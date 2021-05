Une nuit de roquettes et de frappes aériennes, et un matin de peur

GAZA CITY – Les Gazaouis sont descendus dans les rues mardi soir, applaudissant au son tonitruant des roquettes tirées sur Israël quelques jours à peine après que la police israélienne à Jérusalem a fait une descente sur l’un des sites les plus sacrés de l’Islam. Certains sifflaient et chantaient.

« Va! Va! Va! » ils ont crié. « Dieu est avec toi. »

Mais mercredi matin, les applaudissements avaient cessé, alors que les Gazaouis étaient sortis étourdis de leurs maisons après ce que certains ont décrit comme les frappes aériennes les plus intenses depuis que les hostilités transfrontalières israélo-palestiniennes ont repris plus tôt cette semaine. Après une nuit de frappes sporadiques, un dernier barrage a duré une heure apparemment sans fin, commençant vers 6 heures du matin.

Dans un quartier, près de Zeitoun et Sabra, les habitants ont vérifié leurs maisons et leurs quartiers pour déceler des dommages et ont désespérément cherché des informations sur l’endroit où les missiles pourraient frapper ensuite.