Une ONG israélienne affirme qu’un journaliste a été tué par des Palestiniens, pas par un soldat israélien

Le chef de l’organisation israélienne de défense des droits civiques Shurat HaDin-Israel Law Center a attribué la responsabilité de la mort de Shireen Abu Akleh, journaliste d’Al-Jazeera, au dirigeant palestinien Mahmoud Abbas dans une plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale, Fox News Digital peut maintenant révéler.

“Il est évident que les gangs terroristes de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) à Jénine sont les tireurs les plus raisonnables pour être soupçonnés et tenus pour responsables de la mort du journaliste”, a déclaré Nitsana Darshan-Leitner, présidente du Shurat HaDin-Israel Law Center, qui a déposé la plainte costume, a déclaré à Fox News Digital.

“Abu Mazen (Abbas) devrait également répondre de sa responsabilité dans les attentats terroristes des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, dans leur ensemble, et dans le meurtre de feu Abu Akleh.”

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, Israël et l’Union européenne, est le bras armé du mouvement Fatah. Le Fatah est le parti au pouvoir de l’Autorité palestinienne (AP) et la faction dominante de l’OLP. Abbas est à la fois président de l’AP, président de l’OLP et président du Fatah.

La journaliste d’Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh, a été tuée le 11 mai lors d’un raid des Forces de défense israéliennes (FDI) pour extirper des terroristes à Jénine, opérant sous l’égide du Jihad islamique palestinien, également une organisation terroriste désignée par les États-Unis, l’UE et Israël.

Le raid de Tsahal faisait suite à des attaques terroristes palestiniennes en Israël. La mort d’Abu Akleh, un citoyen américain, a conduit à de nombreuses spéculations sur l’identité du meurtre de la journaliste lors de l’échange de coups de feu avec des accusations affirmant qu’elle avait été intentionnellement touchée par les troupes israéliennes, ce qu’ils ont nié avec véhémence.

La controverse survient une semaine avant la visite prévue du président Biden en Israël et dans la région, la mort tragique d’Abou Akleh étant considérée comme un point de discorde croissant avec les Palestiniens suite au résultat d’une analyse du département d’État américain.

“L’analyse médico-légale, des examinateurs tiers indépendants, dans le cadre d’un processus supervisé par le coordinateur américain de la sécurité (USSC), n’a pas pu parvenir à une conclusion définitive concernant l’origine de la balle qui a tué la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh”, le site Web du département d’État a noté. “Les experts en balistique ont déterminé que la balle était gravement endommagée, ce qui a empêché une conclusion claire.”

Cependant, la même analyse médico-légale – dans ce que disent les critiques semble contredire le manque de connaissances sur l’origine de la balle mortelle – suggère que la balle provenait probablement d’une position de Tsahal.

Selon la déclaration du Département d’État, “les coups de feu des positions de Tsahal étaient probablement responsables de la mort de Shireen Abu Akleh. L’USSC n’a trouvé aucune raison de croire que c’était intentionnel”.

Le Jerusalem Post a rapporté que le résultat entraînerait probablement des frictions entre le président Biden et Abbas avant leur réunion prévue à Bethléem la semaine prochaine.

“L’administration Biden nous a trompés”, a déclaré au Post un haut responsable palestinien à Ramallah. “Nous pensions qu’ils allaient mener une enquête indépendante et professionnelle. Au lieu de cela, ils ont pleinement approuvé le récit israélien.”

Fox News Digital a envoyé des questions à la presse à l’AP et à sa mission aux Nations Unies, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.

Shurat HaDin a déclaré qu’il se félicitait des conclusions de l’analyse médico-légale américaine indépendante, selon lesquelles “les experts en balistique ont déterminé que la balle (qui a été fournie par l’AP) était gravement endommagée, ce qui a empêché une conclusion claire”.

L’ONG a également noté qu’« en raison de la chaîne de possession douteuse de la balle, qui a été [initially] retenue par l’AP, il y a deux options quant à l’authenticité de la balle qui a été fournie par l’AP à l’équipe américaine : si c’est la balle d’origine, alors l’AP — ayant ses propres experts en balistique — sait depuis des mois que le la balle ne peut pas incriminer Israël et l’a délibérément retenue comme bouc émissaire d’Israël pour la mort du journaliste.”

La deuxième possibilité, a poursuivi Shurat HaDin, est que “ce n’est pas la vraie balle, et une balle introuvable a été délibérément fournie par les Palestiniens à l’équipe d’enquête”.

Il y a maintenant des actions en justice en duel devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. La Fédération internationale des journalistes est partenaire d’une plainte déposée contre Israël pour la mort d’Abu Akleh, a rapporté mardi le Palestine Chronicle.

“Les autorités américaines ne doivent pas s’arrêter tant que les responsables de la mort de la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh ne sont pas identifiés et tenus responsables”, a déclaré mardi Sherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du Comité pour la protection des journalistes.

Shurat HaDin a déclaré avoir divulgué “de nouvelles informations sur les circonstances ayant conduit à l’incident de Jénine” dans sa plainte à la CPI.

Les « FDI avaient donné suite à la demande personnelle d’Abbas de s’abstenir d’entrer dans la ville de Jénine [refugee] camp, soi-disant pour permettre aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne d’exercer leur contrôle sur la zone », a déclaré le groupe. l’AAMB [Al-Aqsa Martyrs Brigades] et le groupe terroriste du Jihad islamique a été créé, établissant le « bataillon Jénine » conjoint qui a été impliqué dans l’échange de coups de feu pendant l’incident. »

En avril, Raad Hazem, un Palestinien de 28 ans originaire de Jénine, a tué trois personnes et en a blessé six autres dans un bar bondé de Tel-Aviv. Cette attaque faisait suite à une série d’autres incidents terroristes dans tout Israël en mars qui ont entraîné la mort de 11 personnes.