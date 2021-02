Un siège au premier rang de la fashion week a soudainement perdu son attrait.

Comme les gens du monde entier ne le connaissent que trop bien, la pandémie de coronavirus est devenue très éloignée les unes des autres, d’un faux pas en une nécessité. La distanciation sociale a transcendé presque tous les modes de vie depuis mars 2020, y compris la tradition traditionnelle de l’industrie connue sous le nom de semaine de la mode.

Pendant des décennies, les gens ont afflué à New York, Milan, Paris et Londres en l’honneur de l’événement bisannuel et pour participer aux spectacles de diverses manières. Pour certains, comme les designers, les mannequins et la presse, c’est un travail estimé de l’industrie. Pour d’autres avec un billet convoité pour s’asseoir et regarder, c’est le plus élégant des sports pour spectateurs. Et, pour ces étoiles avec un siège au premier rang, Eh bien, c’est essentiellement une bague de championnat – un symbole de statut suprême insaisissable dans le monde de la mode.

Tout comme une capsule temporelle, la première rangée est un instantané du monde de la mode à un moment donné et un aide-mémoire pour les muses vestimentaires et les stars de la saison. Mais, au milieu de la pandémie, la première ligne exclusive que les fashionistas connaissent depuis des décennies n’est plus … du moins pour le moment.

Avec des restrictions physiques strictement en place à New York, les spectateurs en salle ont été interdits et les spectacles en personne sont au minimum extrême sur le calendrier de la Fashion Week de New York, ayant été remplacés principalement par des activations numériques. Pour commencer, la pandémie a servi de poussée finale à certains designers pour qu’ils abandonnent complètement le calendrier de la mode, repensent la structure actuelle à haute pression et définissent leur propre ordre et calendrier pour la publication de leur travail.