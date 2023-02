Une offre intérieure pour sauver 16 millions de livres sterling d’or d’un naufrage vieux de 170 ans alors que des photos étranges montrent un navire à 180 pieds sous l’eau

Les chasseurs de SHIPWRECK espèrent récupérer 16 millions de livres sterling d’or d’un navire qui a été perdu dans une tempête il y a plus de 169 ans.

Les restes rouillés du Westmoreland – remplis d’une cache de whisky et de pièces d’or rares du XIXe siècle – sont restés inconnus pendant plus d’un siècle.

Il a coulé dans les profondeurs du lac Michigan le 17 décembre 1854, emportant tragiquement 17 âmes avec lui.

L’emplacement de l’épave, à 180 pieds sous les eaux de Platte Bay, n’a été découvert qu’en 2010 après 156 ans.

Bien qu’il regorge de trésors, il est interdit de récupérer des artefacts des épaves des Grands Lacs sans permis.

Mais des pourparlers sont actuellement en cours pour récupérer le butin du Westmoreland, selon le chasseur d’épaves Ross Richardson.

Après avoir traqué le navire de manière incroyable, il cherche désespérément à plonger à l’intérieur du “musée sous-marin”.

L’expert en épave a déclaré que le Westmoreland regorge de “reliques parfaitement conservées” ayant une valeur historique et monétaire.

Ross a expliqué : “Nous en sommes au début des discussions sur une opération de récupération pour récupérer les fûts de whisky et éventuellement d’autres artefacts.

“Le Westmoreland est un musée sous-marin, rempli de reliques parfaitement conservées des années 1850, et les conserver pour une exposition publique serait une bonne cause.

“C’est l’une des épaves des années 1850 les plus intactes et les mieux conservées de la planète.”

Il a laissé entendre qu’une distillerie régionale était “extrêmement intéressée” par la récupération des précieux fûts de whisky pour la dégustation et la vente.

“La composition génétique du maïs était très différente en 1854 et avait peut-être un goût différent du maïs d’aujourd’hui”, a ajouté Ross.

Des images sous-marines étranges de l’épave, prises par le plongeur Chris Roxburgh, montrent le Westmoreland en décomposition assis debout au fond de l’eau.

Elle est immédiatement reconnaissable aux “arches de monopolisation” emblématiques qui courent le long des deux côtés du navire.

Les clichés effrayants montrent que le navire est en grande partie intact bien qu’il ait été prisonnier des fonds marins dans l’eau glacée pendant plus de 150 ans.

Ross a déclaré qu’il n’avait pu localiser l’épave qu’après “environ une décennie de recherches” et s’être armé de la dernière technologie de sonar.

Il a déclaré: “La zone où le Westmoreland a coulé n’était pas plate et lisse, comme la majorité du fond du lac Michigan.

“Il était plein de dunes de sable et de falaises sous-marines, ce qui rendait les premiers efforts de recherche très difficiles.

“Vers 2008, il y a eu une percée dans la technologie des sonars à balayage latéral, et un sonar abordable et performant a été mis à la disposition du public.

“J’ai été l’un des premiers à adopter cette technologie et elle est parfaite pour rechercher la zone où le Westmoreland a coulé.

“De nombreux chercheurs étaient dans la bonne zone, mais n’avaient pas les bons outils pour le travail.”

Le Westmoreland se dirigeait vers l’île Mackinac avant de couler tristement – transportant quelque 280 barils de whisky pour approvisionner les soldats ainsi que les fournitures d’hiver.

Ross a déclaré: “Cela a rendu la vie très difficile à l’armée quand elle n’est pas arrivée.”

L’équipage du navire était en route vers un fort qui surveillait le point de rencontre du lac Huron et du lac Michigan.

On pense que le trésor de pièces d’or aurait pu être le salaire de la troupe – qui pourrait maintenant valoir jusqu’à 16 millions de livres sterling.

Ross soupçonne que les pièces à double aigle seraient un succès auprès des collectionneurs de pièces et pourraient rapporter une fortune aux enchères.

Il a poursuivi: “Les pièces d’or vaudraient environ un million de dollars si nous les fondions et les vendions.

“La vraie valeur est la valeur numismatique de ces pièces, qui pourrait être réaliste de plus de 20 millions de dollars aujourd’hui.”

L’opération de sauvetage se concentrerait sur la récupération du whisky – mais ce ne sera pas une mince affaire.

L’emplacement difficile de l’épave a laissé les chasseurs se gratter la tête alors qu’ils s’efforcent de déterminer le meilleur itinéraire à l’intérieur.

Ross a déclaré: “C’est une plongée difficile car il n’y a pas de corde ou de bouée attachée au navire et il fait près de 200 pieds de profondeur.

“La température de l’eau était glaciale à 34F (1C). L’or et le whisky sont plus profonds dans l’épave, dans la cale ou les cabines.

“Et le pont est partiellement effondré, il est donc difficile de pénétrer plus profondément dans le navire.”

Mais il garde toujours l’espoir que les trésors du Westmoreland reverront un jour la surface.

Le passionné de naufrage a ajouté: “Finalement, oui. Mais nous sommes loin, peut-être des décennies, de faire en sorte que cela se produise.

“Seul le temps nous dira si le Westmoreland partagera ses secrets avec nous.”

Bien que la bataille du navire contre la tempête ait fait 17 morts, le même nombre de personnes a survécu à l’incident.

Ceux qui sont arrivés à terre auraient dû marcher environ 40 milles jusqu’à la ville la plus proche.

Ross détaille sa quête pour trouver l’épave dans son livre, The Search for the Westmoreland.

