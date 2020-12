LOS ANGELES: L’offense de bégaiement des Rams de Los Angeles est le plus grand coupable de leur glissade du sommet de la NFC West au bord de manquer les séries éliminatoires.

En fait, l’unité est si inefficace qu’il n’est pas clair si l’absence de blessure de son quart-arrière partant et de son principal rusher ferait mal ou aiderait.

Jared Goff et Darrell Henderson pourraient tous deux manquer la finale de la saison régulière des Rams contre l’Arizona dimanche. Los Angeles (9-6), qui menait la division avant son premier dérapage de deux matchs de la saison, manquera les éliminatoires s’il perd face aux Cardinals et Chicago bat Green Bay.

Goff s’est blessé au pouce lors de la défaite 20-9 des Rams à Seattle dimanche dernier, tandis que Henderson s’est blessé à la cheville. Los Angeles était déjà sans son deuxième coureur de tête, la recrue Cam Akers, qui s’est foulé la cheville une semaine plus tôt.

Mais les blessures ne couvrent pas la profondeur et l’ampleur de tout ce qui ne va pas avec l’attaque de l’entraîneur Sean McVay, qui n’a pas pu marquer un touché malgré un gain de 334 verges contre les Seahawks.

Les Rams sont septièmes de la NFL avec un peu moins de 380 verges par match, mais ils sont 17e de la ligue avec seulement 23,6 points par match. LA a bien déplacé le ballon à l’occasion en décembre, mais sans rien de tel que le flair et la cohérence d’un prétendant au Super Bowl, sans parler des unités dominantes des Rams de 2017 et 2018.

Nous avons eu l’occasion ces deux dernières semaines de marquer notre billet pour les éliminatoires, et malheureusement, nous n’avons pas assez bien joué pour le faire, a déclaré lundi le centre Austin Blythe. Heureusement, nous nous sommes mis dans une position au début de l’année où ces jeux importent et nous contrôlons toujours notre propre destin. Nous allons travailler dur cette semaine.

CE QUI FONCTIONNE

La défense des Rams est toujours solide après avoir maintenu Seattle à 292 verges et 14 jeux de moins que LA. Le groupe est n ° 1 de la ligue en verges allouées (286,5) et troisième en points (19,3). Ce n’était pas totalement dominant contre les Seahawks, qui ont effectué deux entraînements TD en seconde période. Sebastian Joseph-Day a également déploré son incapacité à forcer un roulement, mais McVay ne pouvait pas vraiment demander beaucoup plus que ce que le groupe du coordinateur Brandon Staley donne.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Jeux explosifs. L’offensive n’avait en moyenne que 4,5 verges par snap, et il n’y avait pas de jeu offensif de plus d’une prise de 26 verges par Josh Reynolds. McVay et Goff lancent rarement le ballon en profondeur, et ils réussissent rarement quand ils le font. Sans la vitesse d’échappée d’Akers dans le champ arrière, Los Angeles a peu de capacité pour des jeux qui changent la donne.

STOCKER

LB Leonard Floyd. Le vétéran qui a rejoint les Rams avec un contrat d’un an a limogé Russell Wilson à deux reprises pour se donner 9 1/2 sacs cette saison, huitième de la NFL. Il profite pleinement de la chance de jouer aux côtés d’Aaron Donald, et la récompense est probablement un gros jour de paie au printemps prochain.

STOCK EN BAS

Les Rams n’ont donné le ballon qu’une seule fois contre Seattle, mais c’était une interception atroce que Goff a qualifiée de stupide. Sinon, Goff et ses receveurs ont été incapables de faire grand-chose contre la pire défense contre la passe de la NFL, ne gérant que 216 verges au filet malgré plusieurs grosses prises de Cooper Kupp et Robert Woods. La ligne offensive des Goffs n’était pas non plus dominante contre les Seahawks, normalement peu impressionnants, permettant trois sacs et 10 quarts de course.

BLESSÉ

Goff n’a jamais manqué un match en raison d’une blessure au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL. Henderson n’a manqué aucun match cette saison.

NUMÉRO DE CLÉ

0 Le nombre de clichés de la NFL pris par le remplaçant de Goff, John Wolford. Il a excellé dans l’AAF en 2019 après avoir quitté Wake Forest en 2017, mais le passeur de 6 pieds 1 pieds au pied de la flotte n’a pas reçu de temps de jeu de McVay depuis deux ans, même à la fin d’une poignée de victoires confortables cette saison.

PROCHAINES ÉTAPES

Battre les Cardinals pour la huitième fois consécutive en quatre saisons de McVay pour inverser cette glissade de fin de saison. Entrer dans les séries éliminatoires sur un dérapage de trois matchs semble être une recette pour l’échec du premier tour.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL