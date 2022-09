Une ONG basée à Bhopal a organisé une cérémonie pour célébrer le divorce de 18 hommes impliqués dans des procès conjugaux depuis longtemps. Selon un rapport de TOI, Zaki Ahmed, membre du comité de l’organisation non gouvernementale, a noté que la célébration est pour la «cause de la liberté pour ces hommes», qu’elle soit économique, mentale, sociale ou familiale. Selon Ahmed, les affaires de divorce ont tendance à épuiser les victimes à la fois mentalement et financièrement, et se libérer de la bataille juridique signifie le monde entier pour les 18 hommes.

« Notre organisation combat les cas de ces personnes. Au cours des deux dernières années et demie, 18 hommes se sont libérés d’un mariage qui leur avait rendu la vie difficile. Nous les renforçons mentalement grâce à la ligne d’assistance », a-t-il déclaré. La célébration n’est pas un événement diffamatoire, mais plutôt un geste positif d’acceptation de la vie au-delà du mariage et de renforcement de leur moral avec optimisme et amour-propre. Tout en partageant l’un des comptes personnels d’un homme, le membre a révélé qu’il n’était marié qu’une seule journée, mais qu’il a fini par attendre d’être légalement séparé pendant plus d’une ligne droite. Un autre parmi les 18 n’a été marié que pendant environ 30 jours.

Initialement, l’événement de célébration était censé être une affaire privée jusqu’à ce que l’invitation à l’événement devienne virale sur les réseaux sociaux. Les poursuites engagées par ces hommes auraient porté sur des questions sensibles, notamment la dot et la violence domestique. Pour marquer l’occasion spéciale, l’ONG a organisé un événement unique en son genre qui doit avoir lieu le 18 septembre. L’invitation virale mentionnait plusieurs événements, dont Jaimala Visarjan, Gents Sangeet, Seven pheras symbolisant les vœux de nouvelle vie, et un rituel sacré pour nettoyer la conscience des hommes impliqués. Jetez un œil à l’invitation virale ci-dessous :

OMG – est-ce pour de vrai?

Faire-part de divorce ? Rcvd de WA pic.twitter.com/lJwlyUWuTg – D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) 10 septembre 2022

Dès que l’invitation à l’événement est devenue virale, elle a laissé les internautes complètement perplexes. Alors qu’un utilisateur a dit: “C’est faux”, un autre a souligné à quel point les lois indiennes contre la dot et la violence domestique sont épuisantes pour les hommes victimes que gagner une bataille juridique appelle une célébration. « C’est naturel, vu un mec avec un Tee (t-shirt). Juste divorcé! JD Parties, etc. Nos tribunaux et nos lois sont tels, cela appelle une grande célébration.

C’est naturel, vu un mec avec un t-shirt,

Juste divorcé ! Soirées JD…..etc Nos tribunaux et nos lois sont tels qu’ils appellent à une grande célébration… .. — Ram Venkataraman 🇮🇳 (@JumbuTweeple) 10 septembre 2022

C’est un faux – le chérif aadmi (@MohdAzh55796272) 11 septembre 2022

L’utilisateur de Twitter qui a partagé l’invitation en ligne a écrit : « OMG – est-ce pour de vrai ? Invitation au divorce ? » Le nom de l’organisation semble être la «Bhai Welfare Society», comme mentionné dans l’invitation virale.

