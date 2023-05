Une obsession de la musculation chez les garçons : ce qu’il faut savoir et faire

Le trouble dysmorphique corporel chez les garçons et les jeunes hommes se concentre sur les muscles saillants.

Au moment où les garçons ont 8 ou 10 ans, ils sont imprégnés de héros d’action Marvel avec des muscles saillants et surdimensionnés et des abdominaux durs. À l’adolescence, ils sont inondés de flux de médias sociaux de corps masculins gonflés.

Les messages sous-jacents sur le pouvoir et la valeur incitent de nombreux garçons à s’inquiéter et à se demander comment se mesurer. Parfois, des pensées et des préoccupations négatives interfèrent même avec la vie quotidienne, un problème de santé mentale appelé trouble dysmorphique corporel ou dysmorphie corporelle. La forme la plus courante chez les garçons est la dysmorphie musculaire.

Qu’est-ce que la dysmorphie musculaire ?

La dysmorphie musculaire est marquée par la préoccupation d’un physique musclé et maigre. Bien que les comportements les plus extrêmes qui définissent ce trouble n’apparaissent que chez un petit pourcentage de garçons et de jeunes hommes, cela peut colorer l’état d’esprit de beaucoup d’autres.

Près d’un quart des garçons et des jeunes hommes s’adonnent à un type comportements de renforcement musculaire. « Environ 60 % des jeunes garçons aux États-Unis mentionnent avoir changé leur alimentation pour devenir plus musclés », explique le Dr Gabriela Vargas, directrice du Site Web de la santé des jeunes hommes à l’hôpital pour enfants de Boston. « Bien que cela ne réponde pas aux critères diagnostiques du trouble de la dysmorphie musculaire, cela affecte beaucoup de jeunes hommes. »

« Il existe une norme sociale qui assimile la musculature à la masculinité », ajoute le Dr Vargas. « Même les costumes d’Halloween pour les garçons de 4 et 5 ans ont maintenant un rembourrage pour les abdominaux. Il y a un message constant que c’est à quoi leur corps devrait ressembler. »

Le trouble dysmorphique corporel diffère-t-il chez les garçons et les filles ?

Longtemps considérée comme le domaine des filles, la dysmorphie corporelle peut prendre la forme de troubles du comportement alimentaire comme l’anorexie ou la boulimie. Techniquement, la dysmorphie musculaire n’est pas un trouble de l’alimentation. Mais il est beaucoup plus répandu chez les hommes – et insidieux.

« La notion commune est que la dysmorphie corporelle affecte uniquement les filles et n’est pas un problème masculin », explique le Dr Vargas. « A cause de cela, ces comportements malsains chez les garçons sont souvent négligés. »

Quels sont les signes de dysmorphie corporelle chez les garçons ?

Les parents peuvent avoir du mal à discerner si leur fils est simplement un adolescent ou s’il se dirige vers un territoire dangereux. Le Dr Vargas conseille aux parents de rechercher ces drapeaux rouges :

Changement marqué dans les routines physiques, comme passer de l’entraînement une fois par jour à passer des heures à s’entraîner tous les jours.

Après des séances d’entraînement ou des repas enrégimentés, notamment en limitant les aliments qu’ils mangent ou en se concentrant fortement sur les options riches en protéines.

Interrompre les activités normales, comme passer du temps avec des amis, pour s’entraîner à la place.

Prendre des photos obsessionnelles de leurs muscles ou de leur abdomen pour suivre leur « amélioration ».

Se peser plusieurs fois par jour.

S’habiller pour mettre en valeur un physique plus musclé ou porter des vêtements plus amples pour cacher son physique parce qu’il ne pense pas que ce soit assez bien.

« Presque tout le monde a suivi un régime », déclare le Dr Vargas. « La différence avec cela, c’est la persévérance – ils ne se contentent pas d’essayer pendant une semaine et décident ensuite que ce n’est pas pour eux. Ces garçons font cela pendant des semaines, voire des mois, et ils ne sont pas flexibles pour changer leurs comportements. »

Quels sont les dangers pour la santé de la dysmorphie musculaire chez les garçons ?

Les comportements extrêmes peuvent poser des risques pour la santé physique et mentale.

Par exemple, les poudres de protéines non réglementées et les suppléments vers lesquels les garçons se tournent dans l’espoir de gonfler rapidement leurs muscles peuvent être frelatés avec des stimulants ou même des stéroïdes anabolisants. « Cela s’accompagne d’un risque accru d’accident vasculaire cérébral, de palpitations cardiaques, d’hypertension artérielle et de lésions hépatiques », note le Dr Vargas.

Certains garçons tentent également de gagner du muscle grâce à un régime «grossiste et coupé», avec des périodes de prise de poids rapide suivies de périodes de limitation calorique extrême. Cela peut affecter le développement musculaire et osseux à long terme et entraîner des battements cardiaques irréguliers et une baisse des niveaux de testostérone.

« Même dans le meilleur des cas, manger trop de protéines peut entraîner beaucoup de détresse intestinale, comme la diarrhée, ou des lésions rénales, car nos reins ne sont pas destinés à filtrer des quantités excessives de protéines », explique le Dr Vargas. .

Les retombées psychologiques peuvent aussi être dramatiques. La dépression et les pensées suicidaires sont plus fréquentes chez les personnes souffrant de malnutrition, ce qui peut survenir lorsque les garçons réduisent considérablement les calories ou négligent des groupes alimentaires entiers. De plus, alors qu’ils essaient d’atteindre des idéaux irréalistes, ils peuvent constamment avoir l’impression qu’ils ne sont pas assez bons.

Comment les parents peuvent-ils encourager une image corporelle saine chez les garçons ?

Ces conseils peuvent vous aider :