Une offre de 5,6 millions de dollars pour un territoire offshore marque un début modeste pour l’énergie éolienne du golfe du Mexique

Lors d’une première vente aux enchères du genre dans le golfe du Mexique, une société a offert mardi 5,6 millions de dollars pour louer les eaux fédérales au large de la côte de la Louisiane pour la production d’énergie éolienne.

Il s’agit d’un début modeste pour l’énergie éolienne dans le Golfe, qui est en retard sur le Nord-Est en matière de développement de l’énergie éolienne offshore. Un seul des trois terrains disponibles a reçu des offres. Et seules deux entreprises ont soumissionné. Le soumissionnaire retenu était RWE Offshore US.

L’administration Biden a déclaré que le territoire couvre plus de 102 000 acres (41 200 hectares) avec un potentiel de production de 1,24 gigawatts, soit suffisamment d’énergie éolienne pour alimenter 435 000 foyers.

Les analystes ont cité divers facteurs à l’origine de l’intérêt actuel relativement faible pour la vente du bail, notamment l’inflation et les défis spécifiques à la région, tels que la faible vitesse du vent et la nécessité de concevoir des conceptions tenant compte des menaces d’ouragan.

Le groupe de recherche Clearview Energy Partners, basé à Washington, a déclaré mardi dans une analyse que les gouvernements des États du Golfe ne disposaient pas des objectifs ou des mandats nécessaires en matière d’énergie éolienne offshore qui pourraient encourager davantage de développement éolien.

Le rapport de Clearview indique également que l’énergie éolienne est susceptible de jouer un rôle clé dans le développement de la production d’hydrogène propre. L’administration Biden n’a pas encore mis en œuvre le crédit d’impôt prévu pour l’hydrogène – un autre frein possible à l’intérêt immédiat pour les baux éoliens du Golfe, selon le rapport.

« Les développeurs éoliens offshore doivent choisir où déployer leurs ressources, leur temps et leur énergie. Il n’est pas surprenant qu’ils soient plus intéressés par des endroits comme le Nord-Est, où les prix de l’électricité sont plus élevés et où l’éolien offshore est mieux placé pour rivaliser », Becky Diffen, associée spécialisée dans le financement des énergies renouvelables au sein du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright à Houston.

D’autres facteurs sont de bon augure pour un éventuel développement éolien dans le Golfe. « Bien que RWE soit peut-être la seule entreprise à avoir remporté un appel d’offres pour les eaux fédérales du Golfe, quelques entreprises sont intéressées par le développement de l’énergie éolienne offshore dans les eaux de l’État de Louisiane », a déclaré Clearview. « Nous notons que les législateurs de Louisiane ont promulgué l’année dernière une loi qui élargit la taille des baux éoliens offshore autorisés dans les eaux de l’État. »

Dans une région où la production pétrolière et gazière offshore reste un moteur économique majeur, les industries se tournent également vers l’énergie éolienne. Par exemple, le géant de la construction navale de Louisiane, Edison Chouest Offshore, est en train d’assembler un navire de 80 mètres de long qui servira de quartier flottant aux techniciens éoliens offshore et à leurs outils destinés à faire fonctionner des parcs éoliens dans le Nord-Est.

« Les résultats des enchères d’aujourd’hui montrent le rôle important que joue la politique publique de l’État dans le développement du marché de l’éolien offshore », a déclaré Luke Jeanfreau du Business Network for Offshore Wind, une organisation créée pour aider au développement de l’éolien offshore. « L’expertise du Golfe en matière de construction offshore est sans précédent, et leurs solutions innovantes continueront de faire progresser l’industrie éolienne offshore aux États-Unis et dans le monde. »