)

Alors que de nombreuses grandes sociétés de location de véhicules au Canada ont des exigences d’âge minimum, Green Motion était la seule entreprise que CBC Toronto a pu trouver dont la politique énumère un âge maximum pour les conducteurs à travers le pays.

Dans un communiqué, Green Motion International a déclaré que les restrictions sont souvent en place en raison des exigences « imposées à l’opération de location donnée » par sa compagnie d’assurance. Il indique également qu’il laisse les franchises locales régir la politique afin qu’elle « respecte / soutienne la législation locale ».

Dans une déclaration séparée, le propriétaire de la franchise avec laquelle Schlarb a traité n’a pas spécifiquement abordé la politique d’âge.

“Nous révisons et mettons à jour régulièrement toutes les politiques de l’entreprise, y compris les politiques de service à la clientèle”, a déclaré Mike Hashemi. “Nous sommes toujours à la recherche d’améliorations qui peuvent fournir à nos clients le plus haut niveau de service.”

L’avocat des personnes âgées, Bill VanGorder, dit qu’il serait furieux si on lui refusait une voiture de location en raison de son âge. (David Laughlin/CBC)

“Je serais furieux”

Un expert en droit des aînés affirme que la politique de Green Motion pourrait violer le Code des droits de la personne de l’Ontario.

“S’il est vrai qu’une agence de location de voitures est en mesure d’obtenir une assurance pour le conducteur âgé, mais qu’en vertu de la politique de l’entreprise, elle décide simplement de ne pas louer à des conducteurs âgés parce qu’ils ne veulent pas le faire, alors cela constituerait certainement une violation », a déclaré Graham Webb, directeur général de l’Advocacy Centre for the Elderly de Toronto.

Webb dit qu’il n’a jamais rencontré ce problème auparavant au cours de ses 27 années de pratique du droit des aînés.

“La plupart des agences de location de voitures, en fait toutes les autres que nous avons vues, sont en mesure d’obtenir une assurance pour les conducteurs de plus de 80 ans”, a déclaré Webb. “Cela fait sûrement se demander pourquoi une agence de location de voitures en particulier refuse les locations aux conducteurs plus âgés.”

Le directeur des opérations et des politiques du groupe de défense des retraités CARP affirme que l’âgisme comme celui-ci ne devrait pas être autorisé.

Schlarb et sa petite-fille Alisha Geniole ont fini par faire tout le chemin vers le Nouveau-Brunswick et en revenir dans des véhicules séparés. (Angelina King/CBC)

“Si on me refusait une voiture de location, je serais furieux”, a déclaré Bill VanGorder. “Cette entreprise veut-elle vraiment être connue comme une entreprise qui profile et agit de manière inappropriée envers les Canadiens âgés?”

À l’autre extrémité du spectre, un recours collectif a été certifié ce printemps au Québec au nom des jeunes conducteurs. Les membres comprennent tous les Québécois de moins de 25 ans qui ont conclu un contrat de location de véhicule ou qui se sont vu refuser un tel contrat par de nombreuses grandes entreprises au Canada, dont Enterprise, Budget et Hertz depuis août 2016. Le recours collectif cherche à savoir si être facturer plus ou refuser des contrats de location en raison de l’âge est discriminatoire en vertu de la Charte des droits et libertés et si cela équivaut à de l’exploitation du consommateur en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

Plein tarif facturé

Schlarb et sa petite-fille, qui ont été autorisées à conduire la fourgonnette moyennant des frais supplémentaires, l’ont eue pendant une journée, puis ont changé leurs plans et annulé la location. Geniole dit que le personnel de Green Motion leur a dit qu’ils ne seraient pas facturés pour la réservation complète, mais plus tard, les frais de 3 400 $ pour la location de 11 jours sont apparus sur la facture de carte de crédit de Schlarb.

“C’était incroyable”, a déclaré Geniole. « Pourquoi ne pas simplement nous faire payer les 24 heures… puis continuer ? »

La fille de Schlarb, Evelyn Sheppard – à qui ils allaient rendre visite – dit qu’elle a essayé pendant des mois d’obtenir un remboursement via l’agence de réservation tierce, Priceline, Green Motion et la société de carte de crédit.

Après que CBC Toronto a contacté Priceline et Green Motion, les sociétés ont déclaré qu’un remboursement serait effectué sur la carte de crédit de Schlarb, bien que Priceline ait noté que la réservation n’était pas remboursable.

À l’avenir, Schlarb espère que le partage de son expérience incitera Green Motion à repenser sa politique d’âge.

“J’espère que cela n’arrivera jamais à personne d’autre”, a-t-elle déclaré.