Une ONG finance l’éducation gratuite et le séjour de 346 orphelins de Covid-19 à Lucknow

La City International School et l’ONG DEVI Sansthan se sont engagées à offrir une éducation gratuite à ces 346 enfants de Lucknow qui ont perdu un ou leurs deux parents pendant la pandémie.

Sunita Gandhi, la fondatrice de l’école et de l’ONG avait approché la Direction de la protection des femmes et de l’enfance de l’UP avec une offre pour éduquer les orphelins de Covid et elle a reçu une liste de 346 enfants qui ont perdu soit un parent soutien de famille, soit les deux parents, ou ont un revenu de moins de 3 lakh par an comme décidé dans le cadre de l’UP Mukhya Mantri Bal Vikas Yojana.

Gandhi a déclaré que les enfants non seulement étudieraient mais resteraient également sous la garde de l’école où elle a mis en place une section résidentielle pour ces enfants.

Il s’agit d’enfants qui auraient autrement été hébergés dans le Rajkiya Bal Graha.

« Tant de rêves ont été brisés. Nous ne pouvons pas remplacer la perte. Tout ce que nous pouvons faire, c’est leur offrir un environnement aimant et stimulant dans lequel ils peuvent reconstruire leur vie, créer de nouveaux souvenirs agréables et s’épanouir en leur offrant un environnement ambitieux.

« Nous avons été touchés au plus profond de nous lorsque nous avons commencé à rencontrer ces enfants. Nous avons décidé de soutenir Mukhya Mantri Bal Sewva Yojana, une mesure prise par le ministre en chef, Yogi Adityanath, qui s’est engagé à soutenir ces enfants dans leur éducation avec un ordinateur portable et 4 000 Rs par mois jusqu’à l’âge de 18 ans », a déclaré Gandhi.

Manoj Rai, directeur de la protection des femmes et des enfants, UP, a salué l’initiative et a déclaré : « Notre département est très reconnaissant à Sunita Gandhi de s’être portée volontaire pour éduquer ces enfants gratuitement. Tous ces enfants en bénéficieront beaucoup.

« J’appelle d’autres établissements d’enseignement de l’UP à se manifester, comme l’a fait le Dr Gandhi, et à éduquer les enfants devenus orphelins à cause de Covid. Cela contribuera grandement à assurer un avenir radieux à ces enfants. Je suis sûr que non seulement les enfants sont entre de bonnes mains sous sa garde, mais qu’ils recevront également les soins dont ils ont tant besoin et un environnement aimant dans lequel ils pourront s’épanouir. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici