Une obsession des secrets

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Avant que les visiteurs ne pénètrent dans de nombreux bureaux d’entreprises technologiques, ils doivent signer une promesse (numérique) de ne pas bavarder sur ce qu’ils entendent ou voient là-bas. Les chefs religieux aux États-Unis ont conclu des accords juridiquement contraignants pour ne pas parler en détail de leur collaboration de culte en ligne avec Facebook. Et Amazon a exigé que les testeurs d’une technologie de balayage corporel révélatrice rien révéler sur l’expérience. Des accords de non-divulgation comme ceux-ci sont devenus incontournables pour de nombreuses personnes et institutions influentes qui veulent garder des secrets, parfois pour des raisons compréhensibles et d’autres fois pour des raisons horribles. Des accords de non-divulgation et des accords juridiques similaires ont été utilisés pour couvrir les abus sexuels, le harcèlement et la discrimination au travail. Les NDA ne se limitent certainement pas à l’industrie de la technologie. Mais le pouvoir des grandes entreprises technologiques et la popularité de leurs produits rendent leurs tentatives de secret forcé particulièrement dangereuses en raison de la manière dont les NDA empêchent le public de comprendre pleinement comment ces entreprises façonnent le monde. L’utilisation d’accords de non-divulgation, y compris dans des circonstances banales ou routinières comme la visite d’un bureau technique, est ironique dans une industrie qui prône l’ouverture et la transparence. Facebook dit qu’il valorise la liberté d’expression, mais cela pourrait vous empêcher de parler des raisins que vous avez mangés à la cafétéria de l’entreprise.

Oui, il y a souvent de bonnes raisons pour les personnes et les entreprises d’exiger la confidentialité ou d’essayer d’empêcher les concurrents d’apprendre leurs meilleures idées. Et parce que de nombreuses personnes, y compris des journalistes, sont impatientes de connaître les produits ou projets technologiques potentiels, le risque de fuite de données de ces entreprises peut être plus élevé. Mais il est également facile de trouver à redire à la volonté de nombreuses entreprises technologiques de lancer des NDA comme des confettis, à la fois stupides et troublant façons. Ifeoma Ozoma, l’ancien responsable des politiques publiques de Pinterest, fait partie de ceux qui font pression pour interdire les NDA qui empêchent les personnes victimes de discrimination au travail de parler publiquement de leurs expériences. Certaines lois restreignent les accords de non-divulgation s’ils maintiennent inconduite sexuelle ou produits dangereux un secret. (Les personnes qui mènent la charge contre les NDA abusifs ou d’autres accords juridiques restrictifs sur le lieu de travail sont souvent des femmes ou des travailleurs de la technologie noirs comme Ozoma.) Si les travailleurs de la technologie n’avaient pas risqué de rompre les accords de confidentialité dans leurs entreprises, le public n’aurait peut-être jamais entendu parler de fraude à la société de tests sanguins Theranos, les risques pour la santé émotionnelle et physique auxquels sont confrontés ceux qui examinent les publications Facebook contenant de la violence et du sexe, et les détails de la propagande en ligne russe pour créer le chaos parmi les électeurs aux États-Unis. « La vaste portée de ces entreprises est ce qui fait de leur utilisation d’accords d’exploitation le plus gros problème », m’a dit Ozoma dans un e-mail. « Les entreprises basées en Californie exportent des accords trop restrictifs et silencieux aux quatre coins du monde. Et ils font tout cela en prétendant se soucier des droits d’expression et de la liberté d’expression. Cela pourrait nuire à d’autres clients lorsqu’Airbnb oblige les clients à signer des NDA s’ils rencontrent des punaises de lit dans des maisons louées, ou lorsque les dispositions de non-divulgation empêchent les clients de se plaindre publiquement de leurs expériences avec les aligneurs de dents. Et est-il juste pour Amazon et d’autres entreprises d’exiger des élus qu’ils signent des accords de non-divulgation sur les projets qui utilisent l’argent des contribuables ?

L’obligation de signer des NDA avant d’entrer dans des entreprises technologiques m’a stupéfait la première fois que je l’ai rencontrée. Cela ressemble à un exercice de pouvoir inutile et trivial. (Autre question : ces accords sont-ils même exécutoires ?) De nombreux détails sensibles sont discutés au sein des banques d’investissement, des cabinets d’avocats, des agences de presse et des hôpitaux, et pour autant que je sache, ils n’ont pas d’accords de non-divulgation pour tous ceux qui franchissent les portes. Au lieu de cela, les employés ont tendance à faire attention à ne pas discuter de secrets là où des étrangers pourraient les entendre. Encore une fois, les NDA ne sont pas propres à la technologie. La Maison Blanche de Trump les a utilisés. Certaines célébrités ont apparemment besoin de NDA pour copains ou alors partenaires romantiques. Mes collègues ont signalé l’année dernière que de nombreuses entreprises exigent que leurs employés signent des accords de non-divulgation afin de recevoir des indemnités de départ. Les entreprises et les particuliers ont des raisons légitimes de vouloir garder nombre de leurs secrets, mais ils pourraient choisir d’autres moyens légaux pour le faire, notamment des dispositions sur la confidentialité, dont la portée est plus limitée. Lorsque des entreprises technologiques puissantes et avant-gardistes utilisent des NDA pour tout et n’importe quoi, cela les protège souvent au détriment du reste d’entre nous. Astuce de la semaine Quand abandonner vos écouteurs sophistiqués Vos écouteurs sans fil sont-ils bien plus frustrants que magiques ? Brian X Chen, le chroniqueur technique grand public du New York Times, est là pour partager vos {CRIS} et nous conseiller quand abandonner : Les écouteurs sans fil sont super. Ils vous permettent de vous déplacer librement, sont plus faciles à ranger que les écouteurs filaires et ont une qualité sonore décente. Récemment, cependant, j’ai abandonné les écouteurs sans fil pour un seul type d’utilisation : les appels vidéo sur un ordinateur. Pendant plus d’un an de travail à distance, mes AirPods Apple n’étaient pas fiables pour les appels vidéo sur mon bureau. Parfois, les AirPod disparaissaient de la liste des appareils Bluetooth disponibles sur mon Mac, m’obligeant à réinitialiser mes écouteurs. D’autres fois, je n’étais pas en mesure de choisir les écouteurs sans fil comme microphone ou haut-parleur lorsque j’entrais un nouvel appel vidéo.

J’ai essayé un certain nombre d’étapes de dépannage en vain et j’ai vu que beaucoup d’autres avaient des maux de tête similaires. Ensuite, j’ai lu un article sur ce problème par ma collègue Lauren Dragan chez Wirecutter, notre publication sœur qui teste les produits. Il s’avère que les écouteurs Bluetooth rencontrent souvent des problèmes de connexion avec les ordinateurs – cela se produit si fréquemment que les fabricants soulignent que les écouteurs sans fil sont « optimisés pour les appareils mobiles » et ne garantissent pas qu’ils fonctionneront bien avec les ordinateurs. Cela a du sens pour moi : nous avons tendance à mettre à niveau les smartphones plus régulièrement que les ordinateurs, de sorte que les appareils mobiles disposent d’une technologie Bluetooth plus récente qui fonctionne probablement mieux avec les nouveaux écouteurs. Après avoir réfléchi à tous les appels vidéo qui ont mal tourné pour moi, j’ai mordu la balle et acheté un produit relativement bon marché, casque filaire à l’ancienne de Logitech juste pour mes réunions virtuelles. Il coûte 25 $ et fonctionne parfaitement à chaque fois. Parfois, vous devez savoir quand arrêter une technologie sophistiquée. Avant de partir… La main pas si invisible de Pékin : La société à l’origine de la très populaire application WeChat en Chine a suspendu les inscriptions de nouveaux utilisateurs, ce qui, selon mon collègue Paul Mozur, a fait craindre une nouvelle pression réglementaire. Ces derniers mois, les autorités chinoises se sont livrées à une vague d’examens techniques qui ont affecté Didi, comme Uber, les services de livraison de nourriture et les start-ups de tutorat en ligne.

Remise en cause d’une technologie fréquemment utilisée dans les forces de l’ordre : La publication de Vice’s Motherboard a examiné les dossiers judiciaires qui suggèrent que ShotSpotter, une technologie qui détecte les coups de feu et alerte les forces de l’ordre, a parfois données modifiées sur le lieu et l’heure des coups de feu à la demande des services de police.

La vidéo en ligne qui a attiré l’attention et le danger : Un adolescent irakien a enregistré une vidéo en ligne répertoriant les troubles de son pays et demandant de l’aide au président Biden. La vidéo est devenue grande et ma collègue Jane Arraf a rapporté que l’adolescente avait été inondée de milliers de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et avait peur de quitter la maison. Bisous à ça Mère et fils ont entrepris de fabriquer des grues en origami pour marquer le passage du temps et en apprendre davantage sur la persévérance pendant la pandémie. Ils ont pris les photos finales le mois dernier des 465 grues.

Nous voulons de vos nouvelles. Dites-nous ce que vous pensez de ce bulletin et ce que vous aimeriez que nous explorions d’autre. Vous pouvez nous joindre au ontech@nytimes.com. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Vous pouvez également lire colonnes passées sur la technologie.