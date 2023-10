Une ode aux fournisseurs de rouleaux de pepperoni du métro de Détroit | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Dearborn Italian Bakery fait partie du panthéon des puristes du pepperoni roll dans la région de Détroit.

Chowhound est une chronique hebdomadaire sur les tendances de la culture culinaire de Détroit. Conseils: [email protected].

Pour commencer, laissez ce garçon de Dearborn faire une distinction claire : les rouleaux de pizza sont des aliments congelés fabriqués par des méga-conglomérats sans âme comme fourrage de subsistance pour le sac d’alimentation de la population ; des beignets de la taille d’une bouchée emballés dans du carton wonton et garnis de bouillie qu’une mère oiseau mangeuse de pizza pourrait facilement régurgiter pour ses petits. Un bon petit pain au pepperoni est une autre histoire : un rite de passage alimentaire quelque peu approprié de la classe ouvrière sur lequel des générations d’habitants de la banlieue de Détroit ont fait leurs armes en tant qu’aliment de base de la culture alimentaire locale.

Certains disent que les prototypes de rouleaux étaient une construction originale de 1927 d’un certain Giuseppe « Joe » Argiro, propriétaire d’une boulangerie à Fairmont, en Virginie-Occidentale, qui a vu un marché inexploité parmi les nombreux immigrants italiens travaillant à midi dans sa communauté minière. D’autres pensent que ces mêmes épouses de mineurs ont peut-être inventé l’idée elles-mêmes ; emballer un repas facile à préparer, portable, abordable et fait maison, riche en protéines, en matières grasses et en glucides, le tout réuni dans une poignée prête à manger à l’époque où les travailleurs des seaux à lunch, des pré-syndicats et du droit du travail fédéral étaient n’avaient droit qu’à une pause repas de 15 minutes.

Quoi qu’il se soit passé là-bas, les rouleaux de pepperoni sont devenus populaires ici quelques années plus tard. L’usine Ford de Rouge employant des milliers de personnes, y compris des émigrés du sud, une main-d’œuvre énorme et mieux payée a créé des opportunités à Dearborn pour les entrepreneurs du secteur de l’alimentation et des boissons. Alors que les masses de tramways et de modèles T abordables aspiraient à être nourries et abreuvées, les bars, les restaurants et les boulangeries ont commencé à border les routes menant à l’usine et en revenant (Schaefer, Miller, Michigan). Roma Bakery (ouverte en 1930) bénéficie généralement du statut de pionnier des rouleaux de pepperoni ; son apogée en tant que fournisseur unique de ce produit s’étend des années 50 au début des années 70, lorsque mes anciens voisins de Reuter Street, John et Virginia Errigo, ont transformé les choses en concours en ouvrant Capri Bakery. (4832 Greenfield Rd. ; 313-584-4449.) Virginia – fille de Hugo Imperi, le fondateur de Roma – a commencé à sauter de l’arrière des camions de travail de son père à dix heures pour livrer des commandes de pain. Son mari John – l’un de ces employés de Ford Motor Company – n’a apparemment pas pu résister à tout ce que la famille Imperi avait à offrir. Le reste appartient à l’histoire. Ils ont lancé Capri en décembre 1973. Ce Noël, leur entreprise familiale en activité nous offrira ses 50ème anniversaire. À cheval sur ces deux réussites, Dearborn Italian Bakery (surnommée « DIB » par ses fidèles ; 24545 Ford Rd., 313-274-2350) et sa sœur Livonia (« LIB ») occupent des tiers permanents et égaux dans le panthéon du triumvirat pepperoni roll. les puristes prêtent une allégeance éternelle à ces régions. Alors que Roma Bakery continue de prospérer, l’incarnation dont je me souviens n’est qu’un souvenir (un changement de propriétaire il y a des années a pris une tournure interprétative avec les ‘ole rolls dont je me souviens, malheureusement pour moi). Capri reste Capri. Sentant à nouveau leurs marchandises, j’ai flotté de la porte d’entrée au comptoir comme Bugs Bunny sur le parfum flottant des carottes fraîches. J’ai dû m’étouffer en m’étouffant lors de ma première commande de rouleaux de pepperoni Capri depuis des décennies, et j’ai pleuré en voyant à nouveau les Errigos sur des photos de presse encadrées sur le mur. Ils sont tous les deux partis maintenant. Pourtant, je suppose que Dieu a encore demandé à Virginia de cuisiner, au moins pour le dîner du dimanche. Quant à Hugo ; petit-fils homonyme du fondateur de Roma, que j’avais autrefois l’habitude de voir derrière le comptoir lécher les blessures auto-infligées d’un jeune homme qui aimait vivre la vie d’un prince de l’empire des rouleaux de pepperoni : j’espère qu’il est là-haut aussi ; un homme ailé de son ange gardien désormais en congé.

Sur cette note, je vais conclure. Les rouleaux de pepperoni parlent de la religion culinaire de cette ville. Au diable ceux de Jeno et Totino. J’ai erré quarante ans dans le désert (Sud-Ouest), tenté au fil du temps par tout le monde, depuis mes amis drogués jusqu’à mes propres enfants, d’accepter moins et d’abandonner la parfaite bouffe italienne à emporter de Dieu comme un paradis prandial perdu. Malgré cela, j’avais un espoir ; priant pour retrouver ce goût de chez soi. Ces jours-ci, pour seulement quelques shekels de plus que ce que j’avais déboursé avant de quitter Dearborn en 1983, j’ai récupéré une partie de l’argent des bénédictions. peut acheter un gars qui est de retour au paradis pour l’un des plaisirs les plus purs et les plus simples de sa ville natale.

Et chapeau bas à cette dame pour avoir nourri l’univers de ce morceau digne d’une réfutation : La critique Google « Brenda » a récemment publié une critique trois étoiles pour Mad Nice (4 octobre), sur la politique de code vestimentaire du restaurant :

« Je ne suis pas satisfaite de la politique sans chapeau pour les femmes », a précisé Brenda. « En tant que femme noire, les chapeaux font souvent partie de notre ensemble… Cela me semble discriminatoire. L’hôtesse a dit que c’était ce que voulait le propriétaire. Quelle est la raison? »

Certes, B. ; la réponse que vous avez obtenue n’était pas très intéressante. Pourtant, les propriétaires peuvent passer ces appels. Ensuite, Brenda a cité le personnel de cuisine portant des casquettes de baseball comme un double standard, mais l’hygiène l’exige, bien sûr.

« En quoi cela aide-t-il lorsque leurs cheveux tombaient de sous le bonnet ? » » défia-t-elle, suggérant plutôt des filets à cheveux. Je suis avec elle sur ce point.

« J’ai un problème avec cette politique, tout comme mes amis Facebook. Certains disent par conséquent qu’ils n’essaieront pas le restaurant. Brenda insinue qu’elle rallie des troupes contre Mad Nice à cause de leur position. Ensuite, elle fait appel à l’empathie des lecteurs à l’égard des jours de mauvaise coiffure et autres avant de replonger dans le puits des préjugés :

« Ça se sent, ça regarde et peu (sic) discriminatoire à mon égard.

Entre vous et moi, B., je ne vois pas un restaurateur raisonnable établir une politique susceptible de restreindre et/ou d’offenser de larges populations de clients potentiels. Les préjugés sexistes semblent irréalistes. Peut-être qu’elle suggérait un autre type de produit. En fin de compte, après avoir avancé cet argument de voyageur mondain auquel beaucoup ont recours (elle a mangé à New York sans jamais lorsqu’on lui demande d’enlever sa casquette), elle finit par poser la question qu’elle aurait dû poser en premier, et directement à un manager ou à un propriétaire plutôt que de se lancer dans l’éther rhétorique colérique et vengeur des médias sociaux :

« Qu’est-ce qui ne va pas avec un chapeau élégant et je ne parle pas d’une casquette de baseball ? »

Mais est-ce que tu as fait ça, B. ? Cela n’en a pas l’air. La prochaine fois peut-être.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter