Une Ontarienne allègue une agression sexuelle par des joueurs de hockey junior

Avis de contenu : cet article comprend des allégations d’agression sexuelle.

La Police provinciale de l’Ontario a reconnu qu’un de ses employés n’avait pas suivi la politique de l’organisation lorsqu’une victime présumée d’agression sexuelle a appelé son détachement de London plus tôt cette année pour signaler un incident impliquant huit anciens joueurs de hockey junior.

La femme, qui a maintenant 32 ans, a déclaré avoir contacté la Police provinciale de l’Ontario le 28 février pour signaler une agression présumée survenue en novembre 2014.

La porte-parole de l’OPP, Gosia Puzio, a écrit dans un courriel adressé à W5 que les victimes présumées d’agression sexuelle en Ontario doivent déposer un rapport auprès des forces de police du territoire où l’agression présumée a eu lieu. Dans cette affaire, un employé civil a enfreint la politique de la Police provinciale de l’Ontario en ne restant pas au téléphone avec la victime présumée jusqu’à ce qu’elle ait contacté la personne appropriée.

« En réponse à votre enquête, la Police provinciale de l’Ontario prend au sérieux toutes les allégations d’agression sexuelle et reconnaît le courage qu’il faut aux victimes pour se manifester », a écrit Puzio. « Nous comprenons à quel point il est important que les victimes se sentent entendues, respectées et soutenues.

«Nous avons examiné l’appel lancé au [OPP] centre de communications provincial de Londres concernant cette agression sexuelle historique. Nous pouvons confirmer que le téléphoniste civil a fourni à la victime les coordonnées du service de police compétent pour faciliter son signalement. Cependant, les procédures opérationnelles standard stipulent que le téléphoniste aurait dû personnellement connecter l’appelant au service de police compétent et rester en ligne jusqu’à ce qu’il puisse confirmer qu’un rapport était en cours.

La victime présumée a déclaré à W5 qu’après avoir contacté la police où aurait eu lieu son agression présumée, on lui a dit qu’ils ne pouvaient pas non plus l’aider. On lui a dit d’appeler la police de la communauté où elle vit actuellement.

La victime présumée porte le pseudonyme d’Anne Marie.

Détails des allégations d’agression

Elle a déclaré qu’à l’âge de 22 ans, elle entretenait une relation consensuelle avec un joueur de 19 ans de la Ligue de hockey de l’Ontario pendant environ six mois lorsqu’il l’a invitée à regarder la télévision avec l’un de ses coéquipiers dans son logement, la maison où il vécu pendant la saison de hockey.

Anne Marie a déclaré que lorsqu’elle a rendu visite au joueur et qu’elle l’a accompagné au sous-sol, il y avait huit joueurs là-bas. Après que le joueur de 19 ans l’ait emmenée aux toilettes, ils ont commencé à s’amuser. Ce qui a commencé comme un acte consensuel est devenu une agression sexuelle collective, a déclaré la femme.

«J’ai été emmenée dans une salle de bain», a-t-elle déclaré. « Et c’est à ce moment-là que le joueur qui m’a invité a commencé à avoir des relations sexuelles avec moi – à commencer des actes sexuels. Ils n’ont jamais complètement fermé la porte des toilettes… Et puis, d’autres joueurs commencent à entrer. Il y a des joueurs debout et qui regardent. Ils commencent à se relayer, faisant ce qu’ils veulent.

Anne Marie a déclaré qu’elle s’était sentie piégée et qu’elle avait été agressée pendant environ 90 minutes. Elle a dit qu’elle s’était figée et qu’elle avait « presque perdu connaissance ».

« Vous êtes coincé au sous-sol avec huit joueurs de hockey junior », a-t-elle déclaré. « Pris au piège dans un coin, littéralement dans la pièce la plus reculée d’un sous-sol. »

Elle a dit qu’elle se souvient que les joueurs se référaient les uns aux autres par leurs surnoms.

« Assez vite, j’en suis arrivée au point où j’ai juste essayé de penser à autre chose et j’ai même essayé de ne pas établir de contact visuel », a-t-elle déclaré. « J’ai attendu le premier dégagement disponible, c’est-à-dire à peu près après que tout le monde se soit relayé, certains plus d’une fois. J’ai été amené sous la douche. Et après ça, j’ai senti que j’avais une chance de m’en sortir.

« Je pensais que c’était de ma faute »

Anne Marie a déclaré qu’elle avait téléphoné à une amie alors qu’elle rentrait chez elle en voiture et lui avait raconté ce qui s’était passé. W5 a contacté de manière indépendante cette femme, qui a corroboré son appel téléphonique en 2014 avec Anne Marie. L’amie a déclaré qu’elle se souvenait d’Anne Marie lui disant qu’elle ne savait pas si elle contacterait la police parce que certains des joueurs de hockey avaient 16 ans et semblaient avoir subi des pressions pour participer à l’agression de la part du joueur de 19 ans qui avait invité elle à la maison.

Anne Marie a déclaré qu’elle n’avait pas raconté à sa famille ce qui s’était passé avant cette année, après avoir assisté à une conférence de presse au cours de laquelle le chef de la police de Londres s’est excusé auprès d’une autre femme qui aurait été agressée sexuellement par d’anciens joueurs canadiens du Championnat mondial junior. Dans cette affaire, cinq anciens joueurs d’Équipe Canada attendent leur procès pour agression sexuelle.

«J’avais juste honte», a déclaré Anne Marie. « Je ne l’ai jamais dit à personne parce que je pensais que c’était de ma faute. Je pensais que j’étais le responsable parce que j’avais fait le choix d’aller sortir avec ce type et un copain… Ce n’est qu’il y a quelques années que j’ai réalisé qu’il s’agissait d’une agression sexuelle parce que j’avais poussé c’est tellement hors de mon esprit. J’ai fait ce que j’ai pu pour l’oublier, ne pas y penser, l’effacer. Mais cela s’est simplement construit à l’intérieur de mon cerveau… Ce n’est donc que ces dernières années que j’ai réellement eu la chance de le nommer, de l’identifier et de commencer à le comprendre. Et le pire, c’est d’accepter ce qui s’est passé.

Ressources pour les survivants d’agression sexuelle au Canada

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec une agression sexuelle ou un traumatisme, les ressources suivantes sont disponibles pour soutenir les personnes en crise :

Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité, vous devez appeler le 911.

Une liste complète des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle au Canada qui offrent des informations, des services de défense et des conseils est disponible sur le site Web du Association canadienne des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle.

Des lignes d’assistance téléphonique, des services juridiques et des emplacements offrant des trousses d’aide aux victimes d’agression sexuelle sont disponibles en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. ici.

Ligne de crise nationale relative aux pensionnats : +1 866 925 4419

Ligne d’assistance canadienne contre la traite des personnes : +1 833 900 1010

Ligne de vie trans : +1 877 330 6366

Soutien en matière d’inconduite sexuelle pour les membres actuels ou anciens des forces armées : +1 844 750 1648

Découvrez vos droits en tant que victime ici. ​