Une occasion en or pour l’Inde de mettre fin à la sécheresse médaillée de quatre décennies

La 15e édition de la Coupe du monde masculine de la FIH qui se tiendra en Inde en janvier 2023 sera l’un des plus grands événements de hockey de l’année avec les Jeux asiatiques en Chine.

Alors que le temps presse pour le méga événement, qui se déroulera du 13 au 29 janvier à Bhubaneswar et Rourkela, les fans indiens l’attendent avec impatience.

Leur appétit aiguisé par l’équipe masculine remportant le bronze à Tokyo en 2021, mettant fin à une attente de quatre décennies pour une médaille olympique, les aficionados de hockey espèrent que l’équipe indienne mettra fin à une autre sécheresse embarrassante – à 47 ans, une attente plus longue pour un médaille que celle des Jeux olympiques — à la Coupe du monde masculine.

A LIRE AUSSI | Richarlison reçoit le prix “But du tournoi” pour Bicycle Kick contre la Serbie à la FIFA Coupe du monde

C’est en 1975 que l’Inde a remporté son premier et jusqu’à présent le seul titre de Coupe du monde de hockey à Kuala Lumpur, battant le Pakistan 2-1 en finale. Depuis cette troisième édition fatidique du méga événement quadriennal, l’Inde n’a même pas réussi à atteindre les demi-finales.

La prochaine Coupe du monde est cruciale pour l’Inde en tant qu’organisateur, car il s’agit du premier méga événement qu’elle organise après la pandémie et sa conduite réussie remontera le moral du pays pour d’autres événements majeurs plus tard dans l’année.

Alors que la sécheresse des médailles de la Coupe du monde approche d’un demi-siècle, les fans de hockey estiment que l’Inde a les meilleures chances d’y mettre fin, car l’équipe a brillamment performé au cours des dernières années, remportant une médaille de bronze à Tokyo et revendiquant la troisième position dans le FIH Ligue Pro.

Sous la tutelle de l’entraîneur-chef Graham Reid, l’équipe s’est beaucoup améliorée et a extrêmement bien réussi, enregistrant des victoires contre des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique championne du monde en titre et l’Argentine médaillée d’or aux Jeux olympiques de Rio au cours des deux dernières saisons, remportant une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en août 2022.

Il y a eu quelques déboires comme au Trophée des Champions d’Asie l’an dernier où ils ont dû se contenter du bronze, et la Coupe d’Asie 2022 à Jakarta, où aussi l’équipe a dû se contenter d’une médaille de bronze.

L’Inde accueillera l’événement pour la quatrième fois après 1982 (Bombay), 2010 (New Delhi) et 2018 (Bhubaneswar). Ce sera la deuxième édition consécutive que l’Inde accueillera et le récent succès de l’équipe a enhardi les attentes que la sécheresse prendra fin cette fois.

Cependant, les attentes des fans ont également doublé la pression sur l’équipe et l’expert néerlandais du drag-flick Bram Lomans pense que les hôtes s’en sortiront bien s’ils parviennent à gérer cette pression supplémentaire.

“Je pense que si l’Inde peut faire face à l’énorme pression et si les joueurs ne s’excitent pas trop, ils ont de très bonnes chances de gagner. L’Inde a de bons attaquants, de bons corners et un bon gardien. Ils ont donc tous les ingrédients pour aller loin”, a récemment déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 1998.

“S’ils deviennent trop excités ou émotifs, les choses peuvent s’effondrer. Mais s’ils peuvent rester concentrés, ils sont l’un des plus grands candidats, avec l’Australie. Les Pays-Bas sont aussi toujours bons.

“Ils se sont beaucoup améliorés au cours des derniers tournois, donc je m’attends à ce qu’ils fassent bien. Vous avez également la Belgique, l’Argentine et l’Angleterre, qui s’en sortent plutôt bien. Donc, il y a au moins six à sept équipes qui pourraient être en tête. Ce sera extrêmement intéressant parce que c’est serré et c’est ce dont le hockey a besoin », a ajouté Lomans.

Alors que les fans indiens observeront chaque mouvement des joueurs avec beaucoup d’impatience, l’Australie, numéro un mondial, la Belgique et les Pays-Bas, vainqueurs en titre de la Coupe du monde et des Jeux olympiques, en plus des hôtes, sont les favoris pour les médailles.

Au total, 16 équipes – Australie, Argentine, Belgique, Chili, Angleterre, France, Allemagne, Inde, Japon, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Espagne, Afrique du Sud, Corée du Sud et Pays de Galles – seront en lice dans le méga un événement.

Les équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun pour la phase préliminaire comprenant un tournoi à la ronde dans le groupe.

Classée 5e au classement mondial de la FIH, l’Inde est placée dans le groupe D pour la phase préliminaire avec l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles, les hôtes ouvrant leur campagne contre l’Espagne au stade international de hockey Birsa Munda à Rourkela le 13 janvier.

A LIRE AUSSI | ISL 2022-23: Lallianzuala Chhangte, Greg Stewart sur la marque alors que Mumbai City bat le Chennaiyin FC 2-1

Le groupe A comprend l’Australie, l’Argentine, la France et l’Afrique du Sud, tandis que le groupe B comprend la Belgique, l’Allemagne, la Corée du Sud et le vainqueur des Jeux asiatiques 2018, le Japon. Le groupe C comprend les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Chili.

A l’issue de la phase préliminaire, les quatre têtes de groupe accéderont directement aux quarts de finale tandis que les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe participeront à la phase de croisement à élimination directe à l’issue de laquelle quatre équipes se qualifieront pour les quarts de finale. .

Les quarts de finale se joueront les 24 et 25 janvier, tandis que les demi-finales auront lieu le 27 janvier. La finale se jouera le 29 janvier.

Alors que les fans locaux garderont un œil sur l’équipe indienne, les experts ont misé sur la Belgique, championne en titre, qui est également médaillée d’or olympique, et l’Australie, numéro un mondial.

La Belgique a une grande équipe, avec plusieurs joueurs expérimentés. Ils sont actuellement classés deuxièmes derrière l’Australie dans le classement mondial et ont extrêmement bien réussi au cours des 5 à 6 dernières années.

L’Australie, triple championne du monde, avec Blake Govers, Jeremy Hayward, Edward Ockenden et Edward Ockenden dans leurs rangs, est la favorite commune des experts et espère remporter son quatrième titre et rejoindre le Pakistan en tant qu’équipe la plus titrée. en coupe du monde.

Les Pays-Bas ont également de bonnes chances de remporter leur quatrième titre, tandis que l’Allemagne est le cheval noir de la compétition, même si elle traverse une phase de reconstruction et devra être à son meilleur pour prendre le dessus sur la Belgique et Australie.

Il s’agit de la première Coupe du monde masculine après la pandémie de Covid-19 et la FIH l’attend également avec impatience car elle espère profiter de son succès pour échapper à la crise financière dans laquelle elle s’est retrouvée en raison de la pandémie.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici