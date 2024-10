Une onde de tempête « potentiellement mortelle » est probable alors que l’ouragan Milton vise la Floride

Lorsque l’ouragan Milton atteindra la côte du golfe de Floride mercredi, préviennent les prévisionnistes, l’immense et puissante tempête pourrait générer une onde de tempête « potentiellement mortelle » pouvant atteindre 15 pieds dans une région particulièrement sujette aux inondations.

« La côte ouest de la Floride est très sensible aux ondes de tempête. Il n’en faut pas beaucoup pour pousser l’eau sur des terres qui seraient sèches », a déclaré Cody Fritz, chef d’équipe de l’unité des ondes de tempête au National Hurricane Center. « C’est extrêmement vulnérable. »

L’onde de tempête est l’augmentation anormale du niveau de l’eau lors d’une tempête, lorsque les vents violents d’un ouragan poussent une bosse d’eau vers le rivage à mesure que les profondeurs deviennent moins profondes. Bien que les vents soient la principale cause des ondes de tempête, ils sont également affectés par l’angle d’approche de la tempête, la forme du fond océanique et la basse pression au sein d’une tempête, ce qui contribue légèrement à l’effet de renflement.

En raison de la manière dont les ondes de tempête peuvent rapidement inonder les zones côtières et pénétrer jusqu’à l’intérieur des terres, elles constituent généralement l’une des menaces les plus meurtrières d’un ouragan.

Une partie du problème réside dans la topographie de la région. La côte ouest de la Floride, le long du golfe du Mexique, n’est pas très profonde et présente une légère pente sous-marine.

« Le plateau continental est assez peu profond », a déclaré Fritz. « Cela ne demande pas beaucoup de force. »

Chris Slocum, physicien au Centre pour les applications et la recherche par satellite de la National Oceanic and Atmospheric Administration, a déclaré que l’ouragan Milton approchait par le sud-est – un angle qui lui permettrait de pousser directement l’eau vers le haut du plateau continental.

En outre, l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique a également accru le risque d’inondation dans la région.

On ne sait pas exactement où la tempête touchera terre, et de petits changements peuvent faire une différence substantielle dans des zones particulières, comme Tampa Bay.

Mardi, Milton a « vacillé », selon les prévisions du National Hurricane Center en début de soirée. La modélisation la plus récente suggère qu’il pourrait frapper au sud de Tampa Bay plutôt que de frapper directement, ce qui pourrait épargner à la ville les pires effets.

Lors d’une discussion sur les prévisions, le National Hurricane Center a déclaré que les prévisions peuvent être erronées d’environ 70 milles lorsqu’une tempête se trouve à 36 heures de son atterrissage potentiel.

« Nous ne pouvons toujours pas déterminer avec précision le lieu d’atterrissage, surtout si des oscillations supplémentaires se produisent à court terme », les prévisionnistes ont dit.

Aucun ouragan majeur n’a frappé directement Tampa Bay depuis 1921. rapport 2015 de la société de modélisation des risques Karen Clark & ​​Co. l’a classé comme l’endroit le plus vulnérable aux inondations provoquées par un ouragan aux États-Unis. Son terrain sous-marin, en particulier, peut agir comme un entonnoir géant, canalisant et piégeant les eaux de crue dans la baie.

Le développement urbain considérable de la ville au cours du siècle dernier met davantage de personnes et de structures côtières en danger. La zone métropolitaine abrite plus de 3 millions d’habitants.

« Milton a le potentiel d’être l’un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride », a déclaré mardi le National Hurricane Center dans un avis.

Milton devrait devenir plus grand et ses vents devraient faiblir à mesure qu’il s’approche de la terre ; les deux facteurs pourraient influencer l’ampleur de l’onde de tempête.

« Des tempêtes plus intenses pourront déplacer plus d’eau, et les grandes tempêtes vont déplacer plus d’eau », a déclaré Slocum.

Les autorités locales du comté de Pinellas, qui comprend les villes de Clearwater et de Saint-Pétersbourg, ont qualifié l’onde de tempête prévue de « impossible à survivre » et ont exhorté les habitants à respecter les ordres d’évacuation obligatoires.

« C’est l’océan qui entre dans vos salons », a déclaré mardi Cathie Perkins, directrice de la gestion des urgences du comté de Pinellas, lors d’un point de presse. « C’est une montée d’eau rapide, avec beaucoup de pression derrière elle. Alors ne pensez pas que vous allez pouvoir vous en sortir.

Même la côte est de la Floride pourrait subir une onde de tempête, puisque Milton devrait traverser la péninsule et rester un ouragan lorsqu’il se déplacera à nouveau sur l’océan Atlantique. Ce faisant, des vents violents attireront le système dépressionnaire, entraînant potentiellement l’eau vers le rivage.

Le nord-est de la Floride pourrait subir une onde de tempête de 3 à 5 pieds, les projets du centre des ouragans.

Les ondes de tempête constituent une préoccupation majeure pour tout ouragan majeur, que la NOAA classe dans la catégorie 3 ou supérieure. Mais même les tempêtes de rang inférieur peuvent générer des ondes de tempête catastrophiques.

L’ouragan Katrina, qui a atteint une intensité de catégorie 5 mais a touché terre en Louisiane en 2005 en tant que tempête de catégorie 3, a produit une onde de tempête record de 27,8 pieds. En 2008, l’ouragan Ike a frappé la côte du golfe du Texas en tant que tempête de catégorie 2 et a généré une onde de tempête de 15 pieds sur l’île Galveston.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com