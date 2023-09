Une ONG afghane affirme travailler avec l’ONU pour la libération rapide de 18 membres du personnel détenus par les talibans

ISLAMABAD (AP) — Une organisation à but non lucratif basée en Afghanistan a déclaré samedi qu’elle travaillait avec les Nations Unies et d’autres pour la libération rapide de 18 membres du personnel, dont un étranger, détenus par les talibans.

La Mission d’assistance internationale a déclaré que les 18 personnes avaient été arrêtées à deux reprises ce mois-ci dans son bureau de la province centrale de Ghor et emmenées à Kaboul, la capitale.

Les médias locaux ont rapporté qu’un ressortissant américain figurait parmi les personnes arrêtées et que des membres du personnel avaient été arrêtés pour avoir prêché sur le christianisme. L’organisation à but non lucratif a déclaré qu’elle ne disposait toujours d’aucune information sur la nature des allégations.

« IAM a écrit au ministère de l’Économie, où nous sommes légalement enregistrés en tant qu’ONG internationale, au sujet de ces développements extrêmement préoccupants », a déclaré l’organisation à but non lucratif. « Nous travaillons également avec l’ONU et l’ACBAR, l’organisme de coordination des ONG en Afghanistan, pour approfondir notre compréhension de la situation et œuvrer à la libération rapide de nos 18 collègues. »

La mission a déclaré qu’elle valorise et respecte les coutumes et les cultures afghanes, s’en tenant au principe selon lequel l’aide ne sera pas utilisée pour promouvoir un point de vue « politique ou religieux particulier ». L’ensemble de son personnel s’engage à respecter les lois du pays.

Les responsables afghans n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter ces détentions.

L’organisation à but non lucratif a déclaré que deux ressortissants afghans et un membre de l’équipe internationale avaient été emmenés de son bureau de Ghor le 3 septembre. Quinze autres membres du personnel afghan ont été emmenés du même bureau le 13 septembre.

Les ONG font l’objet d’une surveillance accrue depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays il y a deux ans. Ils ont introduit des mesures sévères, notamment en interdisant aux femmes afghanes de poursuivre leurs études au-delà de la sixième année et en leur interdisant la vie publique et le travail, y compris les emplois dans les ONG.

Un organisme de surveillance américain a rapporté plus tôt cette année que les talibans harcelaient les ONG opérant dans le pays.

