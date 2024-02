Une œuvre d’art immersive – qui ne concerne pas Gaza – était « trop étroitement liée au conflit actuel à Gaza » pour un espace artistique à New York

Une œuvre d’art suffisamment pertinente pour entraîner les gens qui la voient dans une discussion sur l’actualité, tout en les guidant vers des concepts au-delà du moment présent, suscitant une réflexion encore plus profonde – cela ressemble au rêve d’un conservateur, n’est-ce pas ? Quand l’objet de la réflexion est la Palestine, apparemment, ce n’est pas tellement le cas.

Selon sœur Sylvester, de son vrai nom Kathryn Hamilton, « L’aigle et la tortue » est une installation artistique immersive, avec des éléments sonores et vidéo en direct qui accompagnent les membres du public pendant qu’ils lisent un livre fait main sur le génocide turc de la population kurde. Hamilton a écrit l’article et co-conçu le livre entre 2016 et 2019. Mais cette année, le Centre for Book Arts, une organisation à but non lucratif de la ville de New York, a refusé de le présenter parce qu’il résonnait trop étroitement avec le génocide à Gaza, selon un échange de courriels publié par Hamilton.

“Il y a quelques semaines, nous avons montré notre travail ‘L’Aigle et la Tortue’ à New York'”, ont écrit Hamilton et son équipe dans un post Instagram dimanche. “Un espace d’art qui avait prévu de l’exposer plus tard dans l’année s’est retiré… Nous partageons cela parce que nous sommes contre la censure et pour une Palestine libre.” Ensuite, Hamilton a partagé l’e-mail (non daté, nom expurgé) d’un employé du Centre for Book Arts qui a déclaré avoir vu une représentation antérieure de la pièce. au festival de théâtre Under the Radar du BRIC: “Malheureusement, le sujet est peut-être trop étroitement lié au conflit actuel à Gaza pour que nous puissions présenter la performance pour le moment. Je suis convaincu que les studios du Centre des Arts du Livre doivent rester une ressource pour tous”, peut-on lire dans l’e-mail. “Malheureusement, il est trop facile pour les membres du public de mal interpréter une programmation si proche du thème et je ne voudrais pas empêcher quelqu’un de se sentir à l’aise dans nos studios”, a déclaré le représentant de l’ABC, avant de promettre vaguement de revenir plus tard avec Hamilton. au cours de l’année et affirmant qu’ils “restent un partisan” de son travail.

Évidemment, cela ne s’est pas bien passé. “Dans votre courrier électronique, vous expliquez que vous ne pouvez plus présenter cette œuvre, non pas à cause de déclarations appelant à un cessez-le-feu et à une Palestine libre, mais à cause des parallèles entre la guerre et l’histoire que nous racontons dans notre performance. Avec cela, vous faites taire non seulement les artistes qui s’opposent à la guerre, mais aussi toute œuvre susceptible d’inviter à la réflexion ou à une comparaison avec elle”, ont écrit Hamilton et son équipe. Ils ont poursuivi : « Si les institutions ont peur de programmer des œuvres artistiques en résonance avec notre monde contemporain, que nous reste-t-il ? Hamilton a refusé une demande d’interview de Hell Gate pour cette histoire.

En réponse au message de Hamilton, le Centre for Book Arts l’a franchement reniflé. “Le Center for Book Arts s’est engagé avec l’artiste derrière “L’Aigle et la Tortue” pour clarifier qu’aucun accord pour exposer cette œuvre – formel ou informel – n’a jamais été conclu”, peut-on lire. une publication sur la page Instagram de l’organisation à but non lucratif, jointe à un graphique indiquant : “Nous écoutons et travaillons sur un format de dialogue avec la communauté.” (Le Center for Book Arts n’a pas répondu à une demande de commentaire de Hell Gate.) Le message continue en disant que “le Center for Book Arts reste dédié à l’autonomisation de diverses voix artistiques à travers les arts du livre” et tient “une position ferme contre la censure de de toute sorte”, des sentiments que de nombreux commentateurs n’acceptaient pas totalement.

Après cela, les dominos sont tombés assez rapidement. Le syndicat CBA, qui a remporté son premier contrat en octobre 2022 et représente six membres du personnel de l’ABC, a répondu à la déclaration du Center for Book Arts par une lettre ouverte demandant des éclaircissements sur la décision de se retirer de la programmation de l’œuvre d’art et une déclaration de l’organisation à but non lucratif sur la Palestine. Lorsqu’on les a contactés pour commenter, ils ont fait référence à Hell Gate à cette lettre. “La liberté d’expression ne peut jamais résulter de la censure”, affirme-t-il. “Cette performance aurait pu engendrer une conversation et un dialogue autour de la guerre et de nos liens avec les racines radicales de notre domaine. Malheureusement, cette possibilité semble avoir été écartée.”

Un autre lettre ouverte, de “Les membres de la communauté CBA contre la censure et pour une Palestine libre“, est actuellement ouvert aux signatures et comporte une série d’exigences encore plus fermes pour le Center for Book Arts : une déclaration de l’organisation à but non lucratif sur la Palestine, une nouvelle invitation à “L’Aigle et la Tortue” et un engagement de la CBA à ne pas “censurer les artistes pour leurs expressions autour de la Palestine” à l’avenir. “Nous avons été consternés par la récente censure des artistes par les institutions artistiques sur la base de leur soutien au peuple palestinien et de leur opposition au génocide, et nous sommes déçus que le Centre pour les Arts du Livre soit “En recourant également à la censure”, indique cette lettre. “Plutôt que de considérer cette performance et toute réponse à celle-ci comme une opportunité de dialoguer autour des événements passés, en cours et actuels, le Center for Book Arts a plutôt choisi de faire taire les artistes qui s’adressent au sujet difficile du génocide dans leur travail.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ABC n’a pas encore offert de réponse publique supplémentaire à ses membres syndicaux, aux membres de la communauté ou à Hamilton et au reste de l’équipe derrière “L’Aigle et la Tortue”. La dernière chose sur leur page Instagram : un post sur fermeture temporaire pour le mauvais temps d’hier, avec les commentaires désactivés.

