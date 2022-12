Une œuvre d’art de Banksy disparaît en Ukraine – rapports — RT Games & Culture

Une œuvre d’art du mystérieux artiste de rue Banksy a disparu vendredi d’un mur d’un immeuble de la ville ukrainienne de Gostomel, a confirmé la police à un média local.

Sept graffitis, qui ressemblaient au style de Banksy et décriaient le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ont fait leur apparition à Kiev et dans des localités voisines, dont Gostomel, début novembre. L’artiste emblématique, dont l’identité reste inconnue à ce jour, a ensuite confirmé aux médias que les œuvres étaient bien les siennes. Ce sont ses premières peintures murales publiques après presque un an de silence.

L’œuvre d’art de Gostomel représentait une femme portant un masque à gaz et une robe de bain, et tenant un extincteur dans ses mains. Elle se tenait debout sur une vraie chaise en bois, qui avait été fixée au mur.

Cependant, les habitants ont rapporté sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée que la peinture murale avait disparu et ont publié des images avec un mur vide à l’endroit où il se trouvait. Le graffiti avait été dessiné sur un morceau d’isolant thermique et celui-ci a été découpé par les auteurs.

La police de Gostomel a confirmé l’incident au site d’information Ukrainska Pravda, affirmant qu’un groupe d’hommes soupçonnés de vandalisme avait été arrêté dans la ville. Ils ont déclaré que les suspects avaient expliqué lors de l’interrogatoire qu’ils voulaient vendre la peinture murale et faire don de l’argent pour les besoins des forces armées ukrainiennes.

Une affaire pénale pour « destruction ou dégradation délibérée de biens » a été ouverte contre les hommes. Selon le code pénal ukrainien, la violation peut être punie d’une amende, d’une peine de travail ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.

LIRE LA SUITE:

Robbie Williams va vendre sa collection Banksy

Banksy est un artiste à prix élevé, avec son œuvre “Love is in the Bin”, par exemple, qui a rapporté 18,58 millions de livres sterling (22,69 millions de dollars) chez Sothbey’s l’année dernière.