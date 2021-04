Un organisme indo-américain à but non lucratif a levé près de 4,7 millions de dollars US via les médias sociaux pour les efforts de secours du COVID-19 en Inde alors que le pays se bat contre une deuxième vague de pandémie. « Il s’agit d’un effort collectif qui peut sauver des vies, vaincre la faim, rassurer les gens en détresse et aider l’Inde dans sa lutte décisive contre le COVID-19 », a déclaré Sewa International USA. Mardi, Sewa a collecté une cargaison de 2.184 concentrateurs d’oxygène à envoyer en Inde. En moins de 100 heures après le lancement de la campagne de collecte de fonds, plus de 66 700 Indo-Américains sont venus collecter plus de 4,7 millions USD pour les efforts de secours contre le COVID-19 en Inde, a-t-il déclaré. International USA est devenu la première organisation caritative américano-indienne aux États-Unis.

«À l’heure actuelle, notre priorité absolue est d’acquérir rapidement des concentrateurs d’oxygène et de les expédier en Inde, car cela peut sauver des vies. Nous fournissons également un soutien aux hôpitaux gérés par les organisations partenaires de Sewa pour étendre leur capacité à traiter davantage de patients infectés par le coronavirus », a déclaré l’organisation.

Les volontaires de Sewa travaillent à la construction d’un service d’assistance numérique pour fournir des informations essentielles telles que le service d’ambulance, la disponibilité des lits d’hôpital et les fournitures de sang et de médicaments aux personnes, a-t-il ajouté.

«Alors que la pandémie cause des difficultés économiques en forçant des verrouillages partiels, nous prévoyons de distribuer plus de 10 000 kits d’articles essentiels aux familles et d’aider plus de 1 000 orphelinats et centres de soins pour personnes âgées», a déclaré Sewa.

«En étroite collaboration avec nos organisations partenaires, nous distribuons également de la nourriture et des médicaments aux nécessiteux dans plusieurs endroits», a-t-il ajouté.

L’Association américaine des médecins d’origine indienne (APPI), la plus grande organisation médicale ethnique du pays, a annoncé mardi une campagne nationale pour l’oxygène médical, la télé-consultation et des webinaires éducatifs pour aider à lutter contre le COVID-19 en Inde.

«C’est le moment d’une action immédiate de l’AAPI. En tant que médecins, nous partageons tous une envie viscérale de faire quelque chose », a déclaré le Dr Sudhakar Jonnalgadda, président de l’AAPI.

«Nous avons localisé un fabricant source qui fournit des concentrateurs d’oxygène, dont chacun peut sauver plusieurs vies en Inde. Le coût de chaque unité est d’environ 500 USD », a-t-il déclaré.

« AAPI, avec la collaboration de nombreux membres, a passé des commandes pour sécuriser et livrer 200 concentrateurs d’oxygène directement aux hôpitaux en Inde avec l’aide de SEWA International, une organisation à but non lucratif fiable », a déclaré Jonnalgadda.

La Chambre de commerce indienne américaine DFW et la Chambre de commerce indo-américaine du Grand Houston – toutes deux du Texas – en partenariat avec la Fondation USICOC ont expédié le premier lot de 20 ventilateurs à la Société indienne de la Croix-Rouge à Delhi pour être décaissé aux hôpitaux et équipes de terrain dans les zones durement touchées, selon un communiqué de presse.

«Il est de notre obligation morale d’aider l’Inde de toutes les manières possibles en cette période de besoin. Nous continuerons à apporter notre soutien aussi longtemps qu’il le faudra pour ramener la situation à la normale », a déclaré Ashok Mago, président fondateur de la US India Chamber, qui a aidé à coordonner de nombreux fonds nécessaires à cet effort.

L’expédition des 30 prochains ventilateurs est prévue dans les prochains jours.

Jagdip Ahluwalia de la Chambre de commerce indo-américaine du Grand Houston, qui coordonnait les efforts de la région de Houston, a déclaré que les membres de l’organisation se coordonnent avec les hôpitaux, les ONG, les écoles de médecine et les organismes gouvernementaux en Inde pour s’assurer que l’équipement est formé. professionnels, qui peuvent l’utiliser immédiatement.

