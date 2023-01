Une nouvelle zone de booms de l’IA, même au milieu de la morosité technologique

Il y a cinq semaines, OpenAI, un laboratoire d’intelligence artificielle de San Francisco, a lancé ChatGPT, un chatbot qui répond aux questions dans une prose claire et concise. L’outil alimenté par l’IA a immédiatement fait sensation, avec plus d’un million de personnes l’utilisant pour tout créer, de la poésie aux dissertations du lycée en passant par les réécritures de chansons de Queen.

Maintenant, OpenAI est au milieu d’une nouvelle ruée vers l’or.

Le laboratoire est en pourparlers pour conclure un accord qui le valoriserait à environ 29 milliards de dollars, soit plus du double de sa valorisation en 2021, ont déclaré deux personnes au courant des discussions. L’accord potentiel – où OpenAI vendrait des actions existantes de la société dans le cadre d’une soi-disant offre publique d’achat – pourrait totaliser 300 millions de dollars, selon le nombre d’employés acceptant de vendre leurs actions, ont-ils déclaré. La société est également en pourparlers avec Microsoft – qui y a investi 1 milliard de dollars en 2019 – pour des fonds supplémentaires, ont déclaré deux personnes.

La clameur autour d’OpenAI montre que même dans le ralentissement technologique le plus lamentable d’une génération, la machine à conclure des accords de la Silicon Valley continue de fonctionner. Après une année humiliante qui comprenait des licenciements massifs et des coupes, les investisseurs technologiques – un groupe naturellement optimiste – ont hâte de sauter sur une tendance en vogue.

Aucun domaine n’a créé plus d’enthousiasme que l’intelligence artificielle générative, le terme désignant une technologie capable de générer du texte, des images, des sons et d’autres médias en réponse à de courtes invites. Les investisseurs, les experts et les journalistes parlent d’intelligence artificielle depuis des années, mais la nouvelle vague – le résultat de plus d’une décennie de recherche – représente une race d’IA plus puissante et plus mature.