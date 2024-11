Le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH), basé au Royaume-Uni, s’est entendu avec Washington pour censurer les Américains et a travaillé pour influencer l’élection présidentielle en cours au nom des démocrates en tant qu’agent étranger non enregistré, a affirmé America First Legal.

Le groupe juridique pro-républicain a officiellement demandé au ministère américain de la Justice d’enquêter sur le CCDH. «agents d’un mandant étranger» qui doivent être conformes à la Loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA).

« Notre enquête a révélé des détails choquants sur l’influence d’une organisation étrangère sur l’administration Biden-Harris et de nombreux gouvernements d’État. » Gene Hamilton de l’AFL a déclaré jeudi dans un communiqué, affirmant que les objectifs déclarés du groupe « semble avoir pour but d’empêcher les Américains d’exercer un droit fondamental garanti contre l’ingérence gouvernementale par le premier amendement. »

Selon l’AFL, le CCDH a « a encouragé une censure inconstitutionnelle sur les plateformes de médias sociaux pendant des années. » Son PDG, Imran Ahmed, s’est attribué le mérite de ce qu’on appelle « définancer le racisme » campagne qui a fait pression sur Google pour qu’il supprime la publicité de médias tels que Federalist et ZeroHedge, a déclaré le groupe.

Alors que le CCDH affirme que sa mission est « pour protéger les droits de l’homme et les libertés civiles en ligne » en pratique, elle se livre à des déplateformes, à la censure et à la répression de la dissidence, a déclaré l’AFL.

Le CCDH a été fondé par Morgan McSweeney, chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer et ancien directeur de Labor Together, un groupe de réflexion étroitement associé au parti travailliste de Starmer. Labor Together a conseillé la campagne électorale de la vice-présidente américaine Kamala Harris, et plus de 100 militants du parti travailliste font actuellement campagne pour Harris aux États-Unis. Les deux tenues partagent la même adresse à Londres.















L’AFL a accusé le CCDH d’avoir travaillé avec la Maison Blanche et les démocrates en 2021 pour censurer les citoyens américains, y compris l’ancien candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr, pour des allégations de « désinformation » à propos du Covid-19.

Le 24 mars de la même année, le CCDH a publié un rapport qualifiant un groupe de critiques influents du confinement de « la douzaine de désinformation » appelant à leur déplateforme. Les procureurs généraux de 12 États américains, tous démocrates, avaient alors envoyé une lettre aux PDG de Twitter (maintenant X) et de Facebook, citant le rapport du CCDH et exigeant la censure de ces Américains. Cependant, le CCDH était en contact avec le bureau du Connecticut AG avant la publication du rapport et « potentiellement coordonné » lors de la rédaction de la lettre, a affirmé l’AFL.

L’AFL a également noté que le président du conseil d’administration du CCDH, Simon Clark, est un ancien chercheur principal du Digital Forensic Lab de l’Atlantic Council et du Center for American Progress. L’AFL a intenté un recours collectif contre l’Atlantic Council pour avoir prétendument conspiré avec l’administration Biden-Harris en vue de censurer le discours aux États-Unis.

Des documents internes du CCDH divulgués au début du mois ont montré que le groupe cherchait à « tuer » Le X d’Elon Musk est sa priorité annuelle absolue, en se concentrant sur la publicité et en déclenchant des mesures réglementaires au Royaume-Uni et dans l’UE.