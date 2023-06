Une nuit dans la capitale ukrainienne sans sommeil, à l’abri des bombes russes

Le garçon sait déjà où aller : dans la baignoire, où sa mère le borde avec des oreillers et des couvertures et attend les explosions – espérons-le des défenses aériennes ukrainiennes contrecarrant l’attaque.

Le nouvel arsenal ukrainien de systèmes de défense aérienne, dont deux systèmes Patriot donnés par les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont permis à ses forces armées d’abattre et de détruire la plupart des drones et des missiles qui se précipitent vers sa capitale.

Mais les mêmes défenses aériennes qui protègent la ville de plus de 3 millions d’habitants en ont également fait une cible de plus grande valeur, Moscou ayant apparemment l’intention de détruire les Patriots, qui coûtent plus d’un milliard de dollars chacun, et d’autres systèmes précieux.