Une offre d’emploi pour les professeurs de mathématiques avec une astuce de génie attire l’attention de Harsh Goenka

Atteindre les responsables RH lors d’une recherche d’emploi lorsque leur numéro de contact est disponible semble être une tâche facile. Mais si vous postulez pour ce poste vacant de professeur de mathématiques, le processus peut être un peu complexe. La photo de l’opportunité d’emploi créative unique a également attiré l’attention de l’industriel Harsh Goenka et il l’a retweeté. L’annonce comporte un numéro de contact, mais pour le décoder, vous devez d’abord résoudre une équation mathématique complexe. “La publicité la plus créative d’un DRH. Toute personne intéressée ? ” lire la légende postée le long de la photo.

Annonce la plus créative d’un DRH. Toute personne intéressée ? 😁@hvgoenka pic.twitter.com/KNIPoyMpYD – Dinesh Joshi (@dnjoshispeaks) 23 septembre 2022

La photo a rapidement suscité l’intérêt de Twitterati qui a été impressionné par la créativité. “OH MON DIEU! C’est tellement difficile et je ne suis pas professeur de mathématiques », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a plaisanté en disant que la personne qui appellerait le numéro n’aurait pas besoin de se présenter à un entretien. “Aucune entrevue n’est requise pour celui qui appelle”, a-t-elle écrit.

Aucune entrevue requise pour celui qui appelle — swapna (@swapna1822) 23 septembre 2022

Un utilisateur a déclaré que même si l’équation n’était pas difficile à résoudre, l’impression la rendait illisible. “C’est facile mais l’image n’est pas clairement visible”, écrit-il.

Un utilisateur, cependant, a réussi à décoder l’équation mais la réponse ne correspondait pas à un numéro de téléphone. “Comment est-ce possible?? Ma réponse est 30 × 50 = 1500 ce que je comprends de cette image », a-t-il écrit.

En lui répondant, un utilisateur a plaisanté: «Alors ils n’en ont peut-être pas besoin. Votre vue semble excellente, cependant.

Avant cette offre d’emploi unique, une lettre de démission avait attiré l’attention de Harsh Goenka. L’employé, qui s’ennuyait clairement de son travail, a écrit une démission d’une ligne à ses patrons. Et c’était aussi direct et simple que possible. “Je démissionne, Nazaa Nhi aa rha”, a-t-il écrit.

« Cette lettre est courte mais très profonde. Un grave problème que nous devons tous résoudre », a écrit Goenka en publiant la photo de la lettre de démission sur Twitter.

Cette lettre est courte mais très profonde. Un grave problème que nous devons tous résoudre… pic.twitter.com/B35ig45Hhs – Harsh Goenka (@hvgoenka) 19 juin 2022

La publication est rapidement devenue virale, suscitant des réactions variées de la part des utilisateurs des médias sociaux.

