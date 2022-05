Une nouvelle ville américaine exige une preuve de vaccination contre Covid – RT USA News

En réponse à l’augmentation des cas de Covid-19, la ville de Boston exigera bientôt du personnel et des clients des entreprises intérieures qu’ils fournissent une preuve de leurs vaccinations contre le virus.

La maire démocrate de Boston, Michelle Wu, a annoncé lundi le nouveau mandat, affirmant qu’il entrera en vigueur pour toutes les entreprises intérieures de la ville le 15 janvier. Cela faisait partie de ce que le maire a surnommé l’initiative « B Together » en réponse à un pic de Covid. cas.

Les employés de la ville n’auront plus la possibilité de subir des tests hebdomadaires et seront plutôt mandatés pour se faire inoculer au milieu d’une vague d’Omicron frappant la ville. Selon le maire, plus de 90 % des employés de la ville sont déjà vaccinés.

“La grande majorité des hospitalisations liées à Covid concernent des personnes non vaccinées, ce qui a un impact sur l’ensemble de notre système de santé et compromet la santé de nos communautés”, a-t-elle déclaré lors d’un événement où elle aurait rencontré des manifestants anti-mandat, certains scandant, “Honte à Wu.”

Des manifestants dans le hall de l’hôtel de ville de Boston alors que le maire Michelle Wu annonce un mandat de vaccination COVID nouvellement renforcé pour les employés de la ville, ainsi qu’une preuve de l’exigence de vax pour les clients et les travailleurs dans les restaurants, les gymnases, les théâtres, les sites sportifs. #wbzpic.twitter.com/UdPGV1nb9U – Christina Hager (@HagerWBZ) 20 décembre 2021

Le mandat de la ville s’appliquera aux entreprises intérieures comme les gymnases, les restaurants, les théâtres et les centres de loisirs. etc. Selon le mandat, tous les citoyens âgés de 12 ans et plus devront présenter la preuve d’au moins un vaccin et, un mois plus tard, ils devront prouver qu’ils sont complètement vaccinés avant d’entrer dans une entreprise. D’ici mai, toute personne âgée de cinq ans et plus devra présenter une preuve de vaccination complète.

Voici la chronologie avec laquelle nous travaillons :👉 1/15 : Les personnes de 12 ans et plus doivent présenter une preuve d’une dose de vax👉 2/15 : Les personnes de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vax complet👉 3/1 : Les enfants de 5 à 11 ans doivent présenter une preuve de 1 dose de vax👉 5/1 : Les personnes de 5 ans et plus doivent présenter une preuve de vax complet — Maire Michelle Wu 吳弭 (@MayorWu) 20 décembre 2021

On peut prouver son statut vaccinal via une application parrainée par la ville, une carte de vaccination physique ou une image numérique de votre carte de vaccination. Le gouvernement offrira des webinaires aux entreprises locales sur la façon de mettre en œuvre le nouveau mandat.

Vendredi, le ministère de la Santé publique du Massachusetts a signalé plus de 6 000 nouveaux cas de Covid, plus 45 décès, la plus forte augmentation de cas et de décès depuis des mois. Environ 68% des citoyens de Boston sont actuellement vaccinés, a déclaré le maire.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a déclaré qu’il travaillait avec d’autres États pour participer à un programme de carte de vaccin numérique, mais a également déclaré qu’il s’opposait aux mandats.