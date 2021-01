Alerte spoil! Contient des détails sur la scène finale de « One Night in Miami », en streaming maintenant sur Amazon Prime.

« One Night in Miami » vous laisse sur une bonne note.

Le drame de l’ère des droits civiques (maintenant diffusé sur Amazon Prime) décrit une rencontre fictive entre quatre légendes noires – Sam Cooke (Leslie Odom Jr.), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Jim Brown (Aldis Hodge) et Cassius Clay ( Eli Goree) – alors qu’ils débattent de questions d’activisme et d’art dans une chambre de motel de Miami.

Le film se termine par une performance en larmes de Cooke « A Change is Gonna Come » sur « The Tonight Show Starring Johnny Carson » en février 1964, entrecoupée de scènes de Malcolm et de sa famille s’échappant de leur maison en feu après une attaque à la bombe incendiaire, et Cassius changeant sa nom à Muhammad Ali lors de son adhésion à la Nation of Islam. C’est un moment électrisant, rendu encore plus puissant en connaissant la véritable histoire derrière la chanson elle-même.

Sam Cooke s’est en partie inspiré de Bob Dylan

À l’été 1963, Cooke reçut une copie du nouvel album de Bob Dylan, « The Freewheelin ‘Bob Dylan », par son ami et partenaire commercial JW Alexander. Comme le décrit le scénariste Kemp Powers dans le film, Cooke a été profondément affecté par un morceau en particulier: «Blowin ‘in the Wind», la chanson méditative de protestation du chanteur folk qui est devenue un hymne pour les droits civiques et les mouvements anti-guerre du Vietnam.

«(Cooke) entend une chanson,« Blowin ‘in the Wind », écrite par ce jeune enfant blanc et cela le secoue», dit Odom. « Il reprend la chanson et enregistre sa propre version (en 1964), mais il n’arrive pas à se débarrasser de la petite honte de ne pas avoir écrit une chanson comme celle-là. »

Cooke a également été ému par la marche sur Washington en août 1963, où Martin Luther King Jr. a prononcé son discours désormais emblématique « I Have a Dream ». Mais c’était une expérience en octobre – lorsque Cooke et son entourage ont été renvoyés d’un Holiday Inn réservé aux Blancs à Shreveport, en Louisiane, malgré des réserves – qui l’aurait « directement incité » à écrire « A Change is Gonna Come », déclare Peter Guralnick, auteur de« Dream Boogie: Le triomphe de Sam Cooke ».

«Sam a refusé de reculer», dit Guralnick. « Ses protestations ont été si longues et bruyantes que sa femme, Barbara, était sûre qu’ils allaient le tuer. Finalement, il a été arrêté et jeté en prison pour avoir troublé la paix. Il a fait le spectacle cette nuit-là, mais il n’a jamais oublié l’expérience. » »

Son collaborateur a dit « ça ressemble à la mort »

Cooke a dit que les paroles de « A Change is Gonna Come » lui sont venues dans un rêve juste après Noël 1963, et il a enregistré la chanson en janvier. Chantant sur des cordes luxuriantes et des cornes funèbres, Cooke fait un signe de tête à son éducation religieuse – né dans le Mississippi et élevé à Chicago par un père pasteur – et aspire au jour où les Noirs et les Blancs sont égaux. Avec les paroles, « Ça a été trop dur de vivre / mais j’ai peur de mourir », il exprime douloureusement le bilan physique et émotionnel de la discrimination.

« Il était évident pour tout le monde à quel point il était enthousiasmé par la chanson, à quel point il en était fier – mais il semblait aussi être perturbé par elle », dit Guralnick. «Quand il a interrogé son guitariste Bobby Womack à ce sujet, Bobby a répondu: ‘Cela ressemble à la mort.’ Et pour Sam, cela peut avoir fait écho à une partie de l’étrangeté de la façon dont cela s’était produit. »

« Change » est apparu sur le 11ème et dernier album studio de Cooke, « Ain’t That Good News », sorti en février 1964, mais il n’a pas attiré l’attention immédiate. En fait, il est connu pour ne l’avoir joué qu’une seule fois en public de son vivant et c’était sur « The Tonight Show ». Ayant obtenu un succès pop croisé avec les 10 meilleurs succès dont « Chain Gang » et « Twistin ‘the Night Away », il a probablement estimé que les paroles lugubres et les arrangements complexes de la chanson ne convenaient pas à ses concerts plus optimistes.

« Je n’ai pas été un énorme succès et il était un artiste à succès. Il était l’un des chanteurs pop les plus populaires de son époque, ce qui est une autre raison pour laquelle je pense que c’est une chanson si remarquable », déclare le Dr Charles L. Hughes, auteur de « Country Soul: Making Music and Making Race in the American South. »

« Change » a été publié en single deux semaines après le meurtre de Cooke à 33 ans le 11 décembre 1964, et a été rapidement adopté par les militants des droits civiques. Il a ensuite été enregistré par Otis Redding en 1965 et Aretha Franklin en 1967.

«À la fin des années 60, c’était un standard des interprètes de R&B», dit Hughes. « Il a été repris par plusieurs artistes qui connaissaient Cooke ou qui ont été extrêmement influencés par lui et ont reconnu son pouvoir. Après cela, cela fait partie de la façon dont nous pensons à Sam Cooke d’une manière vraiment merveilleuse, car c’est là qu’il était en cours, mais ce n’est pas nécessairement la façon dont il a atterri lors de sa première sortie. «

La chanson résonne plus que jamais

« Change » a été interprété de façon mémorable par des artistes tels que Beyoncé, Jennifer Hudson, Céline Dion et Patti LaBelle ces dernières années. En 2003, Rolling Stone l’a classée n ° 12 sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps du magazine, et en 2007, la chanson a été sélectionnée pour être conservée par le Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès pour son importance historique et culturelle.

Près de 60 ans après que Cooke ait enregistré la chanson, « Change » est aussi pertinent et puissant qu’il l’était alors, en particulier à la lumière des manifestations de Black Lives Matter l’été dernier et de l’attaque du Capitole américain la semaine dernière par des émeutiers pro-Trump agitant des drapeaux confédérés.

«Son message central est vraiment au cœur de l’expérience culturelle des Noirs aux États-Unis», dit Hughes. « D’une part, Cooke décrit la profondeur de l’horreur, la profondeur de la violence, la profondeur du défi. Il essaie d’être honnête et de nous amener à être honnête sur ce que cela a signifié dans un pays suprémaciste blanc avec une histoire suprémaciste blanche.

« D’un autre côté, il essaie de persévérer. Il a de l’espoir, mais il essaie juste de survivre. Il dit ‘un changement va arriver’, bien que sa voix et la façon dont elle tremble suggèrent qu’il n’est peut-être pas aussi sûr que lui C’est sur le papier. Ce qui fait partie de ce qui le rend si brillant: il exige que nous insistions sur la survie et que nous essayions de trouver un chemin vers un meilleur endroit, mais nous devons aussi être honnêtes sur ce que cela signifie et à quel point c’est troublé. »