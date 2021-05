Une odyssée de l’espace? La Russie choisit le casting pour le tout premier film à être tourné dans l’espace

La Russie a choisi quatre personnes pour servir de membres d’équipage et d’acteurs non professionnels dans ce qui devrait être le premier film à être tourné dans l’espace, a annoncé jeudi l’agence spatiale russe Roscosmos. Certains d’entre eux devraient être lancés sur un engin Soyouz MS-19 le 5 octobre pour être livrés à la Station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 220 miles (354 km), selon Roscosmos et la NASA.

« Entre autres choses, ils devront passer des tests de centrifugeuse, des tests de support de vibration, effectuer des vols d’introduction et d’entraînement sur un avion en apesanteur, suivre une formation de parachute », a déclaré Roscosmos.

Le film a pour titre provisoire «Challenge», et les quatre commenceront à s’entraîner au vol spatial d’ici la fin du mois, a indiqué l’agence.

Après une projection médicale et en tant que casting pour le drame, la Russie a choisi l’acteur de 36 ans Yulia Peresild et l’acteur et réalisateur Klim Shipenko, 37 ans, pour faire partie de l’équipe principale.

L’acteur Alena Mordovina, 33 ans, ainsi que le réalisateur Alexei Dudin, 40 ans, ont été nominés pour une équipe de réserve.

En octobre 2020, la Russie a envoyé le dernier équipage transportant un membre américain à la Station spatiale internationale, marquant la fin d’une longue dépendance alors que les États-Unis relancent leur propre capacité de lancement d’équipage dans le but de réduire le coût d’envoi d’astronautes dans l’espace.

Pendant ce temps, l’entrepreneur milliardaire japonais Yusaku Maezawa et son assistant Yozo Hirano seront les prochains touristes à se rendre à la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé jeudi l’agence spatiale russe Roscosmos.

Maezawa et Hirano voyageront à bord d’un «vaisseau spatial russe Soyouz MS-20 dont le lancement est prévu le 8 décembre 2021 depuis le cosmodrome de Baïkonour» au Kazakhstan, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Maezawa, 45 ans, qui a fait fortune dans la vente en ligne, prévoit également de participer à une mission 2023 autour de la lune à bord d’un vaisseau spatial Starship de SpaceX, le rival Roscosmos du milliardaire américain Elon Musk.

(Contributions de Reuters et de l’AFP)

