Une ode au zombie Heat, à la finale de la Coupe Stanley au bord du gouffre et aux horloges de pitch décalées

Coupe Stanley

Les chevaliers d’or écrasent Magic Kingdom

Avant hier soir, les Panthers n’avaient pas perdu en Floride depuis un mois. Chaque série de leur course Cendrillon (sans jeu de mots Disney) comportait des victoires cruciales à domicile – le match 6 contre Boston, le match 3 contre Toronto, le match 4 contre la Caroline et, apparemment, le match 3 contre Vegas.

Mais les Golden Knights ont mis un couteau dans ce récit hier soir, faisant taire une foule bruyante tôt avec des buts astucieux de Chandler Stephenson, puis évitant un retour en fin de match avec une défense solide et de gros arrêts d’Adin Hill. Ils ont bloqué plus de 30 tirs lors de la victoire 3-2 et prennent une avance de 3-1 dans la série.

La Coupe Lord Stanley sera présente à la T-Mobile Arena mardi, cinq ans après que les Golden Knights ont vu les Capitals remporter le trophée sur la glace de Vegas lors d’un cinquième match.

Nécrologies vivantes

Une ode à la Chaleur

Les Nuggets ne sont qu’un buzzsaw, mec. Leur tournée de domination des séries éliminatoires a laissé Miami couverte de suie, mais avant de cracher des milliers de mots supplémentaires sur l’insondable séries éliminatoires de Nikola Jokić, donnons à ces zombies Heat l’honneur d’une nécrologie vivante pendant que nous le pouvons.

Quelques faits saillants de l’immortalité du Heat 2022-23:

Ils avaient un meilleur bilan avec zéro jour de repos (7-7) qu’avec deux jours (7-8) ou trois jours de repos (1-2).

Ils ont tiré un pourcentage inférieur sur le terrain que les Spurs à 17 victoires en saison régulière, mais un pourcentage plus élevé sur le terrain que les Sixers à 56 victoires en séries éliminatoires.

Ils ont eu plus de séquences de quatre victoires consécutives en séries éliminatoires (deux) qu’en saison régulière (un).

Gen Z Mark parlant ici, un fan des Celtics depuis toujours: The Heat n’a été qu’un cauchemar effrayant qui se cache dans l’ombre toute ma vie. L’hexagone de Pat Riley sur la NBA est réel.

Même dans ces finales, où toutes les victoires de Denver sont à deux chiffres, les Heat ont battu les Nuggets 114-94 au quatrième quart. Comptez Miami à vos risques et périls et connectez-vous demain pour les regarder garder le rêve vivant ou gratter et griffer jusqu’à la toute fin.

Contre-la-montre

Une nouvelle bizarrerie d’horloge de hauteur

Le baseball était déjà plein de variables. Dimensions du parc. Territoire de faute. La zone de frappe. D’un stade à l’autre, d’un match à l’autre, il y a toujours quelque chose d’un peu différent — cela fait partie du charme de ce sport.

Grâce aux changements de règles de 2023, nous en avons maintenant un autre : Vitesse d’horloge de hauteur.

Matt Gelb a une plongée de données fascinante montrant que Citizens Bank Park, domicile des Phillies, a plus de violations d’horloge de hauteur cette saison que tout autre stade de baseball des ligues majeures – et par une large marge, comme le montre le graphique ci-dessus. La différence entre Citizens Bank Park et le stade avec le deuxième plus grand nombre de violations est la même que la différence entre la deuxième et la 10e place. Hmm.

Les anecdotes des joueurs des Phillies confirment l’idée que l’opérateur de l’horloge de hauteur semble exécuter une horloge plus rapide. « Vous venez de recevoir le ballon et vous levez les yeux et il ne reste que 10 secondes » a déclaré le lanceur Taijuan Walker.

a déclaré le lanceur Taijuan Walker. Les Phillies ont 14 infractions à la minuterie à domicile et seulement cinq sur la route. Lundi, deux des 12 retraits au bâton d’Aaron Nola sont venus grâce à trois frappes automatiques.

De toute évidence, une horloge incohérente peut être difficile pour la routine d’un lanceur. Les Phillies ont fait plusieurs demandes au bureau de la ligue, rapporte Gelb. Un porte-parole de la MLB a déclaré L’athlétisme la ligue suit toutes les données liées aux nouvelles règles.

Nous disons garder la variable. Quelle heure est-il, de toute façon? Ramenons les obstacles sur le terrain tant qu’on y est.

Union Grounds, construit en 1862, était situé dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn. C’était le premier terrain de balle à être entièrement clôturé, permettant ainsi au propriétaire (William Cammeyer) d’être le premier à facturer l’entrée (alors 10 cents). Il y avait une pagode en jeu dans le champ central.… pic.twitter.com/DnugfwVlXX — Cathédrales MLB (@MLBcathedrals) 9 juin 2023

Le petit déjeuner est servi

Świątek inévitable, Djokovic ensuite ?



(Photo : Julien de Rosa / AFP via Getty Images)

Iga Świątek travaille officiellement au rythme de Serena.

La joueuse de 22 ans a battu Karolína Muchová en trois sets samedi pour remporter son troisième titre à Roland-Garros, devenant ainsi la plus jeune femme à quatre titres du Grand Chelem depuis Serena Williams en 2002. Świątek, dont l’autre victoire en Grand Chelem est survenue à l’US Open 2022, perdu un seul set en route vers le trophée à Paris. C’est la troisième victoire du tournoi au total en 2023 pour le n°1 mondial.

Du côté des hommes, Novak Djokovic et Casper Ruud devraient s’affronter lors de la finale de ce matin pendant que vous lisez ceci. Djokovic est arrivé ici en repoussant le prochain grand succès du sport chez Carlos Alcaraz, 20 ans. Avec Rafael Nadal mis à l’écart et Roger Federer à la retraite, Djokovic est le dernier des trois grands historiques du tennis à rester en tant qu’Alcaraz, Ruud et le pistolet de la prochaine génération pour le trône. Voici ce qui est en jeu :

Pour Djokovic : Un 23e titre du Grand Chelem le ferait dépasser Nadal pour la plupart de l’histoire masculine – le faire à Roland Garros, où Nadal a remporté 14 de ces titres, serait poétique. Djokovic serait également à mi-chemin d’un Grand Chelem du calendrier.

Un 23e titre du Grand Chelem le ferait dépasser Nadal pour la plupart de l’histoire masculine – le faire à Roland Garros, où Nadal a remporté 14 de ces titres, serait poétique. Djokovic serait également à mi-chemin d’un Grand Chelem du calendrier. Pour Ruud : Le joueur de 24 ans a perdu la finale de l’Open de France 2022 contre Nadal et la finale de l’US Open 2022 contre Alcaraz. Peut-il enfin percer ? (Il a également une fiche de 0-4 contre Djokovic, dont deux défaites sur terre battue.)

Le premier service sur Djokovic-Ruud est prévu pour 9 h HE, prenez votre pop-corn.

Slips

Man City remporte enfin la Ligue des champions

MANCHESTER CITY SORT DE L’IMPASSE ! Rodri bondit sur le ballon libre à l’intérieur de la surface de réparation et donne #ManCity la tête dans la seconde moitié de la finale de l’UCL. 🎥 @TUDNUSA | #UCLfinalpic.twitter.com/LBRp0ZYl5Q – L’athlétisme (@TheAthletic) 10 juin 2023

L’étourdissement d’une frappe de Rodri a fait la différence alors que Manchester City a remporté son premier trophée de la Ligue des champions samedi, battant l’Inter Milan 1-0 dans un match serré et compétitif. L’Inter, un gros outsider, a eu ses chances – notamment deux têtes en retard – mais Man City, qui a déjà remporté la Premier League et la FA Cup, a complété le triplé. Pep Guardiola a remporté la Ligue des champions pour la troisième fois – un de moins que le record de quatre de Carlo Ancelotti. L’athlétisme‘s Sam Lee a examiné de plus près « l’homme derrière le génie ».

Griner victime de « harcèlement » à l’aéroport de Dallas

La star de Phoenix Mercury, Brittney Griner, était dans une situation « inappropriée et malheureuse » « orchestrée par une figure des médias sociaux et un provocateur » dans un aéroport de Dallas samedi, a déclaré la WNBA. La coéquipière de Griner, Brianna Turner, a raconté l’incident sur Twitter, disant que « son équipe s’était nerveusement blottie dans un coin sans savoir comment se déplacer. Nous exigeons mieux. La WNBA a déclaré qu’elle recueillait des informations supplémentaires et a ajouté qu’elle « a travaillé avec l’équipe de Phoenix Mercury et de BG pour assurer sa sécurité pendant son voyage ».

Histoire au Belmont

Dans une fin mémorable de la saison Triple Crown, Jena Antonucci est devenue la première entraîneuse à capturer l’une des trois grandes courses alors qu’Arcangelo a remporté la victoire dans les 155e Belmont Stakes. À 7-1, Arcangelo a devancé le favori Forte avec le jockey Javier Castellano, qui a remporté le Derby du Kentucky avec Mage, à bord. Le morceau d’histoire survient 50 ans après la victoire du Secrétariat à Belmont et 30 ans après que Julie Krone est devenue la première femme jockey à remporter une course Triple Crown au Belmont 1993.

Choix d’impulsion

Les Raptors ont eu leur homme, embauchant l’assistant des Grizzlies Darko Rajakovic comme entraîneur.

L’homme derrière la mascotte Heat Burnie a été envoyé à l’hôpital vendredi par un coup de poing de la star de l’UFC Conor McGregor au milieu du match 4. Burnie a vendu trop fort.

Les Mets ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives samedi, mais sont quatrièmes dans l’Est de la Terre-Neuve. Ken Rosenthal écrit que c’est le premier vrai test pour le propriétaire Steve Cohen.

L’équipe nationale féminine des États-Unis entrera dans la Coupe du monde en tant qu’équipe n ° 1 au classement mondial de la FIFA devant l’Allemagne, la Suède et l’Angleterre.

Dalvin Cook est-il cuit ? Voici ce que disent les métriques sur le porteur de ballon libre.

Pendant 11 jours, les Blue Jays ont déçu et blessé la communauté LGBTQ+ jusqu’à ce qu’Anthony Bass soit nommé vendredi, écrit Kaitlyn McGrath.

Les Patriots devraient-ils signer DeAndre Hopkins? Voici les avantages et les inconvénients.

Nous sommes suffisamment proches de la fin de la finale de la Coupe Stanley pour que le personnel ait un nouveau comité commercial hors saison, dirigé par un trio de Jets de Winnipeg.

Tiré haut, roulé bas ou massacré à l’arrière : la façon dont un joueur de football porte sa chaussette est un art en soi.

