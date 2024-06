Le chancelier allemand Olaf Scholz vote pour les élections européennes et locales

Les partis de centre-droit sont arrivés en tête en Allemagne, en Grèce, en Pologne et en Espagne, et ont fait des progrès significatifs en Hongrie.

Bien que les partis d’extrême droite et nationalistes aient réalisé des progrès, le centre-droit a également obtenu de bons résultats, conservant sa position de groupe le plus important et parvenant à gagner des sièges.

Alors qu’une grande partie de la réaction aux élections européennes s’est concentrée sur l’annonce explosive du président français Emmanuel Macron après la victoire du Rassemblement national d’extrême droite, les partis d’autres pays de l’UE ont évalué leurs gains et leurs pertes.

Damien McGuinness à Berlin

C’est un triste spectacle pour le gouvernement de coalition tripartite allemand, mais contrairement à Emmanuel Macron, le chancelier Olaf Scholz a déclaré qu’il ne déclencherait pas d’élections.

L’alliance entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux était déjà délicate, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie signifiait rompre les liens économiques et énergétiques avec la Russie et renoncer à ses anciens sentiments pacifistes.

Cela a aliéné certains partisans de base, créé des divisions entre les partis et, dans l’ensemble, ébranlé les électeurs. Une forte poussée migratoire a également mis à rude épreuve les ressources des conseils locaux.

Même si le gouvernement a réussi à augmenter les dépenses militaires et à s’éloigner de l’énergie russe moins chère, cela signifie que l’argent manque.

Intervenez les populistes d’extrême droite et d’extrême gauche qui promettent un retour rapide à la paix et à la prospérité : « Il suffit de négocier avec Poutine et d’acheter à nouveau du gaz russe », déclare l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) d’extrême droite.

L’AfD arrive en deuxième position avec 15,9% et le SPD social-démocrate de Scholz arrive en troisième position avec 13,9%. Le parti conservateur CDU est arrivé en tête avec un impressionnant 30% des voix.

« Nous voulons mettre fin à la guerre, alors arrêtez simplement d’envoyer des armes en Ukraine et arrêtez l’arrivée des migrants », déclare le nouveau parti populiste d’extrême gauche BSW dirigé par l’ex-brûleur communiste Sahra Wagenknecht.

La plupart des électeurs et des hommes politiques allemands estiment que la gestion de la question de Moscou et de la migration n’est pas si simple, et une majorité en Allemagne soutient l’Ukraine.

Mais en période d’insécurité et d’incertitude, les messages simples sont séduisants.