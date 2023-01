Une officielle subit des abus lors du match de la National League North entre Scarborough et Darlington | Nouvelles du football

Le match de la Ligue nationale nord de Scarborough avec Darlington a été retardé de près de 40 minutes au milieu d’allégations d’abus visant une femme officielle.

Le match, que les Quakers ont finalement remporté 5-2 au Flamingo Land Stadium pour revenir en haut du tableau, a débuté à 13h, mais ne s’est terminé que vers 15h40 après une suspension de 38 minutes en seconde période.

Une annonce avertissant les spectateurs d’un langage abusif a été faite sur le système de sonorisation après un bref arrêt en première mi-temps à la suite d’une conversation entre l’arbitre et l’assistant, répertorié comme Dean Watson et l’assistante Emily Carney.

Darlington a ensuite lancé un appel à témoins suite à une allégation de “remarques misogynes” de la part de la section des visiteurs.

Une déclaration sur le site officiel du club a déclaré: “Pendant la première moitié du match à Scarborough, l’assistante a fait l’objet de prétendues remarques misogynes de la part d’un ou deux fans de Darlington.

“Le Darlington FC condamne sans réserve une telle conduite, et donc si vous avez été témoin de ces incidents et pouvez aider à identifier les coupables, veuillez envoyer un e-mail à ray.simpson@darlingtonfc.org dans la plus stricte confidentialité.”

Cependant, peu de temps après que Jacob Hazel ait donné l’avantage aux Quakers 3-0 avec son deuxième but neuf minutes après le début de la seconde période, le match a de nouveau été arrêté à la suite de nouveaux problèmes.

Un message sur le compte Twitter officiel de Scarborough a déclaré: “Nous tenons à souligner que tout langage discriminatoire de quelque nature que ce soit ne sera pas toléré. Veuillez respecter les officiels du match, les joueurs et les autres fans.”

Les deux groupes de joueurs sont revenus s’échauffer après une pause d’environ 28 minutes, le match reprenant 10 minutes plus tard.

Mark Beck, qui avait ouvert le score, a porté le score à 4-0 et Jack Lambert a ajouté un cinquième avant que Michael Coulson ne frappe deux fois dans les phases finales pour réduire le déficit.

Une déclaration ultérieure de Darlington disait: “Il y a eu un incident ultérieur après la mi-temps, censé impliquer des fans de Scarborough, qui a entraîné un retard de 30 minutes.

“Le Darlington FC condamne également cet incident et encourage tous les témoins oculaires à se manifester dans la plus stricte confidentialité.”

Sky Sports News comprend que la FA examinera le rapport de l’arbitre une fois qu’il aura été reçu et enquêtera de toute urgence.