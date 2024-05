Une nutritionniste enceinte de 42 ans partage ce qu’elle mange chaque jour

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Melissa Pfeister est enceinte de son troisième enfant. Avec l’aimable autorisation de Mélissa Pfeister

Melissa Pfeister, 42 ans, est enceinte de son troisième enfant.

Elle est également nutritionniste certifiée par Stanford Medicine.

Elle dit que la nutrition ne peut pas toujours être parfaite pendant la grossesse.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Mélissa Pfeister. Il a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

C’est ma troisième grossesse (si l’on n’inclut pas mes nombreuses fausses couches) mais ma première après avoir suivi un cours de nutrition à Stanford Medicine. J’ai toujours eu une passion pour la santé et le fitness, mais cette fois, je me sentais encore plus autonome grâce à mes connaissances sur la façon de manger sainement pendant la grossesse.

Ensuite, tout est passé par la fenêtre parce que j’étais très malade pendant le premier trimestre. C’était un mode de survie absolu. Je vomissais beaucoup et j’allais aux urgences parce que j’étais tellement déshydratée. Je me suis donné la permission de manger tout ce que je pouvais, même si c’était un hamburger ou des nuggets de poulet de McDonald’s.

Je me sens beaucoup mieux maintenant que j’approche du troisième trimestre. Et je comprends que même avec les plans les mieux élaborés, la vie fait parfois obstacle. Vous devez apprendre à encaisser ces coups.

Je me concentre sur des aliments sains et faciles à préparer

Je m’assure de manger chaque jour beaucoup d’aliments nourrissants et savoureux. L’une de mes astuces préférées consiste à utiliser la salsa pour ajouter de la saveur aux plats. Une autre de mes armes secrètes est la sriracha. Même pendant la grossesse, plus il y a de piquant, mieux c’est pour moi.

Même si je suis soucieux de ma santé, je suis aussi fatigué. Non seulement je suis enceinte à 42 ans, mais je cours après mes deux autres enfants, âgés de 5 et 6 ans. Cuisiner et faire le ménage est une corvée, alors je compte sur des repas groupés lorsque je le peux. Je cuisine de grandes casseroles de chili à la dinde et je fais rôtir d’énormes quantités de légumes que je peux manger pendant les deux ou trois prochains jours.

Melissa Pfeister est nutritionniste. Avec l’aimable autorisation de Mélissa Pfeister

Le petit-déjeuner est généralement composé d’œufs ou de flocons d’avoine

Les matinées sont chargées, alors je prépare toujours un petit-déjeuner que les enfants mangeront aussi. Habituellement, c’est quelque chose comme des œufs ou des flocons d’avoine.

Si je mange des œufs, je combinerai 2-3 blancs d’œufs avec un œuf entier pour faire le plein de protéines. J’adore manger cela avec du pain de blé entier ou une tortilla aux herbes pour ajouter des fibres. Si je prends un wrap, je l’emballe avec des tonnes de roquette pour y apporter mes légumes verts et mes vitamines et je le garnis de sriracha épicée.

Un autre favori est l’avoine nature aromatisée au beurre d’amande, au lait d’amande non sucré et à la cannelle. Je l’emballe avec des fruits, comme des baies et des bananes, pour obtenir une bonne dose de nutriments.

Je m’assure d’avoir des graisses saines dans les collations et à l’heure du déjeuner

Mon déjeuner préféré est du pain grillé à l’avocat. Les avocats regorgent de graisses saines pour le cœur. Je les superpose sur des toasts de blé entier, garnis de tomates et de légumes verts. J’ajoute également des flocons de piment. Spice stimule votre métabolisme et vous encourage à boire plus d’eau, ce qui est particulièrement essentiel pendant la grossesse.

Si j’ai faim pendant la journée, je vais chercher des noix. Les amandes et les noix sont mes préférées. Ce sont d’excellentes sources d’acides gras et de graisses oméga saines. J’incorpore aussi des légumes, qu’il s’agisse de carottes et de céleri ou de restes de légumes rôtis de la veille. Je suis également un grand fan d’edamame, une autre excellente source de protéines et de fibres.

En plus des collations, je bois des tonnes d’eau et du thé glacé non sucré pendant la journée. J’ai toujours un grand pichet de thé vert glacé parfumé à la menthe, aux tranches de citron ou même à la pastèque. C’est amusant et rafraîchissant.

Je veux avoir une relation épanouissante avec la nourriture

Mon dîner se compose généralement de protéines maigres, comme de la poitrine de poulet au four, et de tonnes de légumes pour donner à mon corps toutes les vitamines et tous les nutriments dont il a besoin. Souvent, je mange un wrap ici aussi – c’est une façon tellement simple et délicieuse d’incorporer des protéines, des légumes et des glucides de blé entier.

Comme beaucoup de gens, j’aime parfois une gourmandise sucrée en dessert. L’un de mes préférés est le Cool Whip sans gras avec de la poudre de protéines de chocolat mélangée. Ou, si je suis plutôt d’humeur cookies-n-cream, j’émietterai un brownie FiberOne dans le Cool Whip, je le mélangerai, puis remettez le Cool Whip au congélateur pendant un moment. Lorsqu’elle est réfrigérée, vous obtiendrez la meilleure glace au chocolat ou aux biscuits et à la crème sans autant de calories.

Je ne veux jamais que la nourriture soit fade ou ennuyeuse. Il est important pour moi d’avoir une relation épanouissante avec la nourriture et j’aime trouver des moyens de préparer des plats sains qui ont aussi bon goût. Il y a toujours des options.