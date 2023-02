Une œuvre d’art de Tintin par Hergé se vend aux enchères pour un record de 1,9 million de livres sterling | Nouvelles du monde

Un dessin de Tintin en noir et blanc s’est vendu aux enchères pour plus de 2 millions d’euros (1,9 million de livres sterling).

L’œuvre Tintin en Amérique d’Hergé a établi le record du monde du dessin original en noir et blanc le plus précieux de l’artiste après sa vente à la maison de vente aux enchères française Artcurial à Paris.

La pièce a été créée en 1942, puis utilisée plus tard pour l’édition couleur de la bande dessinée du dessinateur belge de 1946 portant le même nom.

Il s’agit du troisième tome de la série Les Aventures de Tintin qui suit un jeune journaliste belge et son emblématique chien blanc Milou – ou Milou.

Dans cette édition, le duo de criminels se rend aux États-Unis, où Tintin fait un reportage sur la scène des gangsters à Chicago.

Les matériaux utilisés pour créer la pièce étaient l’encre de Chine, le graphite, le crayon bleu et la gouache corrective – et elle était accompagnée d’un certificat officiel du comité Herge.

Eric Leroy, expert cartoon chez Artcurial, a déclaré : « Le général de Gaulle a un jour déclaré ‘mon seul rival international est Tintin’. Cette vente dans le monde d’Hergé, avec ce nouveau record pour un dessin original en noir et blanc, le confirme. “

Lorsque la première édition de Tintin en Amérique est sortie des presses en 1932, la couverture avait Tintin assis sur un rocher tandis que des Indiens rouges se glissaient derrière lui.

Tintin est considéré comme l’un des comiques et protagonistes les plus populaires du XXe siècle.

Image:

Tintin a été traduit dans plus de 110 langues



L’artiste belge Georges Remi – qui s’appelait Hergé – a sorti 24 albums du journaliste fouineur qui a voyagé dans différents pays pour découvrir des mystères et lutter contre le crime.

Le dessinateur était également connu pour les séries Quick & Flupke et The Adventures Of Jo, Zette And Jocko.

Hergé est décédé en 1983 à l’âge de 75 ans.