Une peinture murale de l’artiste de rue britannique Banksy à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, a récemment été dégradée, ce qui a irrité beaucoup de ses fans. Selon un rapport, l’incident a eu lieu à Noël lorsqu’une personne sans scrupules ou un groupe de ces personnes a vandalisé la barrière en plexiglas protégeant l’œuvre d’art de 12 ans, populairement connue sous le nom de Grey Ghost, pour appliquer une peinture graffiti rouge foncé.

The Grey Ghost est l’une des 15 œuvres au pochoir qui sont mystérieusement apparues autour de la Nouvelle-Orléans à la fin du mois d’août 2008. Il est apparu après que l’ouragan Gustav ait provoqué l’évacuation de la Nouvelle-Orléans lorsque l’artiste discret et ses assistants ont circulé dans les rues pour créer de l’art sur les bâtiments de la ville. .

The Grey Ghost montre un nettoyeur de graffitis effaçant une peinture de tournesol, qui illustre le conflit entre les artistes de rue et les autorités. Cette œuvre d’art est assez inhabituelle par rapport aux autres œuvres de Banksy dans la ville, car de nombreuses peintures de 2008 ont abordé artistiquement la dévastation causée par l’ouragan Katrina trois ans plus tôt.

La peinture murale Grey Ghost est peinte sur la propriété du restaurateur Greg Surrey qui a déclaré avoir vu le tableau pour la dernière fois sans être dérangé la veille de Noël, a rapporté NOLA. S’adressant à la publication, Surrey a déclaré qu’il prévoyait de retirer l’étiquette et de remplacer la barrière en plastique.

Selon NOLA rapport, c’était en 2008 que le restaurateur avait donné à Banksy l’autorisation de peindre une fresque sur son immeuble. Surrey a déclaré au portail d’informations local que ce n’est que lorsque lui et Banksy ont parlé que ce dernier a été mis au courant de la bagarre en cours entre les graffeurs de la Nouvelle-Orléans et une organisation appelée Operation Clean Sweep qui cherchait à peindre sur le marquage et le street art non autorisé chaque fois qu’ils repéraient. il.

Fred Radtke a été le fondateur de l’effort d’éradication des graffitis et c’est après lui que Banksy a nommé la peinture murale The Grey Ghost pour la peinture grise qu’il utilisait pour couvrir cette œuvre d’art dans les rues de la ville. Le site Web rapporte que c’est l’approche de la loi et de l’ordre de Radtke qui a fait de lui l’antagoniste des graffeurs et de leurs fans.

Une autre fresque qui a été dégradée était The 1434 N. Rampart St. mural Umbrella Girl. L’œuvre est interprétée comme symbolique de l’échec du système de digues à protéger la Nouvelle-Orléans lors de l’ouragan Katrina en 2005. Les fans de Banksy n’ont pas tardé à essayer de le protéger contre d’autres dommages.

Dans son rapport, le site Web a déclaré que l’un des fans de Banksy, Carlos Fundora, a passé plus de trois heures le week-end dernier à enlever la peinture rouge qui avait été appliquée à la surface de la peinture murale de 12 ans, Umbrella Girl avec une éponge à poncer. Fundora était accompagné d’un groupe de collègues artistes qui ont protégé la fille parapluie avec une feuille de contreplaqué et l’ont remplacée par une feuille de plastique transparente lundi.