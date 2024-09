Une œuvre d’art de Banksy volée puis restituée à une galerie de Londres alors que deux hommes sont inculpés

LONDRES, Royaume-Uni –

Deux hommes ont été inculpés de cambriolage pour le vol d’une œuvre d’art de l’artiste de rue Banksy, volée lors d’un raid contre une galerie londonienne.

La police métropolitaine a déclaré vendredi que Larry Fraser, 47 ans, et James Love, 53 ans, auraient enlevé « Girl with Balloon » de la Grove Gallery dimanche soir.

Les suspects ont comparu jeudi devant le tribunal de Wimbledon et ont été placés en détention jusqu’à leur prochaine audience, le 9 octobre.

Des images de caméras de surveillance ont montré un homme masqué brisant une porte vitrée avant de se précipiter à l’intérieur et de prendre la photo sur un mur. La police a déclaré avoir récupéré l’œuvre, dont la valeur est estimée à 270 000 livres (355 000 dollars) selon les documents judiciaires. Aucun autre vol n’a été signalé.

L’œuvre volée est l’une des nombreuses versions de « Girl with Balloon », une image au pochoir représentant une enfant attrapant un ballon rouge en forme de cœur. Initialement peinte au pochoir sur un mur de l’est de Londres, l’image a été reproduite à l’infini, devenant l’une des images les plus connues de Banksy.

Une autre version s’est partiellement autodétruite lors d’une vente aux enchères en 2018, passant dans un broyeur caché dans son cadre juste après avoir été achetée pour 1,1 million de livres (1,4 million de dollars américains) chez Sotheby’s.

L’œuvre auto-déchiquetée, rebaptisée « Love is in the Bin », a été vendue pour 18,6 millions de livres (25,4 millions de dollars américains à l’époque) en 2021.

Le directeur de la galerie, Lindor Mehmetaj, a déclaré qu’il était « horrifié et pétrifié » par le vol et reconnaissant d’avoir récupéré le tableau.

« Nous avons beaucoup de chance, mais il est très inhabituel de la récupérer », a-t-il déclaré, ajoutant que le crime a peut-être augmenté la valeur de l’œuvre.

« En général, lorsque des œuvres d’art et des chefs-d’œuvre sont volés, leur valeur financière peut monter en flèche », a déclaré Mehmetaj. « J’espère que ce sera la même chose pour ce Banksy. »

Bansky, qui n’a jamais confirmé son identité complète, a commencé sa carrière en peignant à la bombe des bâtiments à Bristol, en Angleterre, et est devenu l’un des artistes les plus connus au monde. Ses images espiègles et souvent satiriques incluent deux policiers en train de s’embrasser, des policiers anti-émeute armés avec des smileys jaunes et un chimpanzé avec une pancarte sur laquelle est écrit : « Riez maintenant, mais un jour, je serai aux commandes. »

Ses peintures et installations se vendent pour des millions de dollars aux enchères et ont attiré des voleurs et des vandales.

Cet été, une série de pochoirs à thème animalier ont fait leur apparition à Londres. L’un d’eux, un loup hurlant sur une antenne parabolique, a été retiré par un homme masqué moins d’une heure après que son authenticité a été confirmée. Une image d’un gorille au zoo de Londres et des piranhas dans une guérite de police dans le quartier financier de Londres ont tous deux été retirés par les autorités pour être mis en sécurité.