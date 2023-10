« Une nuit horrible »: un fan de Leyton Orient décède alors que ses supporters tentent d’arrêter le match pour l’aider

Le fan de Leyton Orient, Derek Reynolds, est décédé après être tombé malade dans les tribunes de Brisbane Road mardi soir – malgré les supporters qui ont tenté d’arrêter le match de League One contre Lincoln City en se précipitant sur le terrain pour que le joueur de 74 ans puisse recevoir un traitement.

À la 82e minute, un supporter s’est approché de l’arbitre assistant Lee Venamore avant qu’un autre ne se précipite sur le terrain et a exhorté l’arbitre Stephen Martin à arrêter le match, que Leyton Orient gagnait 1-0.

Alors que l’équipe médicale sur place s’occupait de Reynolds, l’arbitre a autorisé le jeu à se poursuivre pendant environ une minute supplémentaire. Une vingtaine de supporters de la tribune nord derrière le but sont ensuite entrés sur le terrain, se sont assis en signe de protestation et ont forcé l’arrêt du match.



Un fan s’approche de l’arbitre assistant Venamore (Photo : Chris Vaughan/CameraSport via Getty Images)

Cela a duré environ sept minutes pendant que Reynolds continuait de recevoir des soins médicaux. Il a été descendu de la tribune Est sur le côté du terrain pour poursuivre la RCR (réanimation cardio-pulmonaire ou compressions thoraciques).

Le match était sur le point de reprendre lorsque les supporters avaient été évacués du terrain. Mais le manager de Leyton Orient, Richie Wellens, et certains fans présents au match ont été choqués lorsque l’arbitre a tenté de reprendre le jeu alors que les médecins effectuaient encore la RCR. Le gardien de Lincoln, Lukas Jensen, a refusé de continuer tant que l’urgence était en cours.

« C’est horrible », a déclaré Wellens. « Nous sommes de l’autre côté du terrain et l’arbitre est prêt à faire un drop pour relancer le jeu, tandis qu’il y a un supporter en réanimation cardio-respiratoire qui lutte pour sa vie. C’est une sensation nauséabonde.

« Je me suis senti désolé pour l’arbitre et le quatrième officiel car la règle est de continuer à jouer mais il faut arrêter le jeu et s’assurer que le fan va bien.

« Ce fut une nuit et un moment horribles. Les règles ne relèvent pas du bon sens. Le protocole doit consister à apporter de l’aide le plus rapidement possible dans cette zone et malheureusement ce n’est pas le cas.

La Ligue anglaise de football (EFL) est convaincue que Martin a suivi le bon protocole en cas d’urgence médicale dans les tribunes.

L’arbitre a finalement fait sortir les joueurs et la décision d’abandonner le match a été prise à 22h25, soit près d’une heure après l’arrêt du match.

Le fan a été nommé par Orient mercredi après-midi comme étant Derek Reynolds, 74 ans, qui dirigeait le système de sonorisation du club dans les années 1990.

Le Leyton Orient Football Club est dévasté de confirmer que le supporter tombé malade lors du match de mardi contre Lincoln City est malheureusement décédé. Repose en paix Derek ❤️ – Leyton Orient FC (@leytonorientfc) 4 octobre 2023

« Le Leyton Orient Football Club est dévasté de confirmer le décès de son supporter Derek Reynolds », indique un communiqué du club. « Malgré les meilleurs efforts des supporters de Derek et des professionnels de la santé, des ambulanciers paramédicaux et des médecins sur place, de Lincoln City et du London Ambulance Service, il a malheureusement perdu la vie.

« Derek a toujours été un partisan d’O et il a vécu à Osbourne Road, à quelques pas du sol, pendant de nombreuses années. »

Le manager de Wellens et Lincoln, Mark Kennedy, n’a pris conscience d’un incident dans les tribunes que lorsque les fans ont sonné l’alarme.

« Dès que les supporters ont commencé à agiter les bras et à dire que quelque chose ne va pas, Mark et moi avons dit : ‘Arrêtez le jeu' », a déclaré Wellens. « Le quatrième arbitre (Carl Brook) disait : ‘Nous ne pouvons pas arrêter le jeu, nous devons continuer.’

« Un supporter a alors couru sur le terrain, le jeu a ensuite brièvement repris, puis les supporters ont commencé à courir sur le terrain et se sont assis au fond. Cela détourne l’attention de ce qui est le plus important : essayer d’obtenir de l’aide.



Wellens supplie un fan de quitter le terrain (Photo : Chris Vaughan – CameraSport via Getty Images)

« Lorsque nos supporters sont arrivés sur le terrain, le quatrième arbitre s’inquiétait d’un problème de sécurité. J’ai dit : ‘Laissez-moi faire, je vais les faire sortir du terrain.’ Concentrez-vous sur l’arbitre et essayez d’aider notre supporter.

« Je suis allé voir nos supporters, ils ont été très bons et sont sortis du terrain mais ensuite, incroyablement, ils ont essayé de relancer le match. »

Warren Gordon, détenteur de l’abonnement Leyton Orient, était présent au match avec sa femme et ses deux garçons.

Il a déclaré : « L’endroit où l’incident a eu lieu est presque exactement en ligne avec nous, à droite (dans la tribune nord). Je pouvais voir un steward monter et descendre, comme s’il effectuait des compressions thoraciques.

«J’ai commencé à crier: ‘Défibrillateur, défibrillateur, amène-le là-bas.’ Ma femme a eu une crise cardiaque, donc je savais ce qu’il fallait faire. Je criais aux ambulanciers paramédicaux d’arriver là-bas et cela m’a semblé une éternité, mais il m’a fallu probablement une minute ou deux avant de voir une activité.

« Les secouristes ont dû marcher depuis l’endroit où se trouvait l’abri, descendre le côté droit du terrain jusqu’à la tribune nord où nous nous trouvions, puis devant notre tribune jusqu’à l’endroit où se trouvait la personne. Vous parlez pendant deux bonnes minutes, deux minutes et demie, peut-être trois entre mes cris et mon arrivée.

« À ce moment-là, il y avait plein de stadiers mais le match continuait. »

Un supporter de la tribune Est a ensuite couru sur le terrain pour alerter l’arbitre avant d’être expulsé par les stadiers.

Une minute plus tard, Gordon et 20 autres supporters sont entrés sur le terrain.

Il a déclaré : « Nous pouvons voir que le gars a besoin de soins médicaux et devra probablement le faire descendre sur le terrain pour l’aider. Faire des compressions thoraciques sur un siège dans les tribunes n’est tout simplement pas idéal. Vous ne pouvez pas vraiment aider à cause du peu d’espace dont vous disposez.

« Nous sommes de plus en plus furieux, plus paniqués. Pouvez-vous vraiment continuer à jouer comme si de rien n’était quand vous avez des enfants là-bas et que c’est peut-être quelqu’un qu’ils connaissent qui suit un traitement ? Quelque chose s’est déclenché en moi et j’ai juste pensé : « Non, j’en ai assez. »

« Je suis à deux rangées du devant, alors j’ai franchi la barrière et j’ai marché calmement sur le terrain où je me suis assis. À ce moment-là, je me suis retourné et il y avait environ 20 personnes avec moi. Dans ma tête, je pensais que je pourrais perdre mon abonnement ou me faire bannir, mais parfois il faut prendre position. C’est à ce moment-là que Richie Wellens est entré sur le terrain et nous a dit de descendre.

« Vous ne pouvez pas continuer un match de football si quelqu’un dans la foule reçoit les premiers soins dans cette situation. »

Le fan d’Orient, Daniel Flewers, a regardé l’incident se dérouler depuis la tribune sud.

Il a déclaré : « Il restait environ 10 minutes de jeu lorsqu’un supporter de la tribune Est est entré sur le terrain et s’est d’abord approché du juge de ligne. Il a été sorti du sol par les stewards. Il y a eu un autre supporter qui est ensuite entré sur le terrain et s’est approché de l’arbitre et a demandé l’arrêt du match.

« Le match a duré encore une minute, puis davantage de nos supporters sont venus sur le terrain près de la tribune nord pour s’assurer qu’il ne pouvait pas continuer.

« L’arbitre a arrêté le match et le personnel médical est entré dans la tribune Est et a commencé à nettoyer la zone. L’homme s’est retrouvé par terre près du terrain, puis ils ont commencé à lui faire une réanimation cardio-respiratoire.

« Ce qui était vraiment déroutant, c’est que (que) l’arbitre ait ensuite tenté de relancer le match. Tout le monde criait contre l’arbitre, les joueurs des deux équipes, notamment le gardien de Lincoln.



Lukas Jensen de Lincoln City (Photo : Chris Vaughan – CameraSport via Getty Images)

« L’équipe médicale a continué à travailler sur l’homme jusqu’à environ 22h25.

« Le stade a alors annoncé que le match ne continuerait pas et que les supporters pouvaient partir. Cela a duré très longtemps, environ 30 à 40 minutes, pour tout le monde assis là, regardant et attendant que les joueurs soient retirés.

« Il y avait beaucoup d’enfants qui étaient très en détresse. Le match aurait vraiment dû être arrêté plus tôt, pour que les gens puissent laisser les ambulanciers faire leur travail.»

L’EFL déclare que les officiels de match, sauf cas inévitable, devraient consulter le responsable de la sécurité du stade via le quatrième officiel avant de prendre la décision de suspendre le jeu.

En cas d’urgence médicale, il est conseillé aux clubs d’alerter le stadier le plus proche, qui veillera à ce que l’équipe médicale de foule soit informée et que les soins appropriés soient prodigués.

Il peut y avoir des situations où il sera nécessaire d’interrompre le match. Cette décision est prise entre l’équipe médicale de foule, l’équipe de sécurité au sol/l’équipe opérationnelle et l’arbitre. C’est à ce moment-là que les fans sont informés et que la ligue est informée.

Leyton Orient a remercié ses supporters « pour la manière dont ils se sont comportés mardi soir et ont agi pour tenter d’améliorer la situation ».

Un communiqué de la Ligue anglaise de football indique qu’une décision serait prise quant à savoir si le match sera rejoué ou si le résultat au moment de l’abandon sera maintenu après consultation des deux clubs.

Le mois dernier, Scunthorpe et Buxton ont reçu l’ordre de rejouer leur match de National League Nord, qui a été abandonné à la 96e minute après une averse torrentielle. Buxton menait 2-1 et a remporté le match rejoué 3-0.

Leyton Orient rendra hommage à Reynolds lors du match à domicile de samedi contre Reading et sa famille a été invitée au match en tant qu’invités du club.

Le club a ajouté : « Si vous étiez présent à Brisbane Road mardi soir et que vous avez été affecté par les événements, vous pouvez contacter la ligne d’assistance au ESPRIT pour une assistance au (+44) 0300 123 3393. »

(Photo du haut : Chris Vaughan – CameraSport via Getty Images)