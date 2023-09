Une nouvelle ville arrive dans le comté de Solano ? – NBC Los Angeles

L’homme à l’origine du projet de construction d’une nouvelle ville mystérieuse dans le nord de la Californie s’est exprimé publiquement vendredi.

Jan Sramek, un ancien trader de Goldman Sachs, a alimenté beaucoup d’inquiétudes et de spéculations après un accaparement de terres qui a duré des années près de la base aérienne de Travis.

« Il ne s’agit pas de moi », a déclaré Sramek. « Il s’agit de l’avenir du comté de Solano et de ce que nous pouvons faire ici. »

Sramek, 36 ans, est également PDG de California Forever, la société mère de Flannery Associates. Au cours des cinq dernières années, Flannery a acheté plus de 50 000 acres de terrain entourant la base aérienne de Travis et est devenu le plus grand propriétaire foncier du comté.

Certains investisseurs technologiques fortunés de la Silicon Valley ont également adhéré au projet, dépensant jusqu’à présent plus de 800 millions de dollars.

Les rendus récemment publiés représentent une communauté avec des quartiers accessibles à pied, des magasins, des restaurants, des énergies renouvelables et des espaces ouverts.

La journaliste de NBC Bay Area, Jodi Hernandez, rejoint la présentatrice Audrey Asistio pour discuter des derniers projets pour une nouvelle ville dans le comté de Solano.

Sramek a commencé cette semaine à rencontrer des responsables locaux et fédéraux et a révélé son intention de construire la nouvelle ville dans le comté de Solano.

« Est-ce que je leur fais confiance ? Non, pas du tout », a déclaré le député John Garamendi.

Garamendi a déclaré que les plans ne concordaient tout simplement pas. Il a rencontré Sramek et deux de ses consultants vendredi et a déclaré qu’il restait beaucoup trop de questions sans réponse, notamment celle de savoir exactement si les investisseurs étrangers sont impliqués et qui ils sont.

« Montrez-moi les cartes que vous avez en main et je les examinerai », a déclaré Garamendi. « Y a-t-il un farceur là-bas? »

Garamendi a déclaré que sa principale préoccupation était l’impact et la sécurité de la base aérienne de Travis.

« S’ils ne parviennent pas à protéger la base aérienne de Travis et sa mission, cette communauté se soulèvera et les giflera », a déclaré Garamendi.

Les problèmes d’infrastructure, notamment de transport et d’eau, devraient également constituer d’énormes obstacles.

Garamendi a déclaré que le groupe prévoyait de mettre sur le bulletin de vote en novembre 2024 une initiative qui leur permettrait de rezoner le terrain. Il appelle le public à ne pas se laisser tromper par leurs promesses.

« J’ai écouté un type qui est l’un des meilleurs vendeurs que j’ai jamais rencontré », a déclaré Garamendi. « Nous verrons ce qu’il vend réellement et ce qu’il livre réellement. Sont-ils les mêmes? J’ai mes doutes. »

Mais Sramek insiste sur le fait que sa vision garantit des jours meilleurs pour le comté de Solano et la région. Il a déclaré que les membres de la communauté lui ont apporté leur soutien.

« Nous avons été très encouragés par beaucoup de gens qui ont dit ‘Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias à ce sujet, mais je pense que c’est une idée exceptionnelle, et cela me donne un nouvel espoir dans le comté de Solano et maintenant je je veux rester et travailler avec toi. Et nous sommes donc impatients de le faire, a déclaré Sramek.

California Forever n’a pas dévoilé de calendrier, mais Garamendi a déclaré que cela pourrait prendre des décennies et a exhorté le groupe à être transparent. Le membre du Congrès a également déclaré que le projet n’impacterait pas seulement le comté de Solano, mais l’ensemble de la Californie du Nord.