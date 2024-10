Une œuvre d’art en forme de canette de bière jetée accidentellement dans une poubelle par un membre du personnel d’un musée néerlandais | Pays-Bas

Un musée néerlandais a récupéré une œuvre d’art qui ressemble à deux canettes de bière vides après qu’un membre du personnel l’a accidentellement jetée à la poubelle, pensant qu’il s’agissait d’une poubelle.

L’œuvre intitulée All The Good Times We Spent Together de l’artiste français Alexandre Lavetsemble à première vue être deux boîtes de bière abandonnées et cabossées.

Cependant, un examen plus approfondi montre qu’ils sont en fait méticuleusement peints à la main avec de l’acrylique et que « leur création a nécessité beaucoup de temps et d’efforts », selon le musée.

Mais leur valeur artistique a été perdue pour un mécanicien, qui les a vus exposés dans un ascenseur et les a jetés à la poubelle.

Froukje Budding, porte-parole du musée LAM de Lisse, dans l’ouest des Pays-Bas, a déclaré à l’AFP que les œuvres d’art sont souvent déposées dans des endroits inhabituels, d’où leur exposition dans un ascenseur.

« Nous essayons de surprendre le visiteur à tout moment », a-t-elle déclaré.

La conservatrice Elisah van den Bergh est revenue d’une courte pause et a remarqué que les canettes avaient disparu.

Elle les a récupérés dans un sac poubelle juste à temps, alors qu’ils étaient sur le point d’être jetés.

« Nous avons maintenant placé l’œuvre dans un endroit plus traditionnel sur un socle afin qu’elle puisse se reposer après son aventure », a déclaré Budding.

Elle a souligné qu’il n’y avait « aucune rancune » envers le mécanicien, qui venait tout juste de débuter au musée. « Il faisait juste son travail », a-t-elle déclaré.

Sietske van Zanten, la directrice du musée, a déclaré : « Notre art encourage les visiteurs à voir les objets du quotidien sous un nouveau jour. »

« En exposant des œuvres d’art dans des endroits inattendus, nous amplifions cette expérience et gardons les visiteurs en haleine », a ajouté Van Zanten.

« Dans cette optique, il est peu probable que les canettes restent longtemps sur leur socle traditionnel », a déclaré Budding. « Nous devons réfléchir sérieusement à un endroit prudent où les placer ensuite », a-t-elle déclaré.

Cet incident est le dernier d’une longue série d’événements malheureux survenus aux œuvres d’art exposées dans les galeries et les musées. En 2023, un homme qui disait avoir faim a mangé une banane scotchée sur un mur dans le cadre d’une installation de l’artiste italien Maurizio Cattelan dans une galerie de Séoul.

En 2011, en Allemagne, un nettoyeur trop zélé a ruiné une œuvre d’art moderne d’une valeur de 690 000 £ après l’avoir prise pour une horreur qui nécessitait un bon gommage.

La sculpture de l’artiste allemand Martin Kippenbergerlargement considéré comme l’un des artistes les plus talentueux de sa génération jusqu’à sa mort en 1997, avait été prêté au musée Ostwall de Dortmund lorsqu’il est devenu la proie du tampon à récurer du nettoyeur.