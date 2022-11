Une Ontarienne a dit d’annuler les changements apportés à la maison patrimoniale

Une Ontarienne a déclaré qu’elle ne savait pas que sa maison se trouvait dans un quartier patrimonial de Markham lorsqu’elle l’a reconstruite après l’incendie de février 2020.

“Je pensais que c’était une blague. Je veux dire qu’ils pensent que 1996 est une maison patrimoniale ? Parce que c’est à ce moment-là que la maison a été construite », a expliqué Heather Bracey.

Bracey a déclaré qu’elle rénovait la maison lorsqu’il y a eu un grave incendie qui l’a obligée à reconstruire la maison et à la rénover à partir de zéro.

“J’ai fait trois ans de rénovations approfondies avec tous les produits de qualité supérieure, des portes personnalisées, tout sur mesure”, a déclaré Bracey.

Lors de la reconstruction de sa maison, elle a décidé de lui donner un nouveau look différent de ses voisins et a déclaré qu’elle n’avait aucune idée qu’elle se trouvait dans l’une des quatre zones patrimoniales désignées de Markham et que tout changement devrait être pré-approuvé par la ville.

Heather Bracy a déclaré qu’elle ne savait pas que sa maison se trouvait dans un quartier patrimonial de Markham lorsqu’elle l’a reconstruite après son incendie en février 2020.



Après l’achèvement de sa maison, Bracey a reçu un avis «Direction de se conformer» de la ville de Markham qui disait: «La sélection de la toiture, les spécifications des fenêtres, la sélection des portes de garage et la sélection des briques doivent être examinées et approuvées par la ville (Section du patrimoine) personnel à travers le processus d’autorisation du patrimoine avant la commande et l’installation.

Bracey a déclaré qu’on lui disait qu’elle devait maintenant changer de maison afin qu’elle soit conforme aux directives du patrimoine et qu’elle était frustrée et stressée par l’ensemble du processus.

“La porte d’entrée doit être remplacée, la porte de garage et les fenêtres et le placage, le placage de briques dans toute la maison”, a-t-elle déclaré.

Bracey a déclaré qu’elle n’avait aucune idée du coût des changements et estimait que la ville aurait dû faire plus pour lui faire savoir qu’elle se trouvait dans une zone patrimoniale avant de terminer la reconstruction.

“Je pense que la ville aurait dû faire un effort pour me mettre au courant avant que la maison ne soit construite, avant que les briques ne soient posées ou lorsque j’ai choisi les fenêtres”, a déclaré Bracey.

Lorsque CTV News Toronto a contacté la ville de Markham, un porte-parole a déclaré: «La ville de Markham accorde une grande importance à ses quartiers patrimoniaux et veille à ce que les résidents soient conscients des obligations liées aux propriétés dans les quartiers patrimoniaux afin d’assurer une préservation continue.»

« La ville de Markham a travaillé en étroite collaboration avec le propriétaire à la suite du malheureux incendie qui a détruit la maison d’origine. Le personnel de la ville de Markham a fait tout son possible pour accélérer le permis de construire afin de s’assurer que le propriétaire avait un endroit sûr où vivre.

«Ce faisant, il a été clairement indiqué sur les dessins de permis de construction approuvés que les exigences patrimoniales devaient également être respectées pour obtenir un permis patrimonial. Cela comprend l’examen d’éléments tels que la sélection de la toiture, les spécifications des fenêtres, la sélection des portes de garage et la sélection des briques avant la commande et l’installation.

« Le non-respect de ces exigences est un problème entre le propriétaire et son consultant. La ville de Markham sympathise avec le propriétaire et continue de travailler pour parvenir à un résultat raisonnable qui respecte la nature patrimoniale de la région.

Bracey a déclaré que Markham devrait lui permettre de quitter sa maison telle quelle ou de payer les modifications nécessaires.

« Ils peuvent le faire eux-mêmes. Mettez-y toutes les fenêtres qu’ils veulent. Mettez-y toutes les portes qu’ils veulent, enlevez les briques et mettez la couleur qu’ils veulent”, a déclaré Bracey.

Une « maison centenaire » a au moins 100 ans, mais une maison peut être désignée « maison patrimoniale » pour un certain nombre de raisons. Si vous en achetez un, cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas modifier son apparence ou y ajouter des éléments sans l’autorisation de la municipalité dans laquelle vous habitez.